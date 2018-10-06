Bức ảnh chú rể khóc đến 'méo mặt' trong ngày cưới khiến dân mạng vừa thương vừa buồn cười

Xã hội 06/10/2018 11:41

Bức ảnh chú rể khóc đến mặt mũi 'méo xệch' trong suốt quãng đường rước dâu được dân mạng chia sẻ và bình luận cực rôm rả.

Đám cưới là ngày lễ trọng đại nhất của mỗi người, đặc biệt là cô dâu. Bên cạnh niềm hạnh phúc vì tình yêu đã đến ngày đơm hoa kết trái, người con gái còn mang trong mình nỗi buồn tủi vì sắp phải cha mẹ, trở thành vợ người ta. Vậy nên không khó để bắt gặp những hình ảnh cô dâu khóc nức nở trong ngày vu quy. Còn chú rể thường là người cười tươi nhất, có nhiệm vụ vỗ về an ủi cho vợ mới cưới.

Thế nhưng nhiều trường hợp lại hoàn toàn ngược lại. Thay vì cười tươi vui vẻ, không ít chú rể khóc át cả phần cô dâu trong lễ thành hôn.

Chú rể trong những bức hình dưới đây đã bật khóc từ lúc đón dâu ở nhà gái. Chẳng hiểu lý do gì, thanh niên trẻ tuổi đã rưng rưng nước mắt. Khi hai vợ chồng đi bộ trên đường, anh ta cũng chẳng kìm nén được cảm xúc, liên tục khóc đến..."méo xệch" cả mặt.

Bức ảnh chú rể khóc đến 'méo mặt' trong ngày cưới khiến dân mạng vừa thương vừa buồn cười - Ảnh 1
Chú rể rơm rớm nước mắt khi đến nhà gái... - Ảnh: Facebook
Bức ảnh chú rể khóc đến 'méo mặt' trong ngày cưới khiến dân mạng vừa thương vừa buồn cười - Ảnh 2
...và khóc đến nhăn mặt trong suốt quãng đường rước dâu - Ảnh: Facebook

Những hình ảnh này khiến dân mạng được phen cười như nắc nẻ. Nhiều người nhanh chóng bình luận rằng đây chắc hẳn là một chú rể rất hài hước lại còn hay bày trò. Đến cả đám cưới của mình cũng không nghiêm túc nổi.

Bức ảnh chú rể khóc đến 'méo mặt' trong ngày cưới khiến dân mạng vừa thương vừa buồn cười - Ảnh 3

Cớ sao chú rể lại khóc hết nước mắt như thế này chứ - Ảnh: Facebook

Bức ảnh chú rể khóc đến 'méo mặt' trong ngày cưới khiến dân mạng vừa thương vừa buồn cười - Ảnh 4
Hết khóc lại còn ngoáy mũi, hành động hài hước của chú rể khiến dân mạng không thể nhịn cười - Ảnh: Facebook
Bức ảnh chú rể khóc đến 'méo mặt' trong ngày cưới khiến dân mạng vừa thương vừa buồn cười - Ảnh 5

Hình ảnh chú rể 'chẳng giống ai' này được cộng đồng mạng 'thả' like cực nhiệt tình - Ảnh: Facebook

"Nhìn như bị cô dâu ép hôn vậy, xem hình mà cười muốn xỉu. Nhìn chú rể khóc lóc, nước mắt dâng trào thế kia cô dâu có muốn khóc cũng chẳng nỡ xen vào", H.A. bình luận.

"Hết khóc cười rồi lại ngoáy mũi, chú rể này đúng là thánh biểu cảm. Đây là minh chứng 'nếu không được đẹp thì phải thật điên'. Sau này mình chụp ảnh cưới cũng phải độc đáo thế này mới được", K.D. bày tỏ.

Hiện những bức ảnh vẫn đang được cộng đồng mạng chia sẻ và bàn luận cực nhiệt tình.

Khoảnh khắc cô dâu khóc nức nở, níu chặt tay cha khi về nhà chồng khiến bao người xúc động

Khoảnh khắc cô dâu khóc nức nở, níu chặt tay cha khi về nhà chồng khiến bao người xúc động

Đoạn clip cô dâu khóc nức nở trong ngày trọng đại, níu chặt tay cha không muốn rời khiến nhiều người không cầm được nước mắt.

Xem thêm
Từ khóa:   cô dâu chú rể đám cưới hình ảnh hài hước

TIN MỚI NHẤT

Nỗi bàng hoàng của người chứng kiến khi thấy anh hàng xóm xông sang giữa lúc hai vợ chồng xô xát

Nỗi bàng hoàng của người chứng kiến khi thấy anh hàng xóm xông sang giữa lúc hai vợ chồng xô xát

Tâm sự 51 phút trước
Lý Liên Kiệt lên tiếng trước tin đồn bỏ vợ, bỏ con gây xôn xao khắp cõi mạng

Lý Liên Kiệt lên tiếng trước tin đồn bỏ vợ, bỏ con gây xôn xao khắp cõi mạng

Sao quốc tế 57 phút trước
Qua đêm nay, quý nhân giúp đỡ, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Qua đêm nay, quý nhân giúp đỡ, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 3 phút trước
Nửa cuối tháng 10 dương lịch, 3 con giáp gặp cơ hội phát tài, tháng mới thăng hoa vượt bậc, Tiền Tài Phú Quý trong tầm tay

Nửa cuối tháng 10 dương lịch, 3 con giáp gặp cơ hội phát tài, tháng mới thăng hoa vượt bậc, Tiền Tài Phú Quý trong tầm tay

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 21 phút trước
Nam tài tử Kim Soo Hyun có cơ hội lật ngược tình thế sau loạt bằng chứng từ Dispatch

Nam tài tử Kim Soo Hyun có cơ hội lật ngược tình thế sau loạt bằng chứng từ Dispatch

Sao quốc tế 1 giờ 21 phút trước
Vận may kéo đến hiên nhà từ tháng 10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Vận may kéo đến hiên nhà từ tháng 10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 29 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 40 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 14/10/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 14/10/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 47 phút trước
Rộ tin Đàm Tùng Vận nhận cát xê gần gấp đôi Lưu Học Nghĩa ở 'Lan Hương Như Cố'

Rộ tin Đàm Tùng Vận nhận cát xê gần gấp đôi Lưu Học Nghĩa ở 'Lan Hương Như Cố'

Sao quốc tế 1 giờ 50 phút trước
Nỗi lòng người vợ khi vô tình thấy lại nhân tình cũ của chồng và khung cảnh trớ trêu phía sau

Nỗi lòng người vợ khi vô tình thấy lại nhân tình cũ của chồng và khung cảnh trớ trêu phía sau

Tâm sự Eva 1 giờ 51 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Vì sao nhiều cặp vợ chồng trẻ ly hôn chỉ sau vài năm kết hôn?

Vì sao nhiều cặp vợ chồng trẻ ly hôn chỉ sau vài năm kết hôn?

Mức sinh thấp: Bài toán không chỉ là sinh đủ hai con

Mức sinh thấp: Bài toán không chỉ là sinh đủ hai con

Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10: “Đẹp Rạng Ngời – Đón Deal Hời” cùng Hoàng Hà Mobile

Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10: “Đẹp Rạng Ngời – Đón Deal Hời” cùng Hoàng Hà Mobile

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày