Cô dâu 61 tuổi lấy chồng 26 tuổi: Mỗi ngày có hàng nghìn bình luận chửi bới, xúc phạm

Xã hội 09/07/2018 11:05

Sau khi thông tin trên giấy kết hôn bị tiết lộ, cuộc sống của vợ chồng bà S. và anh C. gặp rất nhiều phiền toái. Mỗi ngày trên Facebook có đến hàng nghìn bình luận chửi bới, xúc phạm dù họ chẳng làm gì sai.

Vào ngày 29/6 vừa qua, bà L.T.T.S (sinh năm 1957, cư ngụ tại tỉnh Cao Bằng) và chồng là anh T.H.C (sinh năm 1992), có đến phòng tư pháp của phường Sông Bằng, thành phố Cao Bằng (tỉnh Cao Bằng) để đăng ký kết hôn.

Trong khi chờ ngày hoàn tất thủ tục, cả hai bàng hoàng phát hiện thông tin của mình bị rò rỉ trên mạng. Kể từ đó, cuộc sống của hai vợ chồng không còn bình yên như lúc trước.

Cô dâu 61 tuổi lấy chồng 26 tuổi: Mỗi ngày có hàng nghìn bình luận chửi bới, xúc phạm - Ảnh 1
Từ khi thông tin cá nhân bị tiết lộ trên mạng xã hội, cuộc sống gia đình bà S. bị đảo lộn hoàn toàn - Ảnh: Internet

Trên Facebook, tờ giấy đăng ký kết hôn của vợ chồng bà được chia sẻ tràn lan, kèm theo đó là rất nhiều bình luận khiếm nhã. Vợ chồng bà bị nhiều người lạ chỉ trích, mắng chửi dù cả hai chẳng làm gì sai. Kết hôn đáng lẽ là một việc vô cùng hạnh phúc nhưng giờ đây lại khiến vợ chồng bà mệt mỏi, áp lực.

Cô dâu 61 tuổi lấy chồng 26 tuổi: Mỗi ngày có hàng nghìn bình luận chửi bới, xúc phạm - Ảnh 2
Giấy đăng ký kết hôn của bà S. và chồng bị tiết lộ trên mạng xã hội - Ảnh: Internet

Nhất là anh C., nhiều cư dân mạng cho rằng anh đang "đào mỏ". Để bảo vệ bản thân và gia đình, bà S. đã làm đơn tố cáo phòng tư pháp phường vì đã làm lộ thông tin cá nhân của mình.

Trao đổi với một số cơ quan báo chí, bà S. chia sẻ trong thời gian chờ hoàn tất thủ tục kết hôn, bà phát hiện một tài khoản Facebook đăng giấy kết hôn của hai vợ chồng kèm theo thông tin “vừa mới đăng ký xong”.

Mặc dù bà đã nhờ bạn bè tìm hiểu nhưng không biết chủ nhân của tài khoản đó là ai. Bà S. còn cho biết thêm, để bảo vệ bản thân và gia đình bà sẵn sàng kiện lên các cấp cao hơn để người tiết lộ hình ảnh giấy kết hôn phải chịu trách nhiệm.

Cô dâu 61 tuổi lấy chồng 26 tuổi: Mỗi ngày có hàng nghìn bình luận chửi bới, xúc phạm - Ảnh 3
Anh C. bị cộng đồng mạng xúc phạm nặng nề vì cưới vợ lớn hơn mình nhiều tuổi - Ảnh: Internet

Được biết chồng trước của bà S. đã mất nhiều năm trước. Điều này khiến bà đau khổ một thời gian dài. Sau khi gặp được anh C., bà mới có thể mở lòng lại. Vì muốn có một cuộc sống bình yên và không bị dị nghị, vợ chồng bà mới quyết định đăng ký kết hôn và tổ chức đám cưới công khai.

Cô dâu 61 tuổi lấy chồng 26 tuổi: Mỗi ngày có hàng nghìn bình luận chửi bới, xúc phạm - Ảnh 4

Cô dâu 61 tuổi lấy chồng 26 tuổi: Mỗi ngày có hàng nghìn bình luận chửi bới, xúc phạm - Ảnh 5
Một số hình ảnh của bà S. và chồng - Ảnh: Internet

Bà S. cũng tâm sự thêm, bà hy vọng cư dân mạng trước khi lên tiếng chỉ trích, chửi bới ai đó thì hãy tìm hiểu kỹ để tránh làm tổn thương người khác.

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