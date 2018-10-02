Khoảnh khắc cô dâu khóc nức nở, níu chặt tay cha khi về nhà chồng khiến bao người xúc động

Mới đây, đoạn clip ghi lại cảnh cô dâu rơm rớm nước mắt chào tạm biệt nhà gái, sau đó khóc nức nở níu tay cha thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng. Người cha cũng xúc động không kém, xoa đầu an ủi con gái, đưa tay con cho chú rể cầm rồi tạm biệt ra về.

Đám cưới ngày lễ trọng đại nhất của mỗi người, đặc biệt là cô dâu. Bên cạnh niềm hạnh phúc vì tình yêu đã đến ngày đơm hoa kết trái, người con gái còn mang trong mình nỗi buồn tủi vì sắp phải cha mẹ, trở thành vợ người ta. Vậy nên không khó để bắt gặp những hình ảnh cô dâu khóc nức nở trong ngày vu quy.

Clip cô dâu khóc nức nở ngày được đưa về nhà chồng gây xúc động mạnh

Đoạn clip ngắn sau khi đăng tải trên mạng xã hội đã khiến không ít người phải rơi nước mắt. Theo chủ nhân đoạn clip, đám cưới được diễn ra vào ngày 30/9 vừa qua.

Cô dâu níu tay cha khóc nức nở trong ngày vu quy khiến nhiều người xúc động - Ảnh cắt từ clip

"Coi clip xong muốn khóc quá, tự nhiên nhớ ba mẹ ghê. Mình lấy chồng xa nên hôm đám cưới khóc dữ lắm. Ba mẹ cũng biết sẽ không được gặp con gái nhiều như trước nên sụt sùi theo", Hải Anh bình luận.

"Mình trải qua cảm giác này rồi, hôm đám cưới lúc tiễn nhà gái về mình cũng khóc như mưa. Dù mình lấy chồng gần nhưng cũng vẫn buồn lắm. Trở thành vợ người ta rồi, phải chăm lo cho gia đình nhỏ, phụng dưỡng cha mẹ chồng nên chẳng thể báo hiếu bố mẹ trọn vẹn nữa", Minh Hằng cho biết.

Người cha xoa đầu, an ủi con gái... - Ảnh cắt từ clip

"Sau khi đám cưới, cha mẹ chồng có thêm đứa con dâu, còn cha mẹ đẻ lại mất đi đứa con gái. Đàn ông hãy hiểu là phụ nữ chấp nhận xa bậc sinh thành, chẳng thể làm tròn chữ hiếu cũng chỉ vì một chữ 'tình', thế nân hãy trân trọng và yêu thương người vợ bên cạnh mình thật nhiều nhé", Thu Hồng bày tỏ.

...sau đó cầm tay con đặt vào tay chú rể rồi tạm biệt ra về - Ảnh cắt từ clip

Hiện đoạn clip vẫn đang được cộng đồng mạng chia sẻ vô cùng nhiệt tình.