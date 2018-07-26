Hướng dẫn chú rể tạo dáng không được, thợ chụp ảnh ở Hà Nội bực bội hôn luôn cô dâu

Xã hội 26/07/2018 17:29

Bực bội vì hướng dẫn chú rể tạo dáng mãi không được, thợ chụp ảnh liền hôn luôn cô dâu.

Mới đây, tài khoản Facebook Phạm Việt Khánh đã đăng tải đoạn clip ghi lại hậu trường buổi chụp ảnh cưới vô cùng hài hước của cặp đôi vợ chồng trẻ.

Để có bức ảnh đẹp nhất theo phong cách lãng mạn, thợ chụp ảnh liên tục yêu cầu cô dâu chú rể phải đứng thế này, hôn thế kia. Tuy nhiên, chú rể mãi không chịu làm đúng ý của ê kíp khiến thợ chụp ảnh bực bội, quyết định "hy sinh" bản thân làm mẫu cho chú rể học theo. Theo chủ nhân đoạn clip, sự việc xảy ra ở Hà Nội.

Clip: Thợ chụp ảnh hôn luôn cô dâu để chỉ chú rể cách tạo dáng

Hướng dẫn chú rể tạo dáng không được, thợ chụp ảnh ở Hà Nội bực bội hôn luôn cô dâu - Ảnh 1
Thợ chụp ảnh bực bội vì cô dâu chú rể không làm đúng theo ý mình - Ảnh cắt từ clip
Hướng dẫn chú rể tạo dáng không được, thợ chụp ảnh ở Hà Nội bực bội hôn luôn cô dâu - Ảnh 2
Thợ chụp ảnh liền 'hy sinh' bản thân để làm mẫu... - Ảnh cắt từ clip
Hướng dẫn chú rể tạo dáng không được, thợ chụp ảnh ở Hà Nội bực bội hôn luôn cô dâu - Ảnh 3
...thậm chí hôn luôn cô dâu nếu cần - Ảnh cắt từ clip

Sau khi đăng tải lên mạng xã hội, đoạn clip nhận được hơn 75 ngàn lượt xem và hàng ngàn bình luận trái chiều từ cư dân mạng.

Người cho rằng anh thợ chụp ảnh vừa hài hước vừa nhiệt tình, người lại cảm thấy hành động này khá vô duyên và thiếu tôn trọng cặp vợ chồng trẻ.

"Ôi nếu mình là chú rể chắc anh thợ chụp ảnh 'ốm đòn' với mình. Sao mà vô duyên thế không biết, chẳng những ôm ấp đụng chạm mà còn hôn luôn cả cô dâu", Khắc Hiếu bình luận.

"Mình thấy clip này hài hước đấy chứ, anh thợ ảnh thật có tâm với nghề quá. Người ta cũng vì muốn có bức ảnh thật đẹp nên mới làm thế thôi", Hải My bày tỏ.

"Mỗi lần coi mấy vụ chụp ảnh cưới lại cười ra nước mắt. Ngày trước mình chứng kiến cặp đôi chụp ảnh cưới trên đồng cỏ. Bỗng con rắn xuất hiện khiến chú rể với thợ chụp ảnh chạy mất dép, cô dâu váy nặng quá không chạy được nên mếu máo khóc thấy thương. Mình cảm thấy chụp ảnh cưới chỉ là phụ, quan trọng nhất vẫn là hạnh phúc vợ chồng. Không nên gò ép bản thân vào quy chuẩn hay hình mẫu nào cả, chứ chụp ảnh cưới làm kỷ niệm mà cứ bơ phờ, mướt mải mồ hôi vì mệt, vì không làm đúng ý thợ chụp quả thật mệt mỏi lắm luôn ý", Khánh Minh cho biết.

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Từ khóa:   chụp ảnh cưới hậu trường chụp ảnh cưới cô dâu chú rể

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