Clip cô dâu 64 tuổi e thẹn bên chú rể 75 tuổi ở Quảng Ngãi gây 'bão' mạng

Xã hội 19/09/2018 19:23

Cùng cảnh ngộ nên dễ dàng thấu hiểu và yêu thương nhau, cặp đôi chú rể 75 tuổi, cô dâu 64 tuổi đã tổ chức đám cưới trong sự chúc phúc của đông đảo họ hàng làng xóm.

Mới đây, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip ghi lại đám cưới của cặp đôi lớn tuổi thu hút sự quan tâm của mọi người. 

Theo chủ nhân đoạn clip, chú rể 75 tuổi và cô dâu 64 tuổi. Cả hai đều sinh sống ở Quảng Ngãi.

Những gì diễn ra trong clip cho thấy cô dâu mặc áo dài đỏ, chú rể mặc trang phục vest. Xung quanh có rất đông người có mặt chung vui với cặp đôi.

Clip: Đám cưới của cô dâu 64 tuổi và chú rể 75 tuổi thu hút sự chú ý của dân mạng

Clip cô dâu 64 tuổi e thẹn bên chú rể 75 tuổi ở Quảng Ngãi gây 'bão' mạng - Ảnh 1
Rất đông người dân tới chúc mừng cặp đôi lớn tuổi - Ảnh: Vietnamnet

Theo Vietnamnet, lãnh đạo UBND xã Tịnh Châu (TP Quảng Ngãi) đã xác nhận sự việc. Chú rể trong đám cưới là ông Nguyễn T. (75 tuổi, xã Tịnh Châu, TP. Quảng Ngãi) và cô dâu là bà Trần Thị Q. (64 tuổi, xã Bình Chương, huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi).

Trước khi làm đám cưới vào ngày 15/9, cặp đôi đã đến UBND xã Tịnh Châu làm thủ tục đăng ký kết hôn.

Clip cô dâu 64 tuổi e thẹn bên chú rể 75 tuổi ở Quảng Ngãi gây 'bão' mạng - Ảnh 2

Cô dâu 64 tuổi bẽn lẽn bên chú rể 75 tuổi trong ngày trọng đại - Ảnh: Vietnamnet

Ông T. bị khuyết tật ở chân, cách đây hơn 2 năm vợ ông qua đời. Ông theo người dân trong thôn đi bán vé số ở TP. Đà Nẵng. Tại đây, ông đã gặp và nảy sinh tình cảm với bà Q. Cùng cảnh ngộ nên dễ dàng thấu hiểu và yêu thương nhau, cặp đôi đã quyết định nên duyên vợ chồng.

Trong ngày cưới, ông T. chỉ mời họ hàng và một số người hàng xóm. Tuy nhiên vì tò mò nên rất nhiều người đã kéo đến xem. 

Clip cô dâu 64 tuổi e thẹn bên chú rể 75 tuổi ở Quảng Ngãi gây 'bão' mạng - Ảnh 3

Cặp đôi uống rượu mừng - Ảnh: Vietnamnet

Sau khi được đăng tải trên mạng xã hội, đám cưới của cặp đôi nhận hàng ngàn lượt like và bình luận từ cộng đồng mạng.

Phần lớn mọi người đều cho rằng ở tuổi gần đất xa trời vẫn có thể tìm được hạnh phúc cho riêng mình là điều rất đáng quý, đồng thời gửi lời chúc mừng đến cặp đôi và hy vọng cả hai có thể là chỗ dựa cho nhau lúc tuổi già.

"Ở tuổi nào thì cũng có quyền mưu cầu hạnh phúc. Dù sao 'con chăm cha cũng không bằng bà chăm ông', chúc hai ông bà hạnh phúc", D.P. bình luận.

"Ở tuổi này nhiều người ngại chả dám yêu hay cưới xin gì, hai ông bà thật đáng ngưỡng mộ. Hy vọng tình cảm này mãi bền chặt, chúc hai cụ trăm năm hạnh phúc", T.K. bày tỏ.

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Hình ảnh vừa hồn nhiên, tinh nghịch lại vừa khiến bậc phụ huynh 'đau tim' của bé gái thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng.

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