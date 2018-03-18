Bức ảnh cặp đôi bị nghi làm 'chuyện ấy' khi đi lễ chùa khiến dân mạng tranh cãi nảy lửa

Xã hội 18/03/2018 17:13

Trong ảnh là cặp đôi đang ngồi trong tư thế giống như làm "chuyện ấy". Đặc biệt sự việc lại diễn ra ngay tại chốn chùa chiền càng khiến nhiều người thêm bức xúc.

Mới đây, nhiều trang mạng xã hội đồng loạt đăng tải bức ảnh về cặp đôi bị nghi làm "chuyện ấy" trên đường đi lễ chùa khiến dư luận dậy sóng tranh cãi. Người phẫn nộ hành vi đáng xấu hổ của đôi nam nữ, người lại cho rằng tất cả chỉ là hiểu lầm, kẻ đáng lên án chính là người chụp ảnh và phải đưa ra pháp luật xử lý thích đáng.

Bức ảnh cặp đôi bị nghi làm 'chuyện ấy' khi đi lễ chùa khiến dân mạng tranh cãi nảy lửa - Ảnh 1
Nhiều trang mạng xã hội đồng loạt đăng tải hình ảnh nhạy cảm khiến dân mạng tranh cãi không ngớt - Ảnh chụp màn hình

Người đăng ảnh cho biết sự việc xảy ra tại chùa Hương, xã Hương Sơn, huyện Mỹ Đức (Hà Nội). Trong ảnh là cặp đôi đang ngồi trong tư thế giống như làm "chuyện ấy". Đặc biệt sự việc lại diễn ra ngay tại chốn chùa chiền, giữa thanh thiên bạch nhật càng khiến nhiều người thêm bức xúc.

Bức ảnh cặp đôi bị nghi làm 'chuyện ấy' khi đi lễ chùa khiến dân mạng tranh cãi nảy lửa - Ảnh 2
Bức ảnh hot nhất mạng xã hội ngày hôm nay - Ảnh: Facebook

"Đạo đức một số người ngày càng xuống cấp thì phải"; "Không thể tin nổi họ lại dám làm chuyện tày trời như vậy"; "Mấy người này đầu óc có vấn đề hả?"; "Hôm bữa thì các chị ăn mặc lộ hàng phản cảm khi đi chùa, hôm nay thì lại dám làm cả chuyện này nữa"; "Mấy người này đi lễ mà chẳng thành tâm gì cả"... - một số cư dân mạng bức xúc chỉ trích hành động trên.

Bức ảnh cặp đôi bị nghi làm 'chuyện ấy' khi đi lễ chùa khiến dân mạng tranh cãi nảy lửa - Ảnh 3
Cộng đồng mạng vẫn đang chia sẻ bức ảnh với tốc độ chóng mặt, đồng thời để lại vô số bình luận trái chiều - Ảnh: Facebook

Bên cạnh những ý kiến phẫn nộ, không ít cư dân mạng đã tinh mắt nhận ra bức ảnh nhạy cảm trên chỉ là hiểu lầm, tất cả là do góc chụp khiến hành động của người đàn ông bị suy diễn theo hướng tiêu cực.

"Mọi người hãy nhìn kỹ đi. Rõ ràng là người đàn ông nằm duỗi chân sang một bên. Còn người trùm chăn kia có lẽ do say sóng hay chóng mặt nên mới gục xuống như thế. Đừng chỉ nhìn một hành động chưa rõ ràng mà lăng mạ nhân cách người khác như thế. Hơn nữa chú ấy cũng đã lớn tuổi rồi", M.N. phân tích.

"Người chụp bức ảnh ở góc này mới không thành tâm khi đi lễ chùa. Cố tình gây hiểu lầm rồi đăng ảnh lên mạng xã hội nhằm hạ nhục người khác là hành vi vô lương tâm. Nếu đủ chứng cứ, người đàn ông trong bức ảnh hoàn toàn có quyền khởi kiện và nhận bồi thường danh dự", K.D. bức xúc.

Hiện người trong cuộc vẫn chưa lên tiếng giải thích, còn bức hình vẫn đang gây "bão" khắp các trang mạng lớn nhỏ trên Facebook.

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Lồ lộ vòng 3 sau lớp quần tất khi đi lễ chùa Hương, người phụ nữ nhận về mưa 'gạch đá'

Người nói chiếc quần tất quá phản cảm, nhìn mặc cũng như không. Kẻ lại cho rằng đám đông đang quá soi mói vì đó là quần tất 3D, không hề lộ "hàng" hay có gì quá đáng.

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