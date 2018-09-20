Đôi nam nữ nằm đè lên nhau trong quán cà phê, liên tục phát ra những âm thanh nhạy cảm bị 'ném đá' dữ dội

Cảnh tượng cặp đôi nằm đè lên nhau, liên tục phát ra những âm thanh nhạy cảm khiến nhiều người chứng kiến đỏ mặt ngượng ngùng.

Khoảng thời gian trở lại đây, trên mạng xã hội xuất hiện khá nhiều hình ảnh đôi nam nữ vô tư thể hiện tình cảm thái quá nơi công cộng khiến nhiều người "gai mắt". Mới đây, bức ảnh cặp đôi trẻ tuổi nằm đè lên nhau, dùng áo khoác trùm lên trên thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng. Dù đã chọn một góc khuất trong quán, hành động nhạy cảm của cặp đôi vẫn khiến người xung quanh khó chịu.

Cách thể hiện tình cảm thiếu tế nhị lập tức vấp phải vô số bình luận phản đối từ cộng đồng mạng. Nhiều người tự hỏi tại sao một số bạn trẻ có thể hành động táo bạo như vậy giữa quán cà phê, nơi còn có rất nhiều khách hàng khác và hiển nhiên đây không phải không gian riêng tư của họ. Tài khoản T.T. - chủ nhân bức ảnh cho biết: "Hôm đó, mình đi cà phê, quán khá vắng, lúc bước vào chỉ có mình và bạn mình. Khoảng 21h, một đôi trẻ bước vào và ngồi trong góc phòng, đối diện chỗ mình ngồi.

Một lúc sau xuất hiện cảnh tượng như trong ảnh mình chụp, kéo dài 15-20 phút. Không chỉ có hành động ôm ấp, mà họ còn phát ra tiếng động rất khó chịu". Cuối cùng, T.T. và bạn đã rời đi vì không thể làm khán giả bất đắc dĩ thêm nữa. Sự việc được cho là xảy ra tại một quán cà phê trên đường Linh Lang (quận Ba Đình, Hà Nội) vào tối 12/9. Hình ảnh đôi bạn trẻ nằm đè lên nhau trong quán cà phê khiến nhiều người 'gai mắt' - Ảnh: Facebook Ngay sau khi đăng tải lên một số hội nhóm trên Facebook, bức ảnh nhận về hàng ngàn chỉ trích từ cộng đồng mạng. Hầu hết mọi người đều thấy bức xúc với cách hành xử vô duyên ngay giữa nơi công cộng của đôi bạn trẻ. "Bây giờ một số bạn trẻ thích 'tình cảm' với nhau nơi công cộng thế. Nào là rạp chiếu phim, bệnh viện, quán trà sữa, xe buýt... Hết nói nổi luôn", Y.U. bình luận. "Khó hiểu thật, không lẽ họ không nhận thức được là hành động của mình rất vô duyên và lố lăng sao?", T.H. bày tỏ. "Đúng là không biết xấu hổ! Mình mà là chủ quán mình sẽ đuổi thẳng", H.L. bức xúc. Hiện bức ảnh vẫn đang được cộng đồng mạng chia sẻ rất nhiệt tình.

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