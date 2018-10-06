Bức ảnh chú rể khóc đến 'méo mặt' trong ngày cưới khiến dân mạng vừa thương vừa buồn cười

Bức ảnh chú rể khóc đến mặt mũi 'méo xệch' trong suốt quãng đường rước dâu được dân mạng chia sẻ và bình luận cực rôm rả.

Đám cưới là ngày lễ trọng đại nhất của mỗi người, đặc biệt là cô dâu. Bên cạnh niềm hạnh phúc vì tình yêu đã đến ngày đơm hoa kết trái, người con gái còn mang trong mình nỗi buồn tủi vì sắp phải cha mẹ, trở thành vợ người ta. Vậy nên không khó để bắt gặp những hình ảnh cô dâu khóc nức nở trong ngày vu quy. Còn chú rể thường là người cười tươi nhất, có nhiệm vụ vỗ về an ủi cho vợ mới cưới. Thế nhưng nhiều trường hợp lại hoàn toàn ngược lại. Thay vì cười tươi vui vẻ, không ít chú rể khóc át cả phần cô dâu trong lễ thành hôn.

Chú rể trong những bức hình dưới đây đã bật khóc từ lúc đón dâu ở nhà gái. Chẳng hiểu lý do gì, thanh niên trẻ tuổi đã rưng rưng nước mắt. Khi hai vợ chồng đi bộ trên đường, anh ta cũng chẳng kìm nén được cảm xúc, liên tục khóc đến..."méo xệch" cả mặt. Chú rể rơm rớm nước mắt khi đến nhà gái... - Ảnh: Facebook ...và khóc đến nhăn mặt trong suốt quãng đường rước dâu - Ảnh: Facebook Những hình ảnh này khiến dân mạng được phen cười như nắc nẻ. Nhiều người nhanh chóng bình luận rằng đây chắc hẳn là một chú rể rất hài hước lại còn hay bày trò. Đến cả đám cưới của mình cũng không nghiêm túc nổi.

Cớ sao chú rể lại khóc hết nước mắt như thế này chứ - Ảnh: Facebook Hết khóc lại còn ngoáy mũi, hành động hài hước của chú rể khiến dân mạng không thể nhịn cười - Ảnh: Facebook Hình ảnh chú rể 'chẳng giống ai' này được cộng đồng mạng 'thả' like cực nhiệt tình - Ảnh: Facebook "Nhìn như bị cô dâu ép hôn vậy, xem hình mà cười muốn xỉu. Nhìn chú rể khóc lóc, nước mắt dâng trào thế kia cô dâu có muốn khóc cũng chẳng nỡ xen vào", H.A. bình luận. "Hết khóc cười rồi lại ngoáy mũi, chú rể này đúng là thánh biểu cảm. Đây là minh chứng 'nếu không được đẹp thì phải thật điên'. Sau này mình chụp ảnh cưới cũng phải độc đáo thế này mới được", K.D. bày tỏ. Hiện những bức ảnh vẫn đang được cộng đồng mạng chia sẻ và bàn luận cực nhiệt tình.

Khoảnh khắc cô dâu khóc nức nở, níu chặt tay cha khi về nhà chồng khiến bao người xúc động Đoạn clip cô dâu khóc nức nở trong ngày trọng đại, níu chặt tay cha không muốn rời khiến nhiều người không cầm được nước mắt.

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