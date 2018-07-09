Sáng nay (9/7), bác sĩ Tô Thanh Phương, Phó Giám đốc Bệnh viện Tâm thần Trung ương 1 xác nhận bệnh viện đã tiếp nhận Đoàn Thúy Hà (biệt danh hot girl Bella) và chia sẻ một số thông tin liên quan đến bệnh nhân này.

Theo đó, từ lúc được đưa vào bệnh viện, Bella luôn trong tình trạng hưng cảm (trạng thái hưng phấn, kích thích của các hoạt động tâm thần). Ngoài ra, Bella thường xuyên nói nhiều, nói nhảm, hoang tưởng, bị ảo giác khá nặng. Được biết đây là một trong những biểu hiện của chứng rối loạn tâm thần.

Bella luôn trong tình trạng hoang tưởng, ảo giác - Ảnh: Internet

Hiện tại, các bác sĩ đang tập trung dùng thuốc, liệu pháp tâm lý để điều trị cho Bella. Mỗi ngày, các bác sĩ đều phải tiêm thuốc cho cô, khoảng 2 đến 3 tuần sau mới có thể đưa ra đánh giá hiệu quả điều trị chính xác hơn.

Theo thông tin từ Bệnh viện Tâm thần Hải Dương, do người thân của Bella không thể thường xuyên đến chăm sóc cô nên bệnh viện tư vấn người nhà chuyển lên Bệnh viện Tâm thần Trung ương 1. Ở đó, điều kiện cơ sở vật chất đầy đủ sẽ giúp Bella được điều trị tốt hơn.

Về phần bé Peter Đoàn, bé sẽ được người em họ của Bella nhận chăm sóc và nuôi dưỡng. Hiện tại bé đang ở Hải Dương.

Như thông tin trước đó đã đưa, ngày 30/6 trong khi Bella đẩy con ở khu vực phố đi bộ Hồ Gươm (Hà Nội) thì bị người dân vây lại mắng chửi. Cô phải chạy vào trụ sở công an phường Hàng Trống để cầu cứu.

Con trai Bella hiện đã được tách ra khỏi mẹ - Ảnh: Internet

Nhận thấy Bella thuộc trường hợp đặc biệt, không có nơi cư trú, tinh thần có biểu hiện bất ổn lại mang theo con nhỏ nên cơ quan công an đã đưa mẹ con Bella vào Trung tâm Bảo trợ xã hội 1 để được chăm sóc.

Trong ngày 6/7, ông Nguyễn Văn Quảng - Phó giám đốc Trung tâm Bảo trợ xã hội 1 cho biết chiều ngày 5/7, trung tâm đã làm thủ tục bàn giao mẹ con Bella cho Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Hải Dương.

Gia đình quyết định đưa Bella vào bệnh viện tâm thần, đứa trẻ vẫn được mẹ nuôi dưỡng Sau gần một tuần được đưa vào Trung tâm Bảo trợ xã hội 1 (huyện Đông Anh, Hà Nội), gia đình quyết định đưa Bella (Đoàn Thúy Hà, sinh năm 1986, quê ở xã Kiến Quốc, huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương) vào viện tâm thần điều trị.

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