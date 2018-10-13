Bức ảnh bé gái vô tư ngủ trên xe tải khi theo cha đi bốc hàng khiến người xem xúc động

Xã hội 13/10/2018 20:03

Hình ảnh bé gái đáng yêu ngủ ngon lành trên chiếc xe tải khi đang đi bốc hàng cùng bố khiến nhiều người nhớ lại tuổi thơ của mình.

Mới đây, hình ảnh một em bé trong lúc đợi ba đi bốc hàng liền nằm lăn ra ghế xe tải ngủ ngon lành khiến nhiều người rưng rưng xúc động, đồng thời gợi nhớ lên những câu chuyện cảm động về gia đình và tình cảm cha con.

Bức ảnh bé gái vô tư ngủ trên xe tải khi theo cha đi bốc hàng khiến người xem xúc động - Ảnh 1

Bức ảnh gợi nhớ cả một bầu trời tuổi thơ - Ảnh: Facebook

Anh Nguyễn Hiếu, chủ nhân của bức ảnh trên cho biết anh vô tình chụp được khoảnh khắc này ngay tại cổng kho hàng của công ty anh làm việc. Cô bé là con gái của anh tài xế, theo cha đi bốc hàng. Thấy con ngủ ngon nên người cha không đánh thức, cứ để con tiếp tục say giấc rồi mình vào làm thủ tục chở hàng. Thấy hai cha con đáng yêu quá nên anh Hiếu quyết định chụp lại đăng lên mạng xã hội.

Cũng theo anh Hiếu, cô bé trong hình chỉ mới gần 3 tuổi. Bé rất dễ thương và nghe lời bố. Vì hoàn cảnh mưu sinh, gia đình không có điều kiện thuê người trông nom nên cô bé theo bố đi làm việc trên khắp các nẻo đường đáng yêu vô cùng.

Bức ảnh bé gái vô tư ngủ trên xe tải khi theo cha đi bốc hàng khiến người xem xúc động - Ảnh 2
Em bé gần 3 tuổi theo cha đi làm việc khắp nơi khiến nhiều người xúc động - Ảnh: Facebook

Sau khi đăng tải lên mạng xã hội, hình ảnh nhận về hàng chục ngàn lượt thích, chia sẻ và bình luận. Dân mạng cũng thi nhau kể về tuổi thơ dữ dội theo cha mẹ đi làm việc kiếm sống.

"Hồi mình còn bé, ba mình cũng đi chở hàng thuê cho người ta. Lúc đó nhà nghèo, có biết trường mẫu giáo là gì đâu, nên mình theo ba đi khắp các con ngõ nhỏ chở vật liệu. Lúc đó không có quần áo đẹp, đồ chơi mới, nhưng trong lòng luôn cảm thấy ấm áp, vui vẻ vì được ở bên ba. Bây giờ gia đình đã khá giả, thế nhưng dùng bao nhiêu tiền cũng chẳng mua được thời gian để trở lại những ngày thơ bé ấy", tài khoản Facebook Duyên Nguyễn tâm sự.

"Ôi cô bé đáng yêu và ngoan quá. Tự nhiên mình nhớ lại hồi nhỏ cũng hay theo mẹ ra chợ thế này. Mẹ mình bán đồ khô ngoài chợ, chỗ bán cũng chẳng được sạch sẽ thơm tho nhưng vẫn cứ thích đi với mẹ", tài khoản Facebook Hải Đăng bày tỏ.

Còn bạn, khi nhìn ngắm hình ảnh trên, bạn cũng thấy bản thân mình thấp thoáng trong đó chứ?

Nữ sinh cấp 3 bị 'ném đá' dữ dội vì mặc quần tất lưới như đi bar trong áo dài truyền thống, chụp ảnh khoe vòng 1 hết cỡ

Nữ sinh cấp 3 bị 'ném đá' dữ dội vì mặc quần tất lưới như đi bar trong áo dài truyền thống, chụp ảnh khoe vòng 1 hết cỡ

Khoác trên mình tà áo dài trắng thanh thuần, nữ sinh này khiến mọi người sốc nặng khi kết hợp với quần tất lưới sexy phía trong. Người chụp cũng cố ý không lộ mặt mà chủ yếu phô diễn cơ thể gợi cảm.

Xem thêm
Từ khóa:   hình ảnh cảm động câu chuyện cảm động câu chuyện cảm động về gia đình

TIN MỚI NHẤT

Nỗi bàng hoàng của người chứng kiến khi thấy anh hàng xóm xông sang giữa lúc hai vợ chồng xô xát

Nỗi bàng hoàng của người chứng kiến khi thấy anh hàng xóm xông sang giữa lúc hai vợ chồng xô xát

Tâm sự 33 phút trước
Lý Liên Kiệt lên tiếng trước tin đồn bỏ vợ, bỏ con gây xôn xao khắp cõi mạng

Lý Liên Kiệt lên tiếng trước tin đồn bỏ vợ, bỏ con gây xôn xao khắp cõi mạng

Sao quốc tế 38 phút trước
Qua đêm nay, quý nhân giúp đỡ, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Qua đêm nay, quý nhân giúp đỡ, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Tâm linh - Tử vi 45 phút trước
Nửa cuối tháng 10 dương lịch, 3 con giáp gặp cơ hội phát tài, tháng mới thăng hoa vượt bậc, Tiền Tài Phú Quý trong tầm tay

Nửa cuối tháng 10 dương lịch, 3 con giáp gặp cơ hội phát tài, tháng mới thăng hoa vượt bậc, Tiền Tài Phú Quý trong tầm tay

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 3 phút trước
Nam tài tử Kim Soo Hyun có cơ hội lật ngược tình thế sau loạt bằng chứng từ Dispatch

Nam tài tử Kim Soo Hyun có cơ hội lật ngược tình thế sau loạt bằng chứng từ Dispatch

Sao quốc tế 1 giờ 3 phút trước
Vận may kéo đến hiên nhà từ tháng 10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Vận may kéo đến hiên nhà từ tháng 10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 10 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 22 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 14/10/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 14/10/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 28 phút trước
Rộ tin Đàm Tùng Vận nhận cát xê gần gấp đôi Lưu Học Nghĩa ở 'Lan Hương Như Cố'

Rộ tin Đàm Tùng Vận nhận cát xê gần gấp đôi Lưu Học Nghĩa ở 'Lan Hương Như Cố'

Sao quốc tế 1 giờ 32 phút trước
Nỗi lòng người vợ khi vô tình thấy lại nhân tình cũ của chồng và khung cảnh trớ trêu phía sau

Nỗi lòng người vợ khi vô tình thấy lại nhân tình cũ của chồng và khung cảnh trớ trêu phía sau

Tâm sự Eva 1 giờ 33 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Vì sao nhiều cặp vợ chồng trẻ ly hôn chỉ sau vài năm kết hôn?

Vì sao nhiều cặp vợ chồng trẻ ly hôn chỉ sau vài năm kết hôn?

Mức sinh thấp: Bài toán không chỉ là sinh đủ hai con

Mức sinh thấp: Bài toán không chỉ là sinh đủ hai con

Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10: “Đẹp Rạng Ngời – Đón Deal Hời” cùng Hoàng Hà Mobile

Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10: “Đẹp Rạng Ngời – Đón Deal Hời” cùng Hoàng Hà Mobile

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày