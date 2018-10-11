Clip mẹ phang ghế, tát con gái trước mặt bạn bè trong quán trà sữa gây tranh cãi gay gắt

Xã hội 11/10/2018 11:18

Cách hành xử của bà mẹ khiến nhiều người vô cùng bức xúc và để lại bình luận chỉ trích. Tuy nhiên, một số người cho rằng không nên phán xét khi chưa rõ toàn bộ câu chuyện vì "có sinh con mới hiểu lòng cha mẹ".

Tối 10/10, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip ghi lại cảnh mẹ đánh mắng con gái trong quán trà sữa đang có rất đông khách thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng.

Theo những gì diễn ra trong clip, người mẹ bắt gặp con gái đi cùng bạn bè vào quán trà sữa sau giờ học nên vô cùng tức giận, quyết định lao tới mắng con trước mặt tất cả khách khứa trong quán.

Clip mẹ phang ghế, tát con gái trước mặt bạn bè trong quán trà sữa gây tranh cãi gay gắt - Ảnh 1

Người mẹ đánh con trong quán trà sữa - Ảnh cắt từ clip

Có lẽ do quá bức xúc nên người mẹ còn không kịp cởi mũ bảo hiểm, liên tục mắng chửi con to tiếng. Thậm chí, bà còn cầm cả chiếc ghế định "phang" xuống bàn bạn bè của con gái đang ngồi. Khi con chạy vào ngăn cản, bà quay sang tát khiến con gái bỏ ra ngoài. May mắn là một thanh niên áo xanh bước tới ngăn cản hành động của người mẹ.

Clip mẹ đánh mắng con gái lẫn đám bạn của con trong quán trà sữa

Sau khi đăng tải lên mạng xã hội, đoạn clip tạo ra phản ứng trái chiều trong cộng đồng mạng. Bên cạnh những ý kiến cho rằng người mẹ đã hành xử quá đáng, một số khác lại nghĩ nên nhìn nhận sự việc từ nhiều phía và có cái nhìn bao dung hơn với nỗi lòng của người mẹ.

"Dạy con sai quá sai rồi cô ơi. Cô làm con cô mất mặt, xấu hổ trước bạn bè sẽ càng khiến bé chống đối và xử sự tiêu cực hơn. Lúc đó hai mẹ con không còn tiếng nói chung, bé không nghe lời cô nữa thì làm sao dạy dỗ đây", tài khoản Facebook Hải Anh bình luận.

"Trước mặt khách trong quán lẫn bạn bè của con mà người mẹ hành xử chẳng khéo léo chút nào. Ở lứa tuổi học sinh, các em rất dễ có tâm lý bố mẹ làm gì cũng sai, bố mẹ không hiểu mình rồi dẫn đến những hành động đáng tiếc. Người mẹ khiến con tổn thương và xấu hổ quá. Hy vọng sau này cô ấy sẽ có cách dạy con đúng đắn hơn", tài khoản Facebook Minh Trường bình luận.

Clip mẹ phang ghế, tát con gái trước mặt bạn bè trong quán trà sữa gây tranh cãi gay gắt - Ảnh 2
Hành động của người mẹ thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng - Ảnh cắt từ clip

"Mình nghĩ bà mẹ đã không đúng khi cầm ghế định phang đám bạn của con như thế, ngay cả việc tát con giữa bàn dân thiên hạ cũng không nên. Thế nhưng có sinh con mới hiểu lòng cha mẹ, mọi người đừng chỉ trích và phán xét bà mẹ trong clip. Phải có lý do gì đó cô ấy mới bức xúc đến thế. Giả sử thấy con chơi với đám bạn không tốt, nói mãi không nghe, hoặc cô bé kia trốn học đi chơi thì bà mẹ không kiềm chế được cũng là điều dễ hiểu. Hơn nữa trên mạng hàng ngày đầy rẫy những hình ảnh, clip học sinh ôm hôn, 'làm chuyện ấy' trong quán nước cũng khiến các bậc phụ huynh càng thêm lo lắng. Dù sao cũng không thể đánh giá toàn bộ câu chuyện qua đoạn clip ngắn ngủi", tài khoản Facebook Thu Hà bày tỏ quan điểm.

Hiện đoạn clip vẫn đang thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng.

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