Mang laptop ra 'tắm rửa' sạch sẽ, cô bé ngây thơ khiến bố mẹ vừa 'bốc hỏa' vừa không thể nhịn cười

Vừa muốn "bốc hỏa" vừa không nhịn được cười - đó là cảm nhận của bất cứ ông bố bà mẹ nào khi chứng kiến cảnh tượng của bé gái dưới đây.

Người ta vẫn thường nói "trẻ con ngây thơ vô số tội", bởi đôi khi các bé gây ra lỗi lầm mà cũng không hiểu mình sai ở đâu. Cha mẹ chẳng những đau đầu khi giải quyết các trò nghịch ngợm của con mà thỉnh thoảng còn lên cơn "đau tim" vì phải đón nhận những hậu quả siêu bá đạo.

Cô bé thảng thốt khi bị bắt quả tang đang 'tắm rửa' cho laptop bằng nước và xà bông - Ảnh chụp màn hình

Trong một nhóm kín đông thành viên trên Facebook, bức ảnh ghi lại cảnh bé gái thảng thốt khi bị phụ huynh bắt quả tang vì mang laptop ra "tắm rửa" thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng. Nhiều người cho rằng cô bé lỡ làm bẩn máy tính nên đành nghĩ cách làm sạch bằng nước và xà bông.

Khoảnh khắc vừa hồn nhiên vừa gây "sốc" này thu hút hàng ngàn lượt like và hàng trăm bình luận từ cộng đồng mạng.

Phần lớn mọi người đều ôm bụng cười ngặt nghẽo vì khoảnh khắc hồn nhiên ''không biết không có tội'' của cô gái bé nhỏ. Bên cạnh đó không ít phụ huynh ngay lập tức thả like đồng cảm vì nhìn thấy mình trong đó.

Khuôn mặt 'con có biết gì đâu' khiến phụ huynh vừa 'bốc hỏa' vừa không thể nhịn cười - Ảnh: Facebook

"Hồi nhỏ mình làm đổ mực trên gác xép, thay vì lấy khăn lau lại cầm nguyện chậu nước để dội rửa. Kết quả là nước mực chảy xuống nhà dưới làm 'tím lè' cả bức tường luôn. Cô bé này chắc làm dơ máy nên đi rửa sạch. Bé không biết nên cha mẹ đừng đánh mắng gì con nhé, thay vào đó hay dạy cho con hiểu", Hà Thu bình luận.

"Đánh thì xót con mà không đánh thì tiếc máy, phụ huynh chắc 'méo' mặt luôn quá. Đây cũng một phần là do lỗi của người lớn đã không dạy cho bé hiểu", Ngọc Minh bày tỏ.

"Y thằng cu Gấu nhà mình. Chỉ 1 loáng thấy im im mà đi tìm là y như rằng ông nhõi giở trò, khi thì lôi hết quần áo bố mẹ ra, khi thì tung tóe hết bộ trang điểm, khi thì nghịch nhà vệ sinh. Lắm lúc stress phát rồ lên với bọn trẻ, thế mà chúng đi đâu 1 hôm cũng nhớ da diết", Gấu Nhỏ bình luận.