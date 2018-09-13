Ba lần quay đầu trong nước mắt, cậu bé 'bất lực' đi vào trường mẫu giáo khiến người xem cười ngất

Các cô cậu bé dù ở nhà có quậy phá, nghịch ngợm thì khi đến lớp cũng ít nhiều sợ hãi, nước mắt lưng tròng. Bé nào cũng mong ngóng được bố mẹ đến đón càng sớm càng tốt.

Hầu như phụ huynh nào cũng thấy bất an, lo lắng khi con đi học mẫu giáo. Không biết ở trường con mình có ngoan không, có ăn ngủ được không là những câu hỏi mà bậc làm cha mẹ luôn trăn trở trong lòng.

Mới đây, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip cậu bé khoảng 3 tuổi khóc ròng vì phải đi học khiến người xem xuýt xoa vì quá đáng yêu. Dù nước mắt giàn giụa, cậu bé vẫn một tay xách giỏ, một tay chào tạm biệt mẹ để "miễn cưỡng" vào lớp khiến ai nấy không thể nhịn cười.

Clip cậu bé 'bất lực' đi vào trường mẫu giáo khiến người xem cười không ngớt

Theo hình ảnh trong clip, cậu bé mặc một bộ đồ rất dễ thương, vai đeo balo, một tay cầm tiền, một tay xách giỏ chuẩn bị đi vào lớp. Khi xuống xe, bé trai bắt đầu mếu máo rồi bật khóc khiến mẹ cậu phì cười.

Tuy buồn bã, nước mắt tràn trề là thế, cậu bé vẫn rất ngoan ngoãn cầm giỏ đồ đi từng bước chậm rãi vào lớp. Có lẽ mong mẹ sẽ thấy mình tội nghiệp mà thay đổi ý định, cậu bé cứ nấn ná ở lại, vẫy tay tạm biệt mẹ.

"- Được rồi vào lớp đi con.

- Con đi đây, chào mẹ con đi.

- Đi học phải ngoan đấy.

- Con chào mẹ", bé trai nói chuyện với mẹ.

Cứ sau mỗi câu dặn dò của mẹ, bé lại quay đầu vẫy tay chào. Đến cuối cùng khi được mẹ dặn: "Không được bắt nạt các bạn đâu đấy", cậu quay lại tay bụm miệng ngăn tiếng nấc.

Cậu bé vào lớp trong tình trạng giàn giụa nước mắt khiến dân mạng không thể nhịn cười - Ảnh cắt từ clip

Hành động vừa khóc vừa bụm miệng che tiếng nấc thật quá đáng yêu - Ảnh cắt từ clip

Hình ảnh bé trai tay cầm giỏ đồ, lũn cũn đi vào trường trong nước mắt khiến người xem thích thú vì quá dễ thương. Không ít phụ huynh cho biết con mình ở nhà mỗi lần đi học cũng phải khóc lóc ỉ ôi thế này.

"Khóc mà vẫn dũng cảm vào lớp chứ không ăn vạ đòi nghỉ học, còn liên tục vẫy tay chào mẹ nữa, thật ngoan quá đi. Xem đi xem lại clip bao nhiêu lần vẫn không thể nhịn cười", một dân mạng bình luận.

"Bé này chắc làm 'trùm' ở lớp hay sao mà mẹ phải dặn không được bắt nạt bạn bè. Nhìn bộ dạng lũn cũn như cây nấm, vừa mạnh mẽ vừa yếu đuối thế này thật không nhịn cười nổi", dân mạng khác bày tỏ.