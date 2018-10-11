Clip cụ ông vừa thổi còi inh ỏi vừa cầm dao phay vẫy vẫy để sang đường cực quyết liệt gây 'bão' mạng

Xã hội 11/10/2018 16:09

Cách sang đường 'vô tiền khoáng hậu' và cực kỳ quyết liệt của cụ ông trong clip dưới đây khiến dân mạng hoảng hốt.

Người ta thường nói "Hà Nội không vội được đâu" là để chỉ tình hình giao thông đông đúc, phức tạp ở nơi đây. Câu nói này cũng nhằm nhắc nhở người tham gia giao thông phải tuyệt đối cẩn thận để tránh những tai nạn đáng tiếc.

Tuy nhiên, cẩn thận đến mức độ như cụ ông trong clip dưới đây thì đúng là "độc nhất vô nhị". Hình ảnh trong clip cho thấy cụ ông đang dắt xe đạp băng qua làn đường đông đúc. Nhưng để "cho chắc", ông một tay dắt xe, tay còn lại cầm gậy trong khi miệng thổi còi inh ỏi để được nhường đường.

Clip: Cụ ông cầm gậy và dao để xin qua đường cho chắc

Đi được vài bước, cảm thấy có vẻ chưa đủ yên tâm, cụ ông tiếp tục rút từ trong giỏ xe ra một chiếc dao phay to đùng, sắc bén rồi lăm lăm chĩa về phía các phương tiện ở làn đối diện. Hành động vô cùng bất ngờ này khiến bất cứ ai cũng phải hoảng hốt.

Sự việc được cho là xảy ra trên đường Trường Chinh, quận Thanh Xuân, Hà Nội và được chia sẻ lên mạng xã hội vào ngày 10/10.

Clip cụ ông vừa thổi còi inh ỏi vừa cầm dao phay vẫy vẫy để sang đường cực quyết liệt gây 'bão' mạng - Ảnh 1
Cụ ông vừa cầm dao phay vẫy vẫy vừa thổi còi khi qua đường - Ảnh cắt từ clip

Đoạn clip sau khi được chia sẻ lên mạng xã hội đã lập tức gây sốt và nhận về hàng nghìn lượt like, share từ cư dân mạng. Đa số đều tỏ ra vô cùng kinh ngạc, thậm chí "lạnh xương sống" với phương pháp sang đường vô cùng quyết liệt của cụ ông. Bên cạnh đó, nhiều người không đồng tình với hành vi này vì nó có thể gây tai nạn cho người đi đường.

"Làm như này đảm bảo chẳng xe nào dám cản đường cụ luôn. Nhưng mà cầm dao vẫy vẫy thế kia lỡ quẹt vào ai thì nguy hiểm lắm. Hy vọng cụ đừng làm như thế nữa", tài khoản Facebook Hải Minh bình luận.

"Sang đường mà căng thẳng, hồi hộp như phim hành động vậy. Làm kiểu này thì công nhận chắc cú đấy, nhưng mà nguy hiểm quá", tài khoản Facebook Hoàng Tuấn bày tỏ quan điểm. 

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