Trở thành người mẫu bất đắc dĩ của mẹ, cậu bé nước mắt lưng tròng, mếu máo đầy 'uất ức' khiến dân mạng cười ngất.

Người ta vẫn thường nói đứa trẻ nào có bố mẹ làm thợ may là điều cực kỳ may mắn vì sẽ có nhiều quần áo đẹp hơn hẳn những đứa trẻ khác. Thế nhưng câu chuyện hài hước dưới đây lại cho ta thấy "mặt trái" của việc có mẹ là thợ may. Hình ảnh bé trai phải chịu "uất ức" không hề nhỏ chỉ vì một phút cao hứng của mẹ khiến cộng đồng mạng không thể nhịn cười.

Bé trai làm người mẫu bất đắc dĩ cho người mẹ làm thợ may - Ảnh: Facebook "Các bạn nghĩ sao khi mà mẹ nó, bắt thằng cháu 'giai thẳng' của mình mặc cái váy như này? Đã vậy còn cái nơ hường ren rúa trên đầu. Mẹ nó học may, không có mẫu nên đè thằng nhỏ ra ướm", dòng chú thích đi kèm khiến câu chuyện càng thêm hài hước. Hình ảnh cậu bé với khuôn mặt vừa đáng yêu, vừa tội nghiệp thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng. Chỉ sau ít phút đăng tải trong một nhóm kín trên Facebook, bài đăng đã thu hút vô số bình luận. Hầu hết đều "ngã gục" trước biểu cảm quá đỗi cute của cậu nhóc khi bị mẹ bắt làm mẫu thử váy đầm. Nhiều người còn cho rằng bà mẹ quả thực "nhẫn tâm" khi cột nơ màu hồng quá đỗi nữ tính cho con trai bé bỏng của mình.

Cậu bé nước mắt lưng tròng, có vẻ không ưng ý với chiếc váy mà mẹ cho mặc - Ảnh: Facebook "Có mẹ làm thợ may đúng là 'tội ác' mà. Trông thằng bé mếu máo thấy thương chưa kìa"; "Thương con lắm nhưng mà không nhịn cười nổi"; "Ôi mẹ ác với con quá đi mất"; "Người ta là 'giai thẳng' sao mẹ nỡ lòng nào làm thế"; "Mẹ muốn sinh con gái quá mà chưa được nên 'dùng tạm' cậu con trai à"..., cộng đồng mạng thi nhau bình luận về bức ảnh. Biểu cảm siêu đáng yêu khiến ai nấy vừa thường vừa không thể nhịn cười - Ảnh: Facebook Bên cạnh đó, không ít người cho rằng hành động của người mẹ là không nên. Tinh thần con trẻ vốn yếu ớt, dễ bị ảnh hưởng, lâu dần sinh ra mặc cảm nếu mẹ cứ cho mặc váy, áo đầm. Chưa kể lỡ bạn bè của con biết sẽ trêu chọc, khiến con tổn thương. Hiện bức ảnh vẫn đang được cộng đồng mạng chia sẻ vô cùng nhiệt tình.

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