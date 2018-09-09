Clip cô giáo 'bất lực' vì học trò đứng như tượng trên sân khấu khiến người xem vừa thương vừa cười ngất

Xã hội 09/09/2018 14:19

Mặc tiếng nhạc sôi động và cô giáo trẻ mải mê thực hiện các động tác hướng dẫn, các bé trên sân khấu vẫn đứng im như tượng khiến người xem phì cười.

Mới đây, cộng đồng mạng chuyền tay nhau đoạn clip hài hước ghi lại màn trình diễn văn nghệ của các em bé trường mầm non Trần Đại Nghĩa (TP Vinh, Nghệ An) trong buổi lễ khai giảng.

Điều khiến dân mạng không thể nhịn cười chính là khoảnh khắc tiếng nhạc đang vang lên sôi động, còn các bé thì ngại ngùng, đứng bẽn lẽn trên sân khấu mặc cô giáo và phụ huynh vỗ tay cổ vũ.

Thậm chí, cô giáo còn thực hiện các động tác múa hết sức nhiệt tình để các em bé có thể làm theo. Thế nhưng trái với tâm huyết của cô giáo trẻ, các em bé vẫn đứng 'trơ như phỗng', gãi đầu gãi tai như thể đã quên hết những gì được dạy.

Clip: Màn trình diễn 'thất bại' của các bé mầm non khiến người xem cười lăn

Cô giáo trẻ trong đoạn clip tên Nguyễn Vân (23 tuổi), đã công tác tại trường mầm non Trần Đại Nghĩa được 2 năm.

Chính cô Vân cũng không ngờ khoảnh khắc hướng dẫn các bé thực hiện màn trình diễn lại thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng đến thế.

Cô giáo trẻ cho biết, bài nhảy trên được tập luyện hàng ngày, lúc tập các bé cũng rất hợp tác và nghe lời cô giáo. Thế nhưng đến lúc lên sân khấu mọi thứ lại "đổ bể". Có lẽ trong buổi lễ khai giảng có quá nhiều phụ huynh và thầy cô nên các em bối rối, cứ đứng im mà không thể biểu diễn.

Clip cô giáo 'bất lực' vì học trò đứng như tượng trên sân khấu khiến người xem vừa thương vừa cười ngất - Ảnh 1
Trên nền nhạc sôi động và sự hướng dẫn nhiệt tình của cô giáo... - Ảnh cắt từ clip
Clip cô giáo 'bất lực' vì học trò đứng như tượng trên sân khấu khiến người xem vừa thương vừa cười ngất - Ảnh 2

...các bé mầm non vẫn đứng im trên sân khấu khiến người xem không thể nhịn cười - Ảnh cắt từ clip

Dù khá bất ngờ với phản ứng của các bé ngày hôm đó nhưng cô giáo trẻ vẫn tỏ ra rất vui vẻ, hào hứng. Cô cho biết, nghề giáo viên mầm non đòi hỏi tình yêu trẻ và sự bao dung rất lớn. Buổi biểu diễn hôm đó là các bé lần đầu tiên đứng trên sân khấu, bé lớn nhất cũng chỉ mới 3 tuổi nên không tránh khỏi bỡ ngỡ. Việc các bé không bỏ chạy khỏi sân khấu cũng là rất giỏi rồi.

Clip cô giáo 'bất lực' vì học trò đứng như tượng trên sân khấu khiến người xem vừa thương vừa cười ngất - Ảnh 3
Hành động dễ thương của cô giáo mầm non... - Ảnh cắt từ clip
Clip cô giáo 'bất lực' vì học trò đứng như tượng trên sân khấu khiến người xem vừa thương vừa cười ngất - Ảnh 4
...khiến các bậc phụ huynh và người xem thích thú - Ảnh cắt từ clip

Sau khi đăng tải lên mạng xã hội, cư dân mạng tỏ ra vô cùng thích thú, dành nhiều lời khen tặng đến cô giáo trẻ.

"Mình cũng là giáo viên nên rất hiểu cảm giác của mấy bạn đi dạy trẻ nhỏ. Tuy đôi khi chúng lỳ lợm, bướng bỉnh nhưng nếu người lớn dùng tình yêu để dạy bảo thì các bé rất dễ thương. Xem clip vừa thương vừa mắc cười không chịu nổi", H.T. bình luận.

"Bọn nhỏ thì đứng trên sân khấu, mặt nghệt ra, cô giáo thì bất lực không làm gì được. Thế mới nói làm giáo viên mầm non không hề đơn giản, phải yêu trẻ và kiên nhẫn mới theo nghề được", Y.U. bày tỏ.

"Nhìn cô giáo trẻ tâm huyết, cứ chăm chỉ hướng dẫn các bé trên sân khấu mà thấy đáng yêu quá. Mong là ai làm nghề này cũng nhiệt tình và dễ thương như vậy", H.L. cho biết.

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