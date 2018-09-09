Hình ảnh bé gái bán vé số mù chữ, đứng tập viết nguệch ngoạc trong hẻm nhỏ Sài Gòn khiến người xem day dứt

Cách đây ít giờ, câu chuyện về cô bé bán vé số đang cặm cụi ghi lại những con chữ mới học được trong con hẻm nhỏ thu hút sự quan tâm của dân mạng. Hình ảnh cô bé với dáng người khắc khổ đang nắn nót ghi lại từng con chữ lên tấm nhựa nhỏ khiến nhiều người suy tư.

Giữa Sài Gòn hoa lệ với sự phát triển chóng mặt của các trung tâm thương mại, những tòa cao ốc chọc trời, vẫn còn những người lao động nghèo phải vất vả mưu sinh, kiếm từng đồng lẻ trang trải cuộc sống. Có không ít những cô cậu bé đang tuổi ăn, tuổi lớn đã phải bươn chải ngoài đường khiến bao người không khỏi nghẹn lòng.

Câu chuyện về cô bé bán vé số mù chữ được chia sẻ lên mạng xã hội khiến nhiều người thương cảm - Ảnh chụp màn hình

Vừa chống xe cái "kịch", bắt gặp nhóc nhỏ (nhóc này hay đi bán vé số trong hẻm nhà tui) đang đứng ghi ghi gì đó, chạy lại coi thì thấy đứng ghi số địa chỉ nhà đối diện. Thấy lạ nên hỏi:

- Ghi gì vậy nhỏ?

- Dạ... chữ...

- Ghi chi vậy? Muốn phá gì hả?

- Dạ hông, con mới được chú kia dạy chữ nên... tập ghi.

- Xạo, bán vé số không biết chữ lấy gì biết đài mà bán.

- Con bán có 1 đài à, má đưa sao bán vậy, con còn hổng biết số nữa mà chú *cười*.

- Vậy lúc người ta đưa tiền sao mà đếm?

- Tiền thì con biết đếm tại màu nó khác nhau!

Nhìn lại thấy nhóc cầm cái bảng hồi nhỏ hay chơi, ghi miếng nhựa ở trên in xuống dưới, bút là 1 cái que cá viên. Thấy thương ghê, rút 10k ủng hộ tờ vé số, nhỏ bán xong lại đứng hí hoáy ghi tiếp. Viết xong mấy dòng này thấy tự nhiên thấy Sài Gòn buồn hiu. Sống trong xóm lao động chi cho nhiều cảm xúc vậy nè?".

Cô bé bán vé số tập viết từng chữ mới được dạy lên tấm bảng nhựa nhỏ xíu - Ảnh: Facebook SaigonSoul Story

Sau khi đăng tải lên mạng xã hội, câu chuyện trên khiến nhiều người xót xa, thương cảm với số phận của cô bé bán vé số nghèo không được đến trường như bao đứa trẻ cùng trang lứa khác.

Bên cạnh đó, không ít người trăn trở liệu ngoài kia còn có bao nhiêu em nhỏ phải vất vả mưu sinh, khao khát được đi học nhưng hoàn cảnh không cho phép. Có lẽ hình ảnh cô bé đen nhẻm, phải dùng xiên que làm bút, tấm nhựa làm bảng viết khiến sẽ khiến người xem khó lòng mà quên được.