Cô dâu 61 tuổi kể lại tình yêu lãng mạn như ngôn tình với chồng 26 tuổi khiến nhiều chị em đỏ mắt ghen tỵ

Sau khi bức ảnh giấy đăng ký kết hôn của bà S. (sinh năm 1957) và anh C. (sinh năm 1992) bị rò rỉ trên mạng, vợ chồng bà S. liên tục bị người lạ nháy máy. Nhiều người cho rằng anh C. đang lừa đảo, lợi dụng bà S. để moi tiền.

Kể về người chồng nhỏ tuổi của mình, bà S. cho biết anh C. là người sống có trách nhiệm, biết chăm lo cho gia đình, người thân và bạn bè. Mặc dù công việc bận rộn nhưng mỗi buổi trưa, C. đều về nhà cùng nấu ăn với vợ.

Đọc được những lời bình luận đó, không chỉ anh C. bị tổn thương mà ngay cả bà S. cũng thấy buồn. Trao đổi với báo chí, bà S. cho biết bà tin tưởng vào tình yêu mà C. dành cho mình bởi bản thân bà chẳng có gì cho C. lừa, cả hai đến với nhau bằng tình yêu và sự tự nguyện.

Khi bà S. hỏi anh có sợ dư luận, có muốn thay đổi quyết định không thì anh vẫn một mực kiên quyết với sự lựa chọn của mình.

Bà S. và người chồng đầu kết hôn cách đây hơn 35 năm và sinh được hai người con gái. Cách đây hơn 7 năm, chồng bà qua đời, hai người con gái đi lấy chồng xa. Một mình bà S. bắt đầu công việc kinh doanh, làm spa.

Mối tình lãng mạn của hai người bắt đầu khi anh C. tặng bà S. một bó hoa tím - Ảnh: Internet

Đến năm 2017, bà gặp được anh C. Ban đầu, anh C. chỉ là khách quen của tiệm. Lâu dần hai người trở nên thân thiết hơn. Qua một khoảng thời gian nói chuyện, bà thấy C. có thiện cảm với mình nhưng cũng không quan tâm vì cho rằng đó là tuổi trẻ bồng bột.

Đến những ngày đầu tháng 3 vừa qua, C. chở bà S. về quê ở huyện Thạch An (Cao Bằng) để tảo mộ. Trên đường đi qua dãy núi đầy hoa mua màu tím nở rộ, hai người dừng lại ngắm hoa. Lúc hai người dừng xe lại thì C. trèo qua vách núi, hái nhiều bông hoa gom lại thành một bó, tỏ tình với bà S.

Bà S. làm đơn tố cáo cán bộ Phòng tư pháp phường Sông Bằng vì để lộ thông tin của vợ chồng bà - Ảnh : Internet

Sau đó, họ bắt đầu qua lại, người nhà hai bên cũng ủng hộ vì với họ, cả hai hạnh phúc là được. Ngày 29/6, bà S. và anh C. đi đăng ký kết hôn. Khi chưa nhận được giấy đăng ký thì họ đã thấy thông tin của mình bị lan truyền trên mạng xã hội. Bức xúc, bà S. làm đơn tố cáo cán bộ Phòng tư pháp phường Sông Bằng.