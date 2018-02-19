'Nóng mắt' với thời trang xuyên thấu, khoe thân phản cảm khi đi chùa dịp Tết

Dù một số đền chùa đã trưng biển đề nghị khách thăm quan ăn mặc lịch sự, một số chị em vẫn vô tư diện áo xuyên thấu lộ nội y, quần ngắn cũn cỡn để đi lễ đầu năm.

Tết là dịp cao điểm người Việt đi lễ chùa để cầu tài lộc, bình an cho cả năm. Thế nhưng ở nơi tôn nghiêm ấy lại xuất hiện không ít hình ảnh phản cảm bởi những người thiếu ý thức. Một số đền chùa trưng biển đề nghị khách ăn mặc kín đáo - Ảnh: Internet Dù một số đền, chùa đã trưng biển đề nghị ăn mặc kín đáo, lịch sự nhưng không ít chị em vẫn bất chấp diện trang phục xuyên thấu để lộ nội y, váy ngắn cũn cỡn khiến nhiều người phải 'nóng mắt' bất bình.

Mới đây, cộng đồng mạng chuyền tay nhau một số hình ảnh ghi lại cảnh chị em ăn mặc hở hang đi lễ chùa đầu xuân khiến dư luận phẫn nộ, đề nghị ban quản lý đền chùa hãy mạnh tay xử lý những trường hợp này để trả lại sự thanh tịnh vốn có nơi tôn nghiêm. Cô gái trẻ mặc áo xuyên thấu lộ nội y đi lễ chùa khiến dân mạng 'nóng mắt' - Ảnh: Facebook Nội y lộ rõ sau lớp áo mỏng tang vô cùng phản cảm - Ảnh: Facebook Hình ảnh này đang lan truyền chóng mặt trên mạng xã hội - Ảnh: Facebook Hình ảnh 'mặc cũng như không' này hiện đang gây 'bão' bình luận trên các Fanpage lớn nhỏ trên mạng xã hội - Ảnh: Facebook Hầu hết các ý kiến đều phẫn nộ với thời trang 'có cũng như không' này - Ảnh: Facebook Thiếu nữ Hải Phòng mặc quần ngắn cũn cỡn, giày cao cả tấc đi lễ chùa - Ảnh: Facebook Dù đã mặc quần tất da bên trong váy ngắn nhưng cách ăn mặc này vẫn bị đánh giá là phản cảm - Ảnh: Facebook Sau khi đăng tải lên Facebook, cộng đồng mạng tỏ ra khá bức xúc và để lại rất nhiều bình luận phản đối.

"Ăn mặc thế nào là quyền tự do của mỗi người, tuy nhiên phải dựa vào hoàn cảnh để mặc đồ cho phù hợp. Chùa chiền là nơi tôn nghiêm, mặc phản cảm không những xúc phạm người khác mà còn thiếu tôn trọng bản thân mình nữa", Khánh Linh bình luận. "Ở một số nơi ăn mặc thế này sẽ bị đuổi ra ngay. Đề nghị ban quản lý chùa xử lý mạnh tay những trường hợp này để làm gương cho người khác", Hùng Nguyễn bày tỏ.

2 mỹ nữ mặc nội y nhỏ xíu chụp ảnh phản cảm giữa trời tuyết 2 mỹ nữ mặc nội y nhỏ xíu chụp ảnh phản cảm giữa trời tuyết; những màn thể hiện nội công truyền điện bịp bợm nhất; cãi nhau với ông nội, cháu lao đầu vào ô tô. Đó là 3 trong những clip hot trong ngày.

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