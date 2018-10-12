Bức ảnh người đàn ông không ăn tôm trong bữa cỗ mà mang về cho con: Kém lịch sự hay hành động chất chứa yêu thương?

Xã hội 12/10/2018 11:42

Bên cạnh những ý kiến cho rằng ăn cỗ chia phần không còn phù hợp với xã hội hiện đại, hầu hết đều ủng hộ hành động chất chứa tình yêu thương gia đình của người đàn ông.

Hiện nay ở nhiều vùng vẫn còn tục lệ "ăn cỗ lấy phần", tức những người trong mâm cỗ chỉ ăn những món khó chia và có nước như: cơm, canh, nộm và các món xào. Còn những món khô như thịt lợn, thịt gà, giò, chả… sẽ được chia ra để mỗi người đều có phần mang về cho người nhà.

Có người nói rằng thói quen ăn cỗ chia phần xuất phát từ sự nghèo khó. Thời xưa, người dân quanh năm nghèo khổ, làm lụng vất vả mấy cũng không dám mua đồ ngon về ăn. Chính vì thế, họ thường chờ những bữa cỗ để mang đồ ăn ngon về cho gia đình.

Mới đây, hình ảnh người đàn ông bọc tôm chiên vào khăn giấy bỏ trong túi quần khiến dân mạng cảm động, đồng thời đưa ra nhiều suy đoán thú vị.

Bức ảnh người đàn ông không ăn tôm trong bữa cỗ mà mang về cho con: Kém lịch sự hay hành động chất chứa yêu thương? - Ảnh 1
Con tôm chiên được bọc giấy ăn trong túi quần người đàn ông khiến nhiều người cảm động - Ảnh: Facebook

Hầu hết mọi người đều cho rằng hành động của người đàn ông xuất phát từ thói quen ăn cỗ lấy phần. Có lẽ đứa con ở nhà thích ăn tôm nên người đàn ông mới không ăn mà gói đem về.

Hình ảnh chân thật lại có phần hài hước, thấm đượm tình yêu thương của bố dành cho con khiến người xem vô cùng cảm động. Đúng là cách yêu thương của cha rất khác so với mẹ, có thể cha không hay nói lời tình cảm nhưng luôn cố gắng đem đến cho con những điều tốt đẹp nhất.

Sau khi đăng tải lên một fanpage dành cho giới trẻ, dân mạng đã để lại nhiều bình luận về bức ảnh trên. Một số cho rằng hành động ăn cỗ lấy phần không còn phù hợp với xã hội ngày nay, tuy nhiên hầu hết mọi người đều ủng hộ hành động của người đàn ông và cho biết ở quê mình vẫn phổ biến tục lệ mang phần về sau khi ăn cỗ.

"Đang ăn cỗ mà lấy đồ ăn cất đi thấy hơi kỳ cục. Hơn nữa thời buổi này có còn thiếu ăn như xưa đâu mà phải làm thế", Uyên Mi bày tỏ quan điểm.

"Có thể trong mắt nhiều người hành động của chú là không lịch sự, nhưng ở quê thì chuyện này bình thường thôi các bạn ạ. Ông bà, bố mẹ mình khi đi ăn cỗ vẫn mang phần về cho con cháu dù thời nay không còn đói kém như thời xưa. Điều đó thể hiện tình yêu và sự quan tâm đến người thân, cá nhân mình thấy rất đáng trân trọng", Hải An bình luận.

"Đi ăn cỗ về khi nào bố mình cũng mang cả một bịch đồ ăn. Thuở bé đi học về mình đói, bố đi ăn cỗ về có là mừng lắm luôn. Việc gói phần đem về cho con nhỏ quá bình thường luôn mà", My Nguyễn bày tỏ.

"Xem hình xong cả một bầu trời tuổi thơ ùa về. Ngày bé chỉ mong người lớn đi ăn cỗ về để được ăn thịt, giò chả, bánh trái thôi. Có thể nhiều người thấy ông chú này buồn cười nhưng mình lại cảm động vô cùng, đúng là không ai yêu con bằng cha mẹ", Thu Hằng viết.

 

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