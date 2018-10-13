Nữ sinh cấp 3 bị 'ném đá' dữ dội vì mặc quần tất lưới như đi bar trong áo dài truyền thống, chụp ảnh khoe vòng 1 hết cỡ

Khoác trên mình tà áo dài trắng thanh thuần, nữ sinh này khiến mọi người sốc nặng khi kết hợp với quần tất lưới sexy phía trong. Người chụp cũng cố ý không lộ mặt mà chủ yếu phô diễn cơ thể gợi cảm.

Mới đây, hình ảnh nữ sinh cấp 3 mặc quần tất lưới gợi cảm bên trong tà áo dài truyền thống thu hút sự quan tâm lớn từ cộng đồng mạng. Chỉ sau vài giờ đăng tải, bức ảnh nhận về hàng ngàn bình luận chỉ trích, phẫn nộ. Quần tất gợi cảm kết hợp với áo dài truyền thống khiến dân mạng chỉ trích người mặc dữ dội - Ảnh: Facebook Khoác trên mình tà áo dài trắng thanh thuần, nữ sinh này khiến mọi người sốc nặng khi kết hợp với quần tất lưới sexy phía trong. Người chụp cũng cố ý không lộ mặt mà chủ yếu phô diễn cơ thể gợi cảm.

Với tư thế chụp ảnh nhạy cảm, cộng thêm mọi thứ sau tà áo đều hiện ra rất rõ ràng, người xem cho biết rất "nóng mắt" và khó chịu với cách ăn mặc kỳ dị chẳng giống ai của nữ sinh này.

Trên trang cá nhân, cô nàng 10x nhiều lần khoe hình thể nóng bỏng... - Ảnh: Facebook ...trong trang phục gợi cảm khiến dân mạng được phen 'mắt tròn mắt dẹt' - Ảnh: Facebook Chiếc quần tất lưới cũng được cô nàng diện với quần cạp trễ - Ảnh: Facebook Sau khi loạt ảnh trên lan truyền trên mạng xã hội, nữ sinh 10x nhận về "mưa gạch đá" từ cộng đồng mạng. Hầu hết mọi người đều cho rằng cô nàng cố tỏ ra sexy trước tuổi, thường xuyên chụp ảnh phản cảm, không phù hợp với lứa tuổi học sinh.

"Nếu muốn ăn mặc gợi cảm thì làm ơn đừng kết hợp với áo dài trắng như thế. Tà áo thanh khiết đã bị 'vấy bẩn' mất rồi. Thật kỳ cục hết chỗ nói", tài khoản FB Anh Khang bình luận. "Nhìn cái quần tất lưới như trang phục...đi bar vậy, tại sao lại mặc chúng với áo dài như thế. Đúng là thảm họa thời trang!", tài khoản Facebook Phương Thanh bày tỏ. Trước áp lực từ cộng đồng mạng và những bình luận chỉ trích nặng nề, nữ sinh nói trên đã ẩn toàn bộ ảnh trên trang cá nhân của mình. Nữ sinh chụp ảnh phong cách 'mặn mà' ngay trong chính lớp học của mình? - Ảnh: Facebook Chẳng ai nghĩ cô gái trong bức ảnh này vẫn đang học cấp 3 - Ảnh: Facebook Cư dân mạng bình luận về những hình ảnh của nữ sinh khá gay gắt - Ảnh: Facebook

Bức ảnh cặp đôi bị nghi làm 'chuyện ấy' khi đi lễ chùa khiến dân mạng tranh cãi nảy lửa Trong ảnh là cặp đôi đang ngồi trong tư thế giống như làm "chuyện ấy". Đặc biệt sự việc lại diễn ra ngay tại chốn chùa chiền càng khiến nhiều người thêm bức xúc.

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