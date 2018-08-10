Hình ảnh cô dâu trẻ 'vui duyên mới nhưng không quên nhiệm vụ' khiến nhiều người không khỏi bật cười.

Tối 9/8, cộng đồng mạng chia sẻ đoạn clip ngắn ghi lại cảnh cô dâu trong chiếc váy cưới bồng bềnh, thướt tha đang miệt mài cộng sổ phía bên ngoài rạp cưới khiến nhiều người thích thú. Kèm theo đoạn clip là dòng chia sẻ vô cùng hài hước: "Vui duyên mới không quên nhiệm vụ. Mặc kệ quan viên 2 họ đang ăn cỗ. Cô dâu cộng tiền phong bì tiền mừng đã" - theo tài khoản Facebook H.V.

Trong ngày vu quy, cô dâu chính là nhân vật xinh đẹp, lộng lẫy và được quan tâm nhiều nhất. Theo đó, hầu hết mọi việc lớn nhỏ trong đám cưới cô dâu đều được người thân, bạn bè hỗ trợ hết lòng. Chính vì vậy, đoạn clip cô dâu trực tiếp "xắn váy" lên để lo liệu chuyện tiền mừng cưới đã thu hút sự quan tâm của đông đảo người dùng Facebook. Đoạn clip hài hước về cô dâu thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng - Ảnh chụp màn hình Theo những gì đoạn clip ghi lại, trong hôn trường nam MC đang giới thiệu chương trình: "Kính thưa quý vị khách quý, chỉ còn ít phút nữa thôi thì lễ thành hôn trăm năm hạnh phúc của chú rể và cô dâu sẽ được chính thức diễn ra. Chúng tôi xin chào đón hiện diện của các vị khách quý đến những dãy bàn tiệc để chúng tôi được tiếp đón trong ngày vui hôm nay. Và ít phút nữa chúng tôi sẽ mời chủ nhân của bữa tiệc cưới bước ra đây để ra mắt quý vị".

Cô dâu trẻ 'xắn váy' ngồi ngoài đường, miệt mài bấm máy tính cộng sổ khiến dân mạng cười ngất - Ảnh cắt từ clip Tuy nhiên, ngay phía bên ngoài rạp cưới, cô dâu đang đang lúi húi ngồi bên đường liên tục bấm máy tính, ghi chép sổ sách. Bên cạnh, một người phụ nữ được cho là người thân của cô dâu cùng ngồi cạnh để quan sát, hỗ trợ. Clip: Mặc kệ hai họ đang ăn cỗ cưới, cô dâu 'xắn váy' ngồi ngoài đường bấm máy tính cộng sổ tiền mừng Sau khi đăng tải lên mạng xã hội, đoạn clip khiến cộng đồng mạng không khỏi bật cười trước tình huống quá hài hước này. "Chắc cô dâu đang cộng sổ sách chi tiêu đám cưới hoặc đếm phong bì trước giờ lên xe hoa đây mà. Nhưng kiếm chỗ nào ngồi cho tử tế, chứ ngồi ngay ngoài đường thế kia bẩn hết váy áo, lại còn khách khứa đi lại nữa chứ", tài khoản Facebook S.R.T. bình luận. Hình ảnh cô dâu trẻ 'vui duyên mới nhưng không quên nhiệm vụ' khiến nhiều người không khỏi bật cười - Ảnh cắt từ clip "Nhìn hình ảnh cô dâu mình lại nhớ đến đám cưới của mình năm ngoái. Bố mẹ mình đi làm ăn xa nên mình phải tự đặt cỗ, phông rạp trong đám cưới. Nhưng khổ nỗi đến lúc được giao cỗ bị thiếu, thế là cách lúc lên xe hoa 30 phút mình phải ngược xuôi gọi điện đặt thêm để người ta mang cỗ đến cho kịp, xong còn bê váy chạy quanh xóm để gọi mọi người hỗ trợ. Nghĩ thấy vất vả nhưng cũng đáng nhớ lắm", tài khoản Facebook B.T.L. chia sẻ về kỷ niệm đám cưới đáng nhớ của mình.

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