Người mẹ đánh con trong quán trà sữa - Ảnh cắt từ clip

Có lẽ do quá bức xúc nên người mẹ còn không kịp cởi mũ bảo hiểm, liên tục mắng chửi con to tiếng. Thậm chí, bà còn cầm cả chiếc ghế định "phang" xuống bàn bạn bè của con gái đang ngồi. Khi con chạy vào ngăn cản, bà quay sang tát khiến con gái bỏ ra ngoài. May mắn là một thanh niên áo xanh bước tới ngăn cản hành động của người mẹ.