Bị mẹ thợ may bắt mặc váy đầm, cậu bé biểu cảm đầy 'uất ức' khiến dân mạng cười ra nước mắt

Xã hội 17/09/2018 21:44

Trở thành người mẫu bất đắc dĩ của mẹ, cậu bé nước mắt lưng tròng, mếu máo đầy 'uất ức' khiến dân mạng cười ngất.

Người ta vẫn thường nói đứa trẻ nào có bố mẹ làm thợ may là điều cực kỳ may mắn vì sẽ có nhiều quần áo đẹp hơn hẳn những đứa trẻ khác.

Thế nhưng câu chuyện hài hước dưới đây lại cho ta thấy "mặt trái" của việc có mẹ là thợ may. Hình ảnh bé trai phải chịu "uất ức" không hề nhỏ chỉ vì một phút cao hứng của mẹ khiến cộng đồng mạng không thể nhịn cười.

Bị mẹ thợ may bắt mặc váy đầm, cậu bé biểu cảm đầy 'uất ức' khiến dân mạng cười ra nước mắt - Ảnh 1
Bé trai làm người mẫu bất đắc dĩ cho người mẹ làm thợ may - Ảnh: Facebook

"Các bạn nghĩ sao khi mà mẹ nó, bắt thằng cháu 'giai thẳng' của mình mặc cái váy như này? Đã vậy còn cái nơ hường ren rúa trên đầu. Mẹ nó học may, không có mẫu nên đè thằng nhỏ ra ướm", dòng chú thích đi kèm khiến câu chuyện càng thêm hài hước.

Hình ảnh cậu bé với khuôn mặt vừa đáng yêu, vừa tội nghiệp thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng. Chỉ sau ít phút đăng tải trong một nhóm kín trên Facebook, bài đăng đã thu hút vô số bình luận. Hầu hết đều "ngã gục" trước biểu cảm quá đỗi cute của cậu nhóc khi bị mẹ bắt làm mẫu thử váy đầm. Nhiều người còn cho rằng bà mẹ quả thực "nhẫn tâm" khi cột nơ màu hồng quá đỗi nữ tính cho con trai bé bỏng của mình.

Bị mẹ thợ may bắt mặc váy đầm, cậu bé biểu cảm đầy 'uất ức' khiến dân mạng cười ra nước mắt - Ảnh 2
Cậu bé nước mắt lưng tròng, có vẻ không ưng ý với chiếc váy mà mẹ cho mặc - Ảnh: Facebook

"Có mẹ làm thợ may đúng là 'tội ác' mà. Trông thằng bé mếu máo thấy thương chưa kìa"; "Thương con lắm nhưng mà không nhịn cười nổi"; "Ôi mẹ ác với con quá đi mất"; "Người ta là 'giai thẳng' sao mẹ nỡ lòng nào làm thế"; "Mẹ muốn sinh con gái quá mà chưa được nên 'dùng tạm' cậu con trai à"..., cộng đồng mạng thi nhau bình luận về bức ảnh.

Bị mẹ thợ may bắt mặc váy đầm, cậu bé biểu cảm đầy 'uất ức' khiến dân mạng cười ra nước mắt - Ảnh 3
Biểu cảm siêu đáng yêu khiến ai nấy vừa thường vừa không thể nhịn cười - Ảnh: Facebook

Bên cạnh đó, không ít người cho rằng hành động của người mẹ là không nên. Tinh thần con trẻ vốn yếu ớt, dễ bị ảnh hưởng, lâu dần sinh ra mặc cảm nếu mẹ cứ cho mặc váy, áo đầm. Chưa kể lỡ bạn bè của con biết sẽ trêu chọc, khiến con tổn thương.

Hiện bức ảnh vẫn đang được cộng đồng mạng chia sẻ vô cùng nhiệt tình.  

Ba lần quay đầu trong nước mắt, cậu bé 'bất lực' đi vào trường mẫu giáo khiến người xem cười ngất

Ba lần quay đầu trong nước mắt, cậu bé 'bất lực' đi vào trường mẫu giáo khiến người xem cười ngất

Đi học mẫu giáo trong tình trạng nước mắt lưng tròng, cậu bé đáng yêu khiến người xem không thể nhịn cười.

Xem thêm
Từ khóa:   hình ảnh hài hước câu chuyện hài hước bé trai đáng yêu bé trai đáng yêu như bé gái

TIN MỚI NHẤT

Qua đêm nay tương lai vụt sáng, 3 con giáp nắm được vận may, có cơ hội phất lên trông thấy, 'SỔ ĐỎ CẢ SẤP' chờ sẵn, đưa tay là có tiền

Qua đêm nay tương lai vụt sáng, 3 con giáp nắm được vận may, có cơ hội phất lên trông thấy, 'SỔ ĐỎ CẢ SẤP' chờ sẵn, đưa tay là có tiền

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 6 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người chứng kiến khi thấy anh hàng xóm xông sang giữa lúc hai vợ chồng xô xát

Nỗi bàng hoàng của người chứng kiến khi thấy anh hàng xóm xông sang giữa lúc hai vợ chồng xô xát

Tâm sự 1 giờ 36 phút trước
Lý Liên Kiệt lên tiếng trước tin đồn bỏ vợ, bỏ con gây xôn xao khắp cõi mạng

Lý Liên Kiệt lên tiếng trước tin đồn bỏ vợ, bỏ con gây xôn xao khắp cõi mạng

Sao quốc tế 1 giờ 42 phút trước
Qua đêm nay, quý nhân giúp đỡ, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Qua đêm nay, quý nhân giúp đỡ, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 48 phút trước
Nửa cuối tháng 10 dương lịch, 3 con giáp gặp cơ hội phát tài, tháng mới thăng hoa vượt bậc, Tiền Tài Phú Quý trong tầm tay

Nửa cuối tháng 10 dương lịch, 3 con giáp gặp cơ hội phát tài, tháng mới thăng hoa vượt bậc, Tiền Tài Phú Quý trong tầm tay

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 6 phút trước
Nam tài tử Kim Soo Hyun có cơ hội lật ngược tình thế sau loạt bằng chứng từ Dispatch

Nam tài tử Kim Soo Hyun có cơ hội lật ngược tình thế sau loạt bằng chứng từ Dispatch

Sao quốc tế 2 giờ 6 phút trước
Vận may kéo đến hiên nhà từ tháng 10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Vận may kéo đến hiên nhà từ tháng 10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 14 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 25 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 14/10/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 14/10/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 32 phút trước
Rộ tin Đàm Tùng Vận nhận cát xê gần gấp đôi Lưu Học Nghĩa ở 'Lan Hương Như Cố'

Rộ tin Đàm Tùng Vận nhận cát xê gần gấp đôi Lưu Học Nghĩa ở 'Lan Hương Như Cố'

Sao quốc tế 2 giờ 35 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Vì sao nhiều cặp vợ chồng trẻ ly hôn chỉ sau vài năm kết hôn?

Vì sao nhiều cặp vợ chồng trẻ ly hôn chỉ sau vài năm kết hôn?

Mức sinh thấp: Bài toán không chỉ là sinh đủ hai con

Mức sinh thấp: Bài toán không chỉ là sinh đủ hai con

Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10: “Đẹp Rạng Ngời – Đón Deal Hời” cùng Hoàng Hà Mobile

Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10: “Đẹp Rạng Ngời – Đón Deal Hời” cùng Hoàng Hà Mobile

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày