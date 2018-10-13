Bức ảnh bé gái vô tư ngủ trên xe tải khi theo cha đi bốc hàng khiến người xem xúc động

Mới đây, hình ảnh một em bé trong lúc đợi ba đi bốc hàng liền nằm lăn ra ghế xe tải ngủ ngon lành khiến nhiều người rưng rưng xúc động, đồng thời gợi nhớ lên những câu chuyện cảm động về gia đình và tình cảm cha con.

Cũng theo anh Hiếu, cô bé trong hình chỉ mới gần 3 tuổi. Bé rất dễ thương và nghe lời bố. Vì hoàn cảnh mưu sinh, gia đình không có điều kiện thuê người trông nom nên cô bé theo bố đi làm việc trên khắp các nẻo đường đáng yêu vô cùng.

Anh Nguyễn Hiếu, chủ nhân của bức ảnh trên cho biết anh vô tình chụp được khoảnh khắc này ngay tại cổng kho hàng của công ty anh làm việc. Cô bé là con gái của anh tài xế, theo cha đi bốc hàng. Thấy con ngủ ngon nên người cha không đánh thức, cứ để con tiếp tục say giấc rồi mình vào làm thủ tục chở hàng. Thấy hai cha con đáng yêu quá nên anh Hiếu quyết định chụp lại đăng lên mạng xã hội.

Em bé gần 3 tuổi theo cha đi làm việc khắp nơi khiến nhiều người xúc động - Ảnh: Facebook

Sau khi đăng tải lên mạng xã hội, hình ảnh nhận về hàng chục ngàn lượt thích, chia sẻ và bình luận. Dân mạng cũng thi nhau kể về tuổi thơ dữ dội theo cha mẹ đi làm việc kiếm sống.

"Hồi mình còn bé, ba mình cũng đi chở hàng thuê cho người ta. Lúc đó nhà nghèo, có biết trường mẫu giáo là gì đâu, nên mình theo ba đi khắp các con ngõ nhỏ chở vật liệu. Lúc đó không có quần áo đẹp, đồ chơi mới, nhưng trong lòng luôn cảm thấy ấm áp, vui vẻ vì được ở bên ba. Bây giờ gia đình đã khá giả, thế nhưng dùng bao nhiêu tiền cũng chẳng mua được thời gian để trở lại những ngày thơ bé ấy", tài khoản Facebook Duyên Nguyễn tâm sự.

"Ôi cô bé đáng yêu và ngoan quá. Tự nhiên mình nhớ lại hồi nhỏ cũng hay theo mẹ ra chợ thế này. Mẹ mình bán đồ khô ngoài chợ, chỗ bán cũng chẳng được sạch sẽ thơm tho nhưng vẫn cứ thích đi với mẹ", tài khoản Facebook Hải Đăng bày tỏ.

Còn bạn, khi nhìn ngắm hình ảnh trên, bạn cũng thấy bản thân mình thấp thoáng trong đó chứ?