Hàng loạt kiểu ăn mừng lõa lồ phản cảm của giới trẻ sau chiến thắng lịch sử của U23 Việt Nam

Xã hội 24/01/2018 09:21

Bên cạnh hình ảnh ăn mừng văn minh của những cổ động viên chân chính, một số bạn trẻ lại thực hiện theo cách vô cùng phản cảm nhằm câu kéo sự chú ý từ cộng đồng mạng.

Tối nay (24/1), U23 Việt Nam đã tạo nên cơn địa chấn khi đánh bại đối thủ rất mạnh là Qatar để tiến thẳng vào chung kết giải U23 châu Á 2018. Người hâm mộ trên khắp cả nước đều sung sướng đến vỡ òa, cùng xuống đường ăn mừng mốc son lịch sử của nền bóng đá nước nhà.

Tuy nhiên, bên cạnh những hình ảnh ăn mừng văn minh của những cổ động viên chân chính, một số bạn trẻ lại thực hiện theo cách vô cùng phản cảm nhằm câu kéo sự chú ý từ cộng đồng mạng.

Điển hình là tài khoản Facebook N.D. hứa rằng nếu đội tuyển Việt Nam thắng sẽ khỏa thân chạy quanh Cầu Niệm (Hải Phòng). Sau khi kết thúc trận đấu, rất đông cư dân mạng vào đòi anh chàng phải thực hiện lời hứa.

Hàng loạt kiểu ăn mừng lõa lồ phản cảm của giới trẻ sau chiến thắng lịch sử của U23 Việt Nam - Ảnh 1
Trót dại hứa sẽ khỏa thân nếu U23 Việt Nam thắng - Ảnh: Facebook
Hàng loạt kiểu ăn mừng lõa lồ phản cảm của giới trẻ sau chiến thắng lịch sử của U23 Việt Nam - Ảnh 2
Nam thanh niên đành thách thức cái lạnh của miền Bắc để thực hiện lời hứa - Ảnh cắt từ clip
Hàng loạt kiểu ăn mừng lõa lồ phản cảm của giới trẻ sau chiến thắng lịch sử của U23 Việt Nam - Ảnh 3
Một nam thanh niên khác cũng chạy ngoài đường trong tình trạng lõa lồ khiến nhiều 'nhức mắt' - Ảnh cắt từ clip
Hàng loạt kiểu ăn mừng lõa lồ phản cảm của giới trẻ sau chiến thắng lịch sử của U23 Việt Nam - Ảnh 4
Có lẽ do cờ Tổ quốc cháy hàng nên các thanh niên này mang hẳn cờ đám ma đi diễu hành - Ảnh: Facebook
Hàng loạt kiểu ăn mừng lõa lồ phản cảm của giới trẻ sau chiến thắng lịch sử của U23 Việt Nam - Ảnh 5

Nam thanh niên vì quá vui mừng trước chiến thắng của đội tuyển nên sẵn sàng 'tuyên chiến' cả nhà trường - Ảnh: Facebook

Cô gái trẻ tên L.A. gây sốc khi tuyên bố sẽ cho người lạ nắn bóp vòng 1 tại phố đi bộ nếu U23 Việt Nam giành chiến thắng. Tuy nhiên, sau đó cô gái này lại phân trần rằng bị hack nick và không thực hiện lời hứa.

Hàng loạt kiểu ăn mừng lõa lồ phản cảm của giới trẻ sau chiến thắng lịch sử của U23 Việt Nam - Ảnh 6
Cô nàng L.A. cùng lời tuyên bố gây sốc - Ảnh: Facebook
Hàng loạt kiểu ăn mừng lõa lồ phản cảm của giới trẻ sau chiến thắng lịch sử của U23 Việt Nam - Ảnh 7
Hành động câu like trắng trợn khiến nhiều người ngán ngẩm - Ảnh: Facebook
Hàng loạt kiểu ăn mừng lõa lồ phản cảm của giới trẻ sau chiến thắng lịch sử của U23 Việt Nam - Ảnh 8

Cách đây ít giờ, nhóm thanh niên ở Nghệ An quay clip cảnh đập tivi sau khi U23 Việt Nam giành chiến thắng thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng. Theo hình ảnh trong clip, chiếc tivi bị đập nát không thương tiếc trong sự hò reo vui mừng của nhiều người xung quanh - Ảnh cắt từ clip

Sau khi đăng tải khắp các Fanpage lớn nhỏ trên Facebook, những hình ảnh trên được cộng đồng mạng vô cùng quan tâm và để lại nhiều ý kiến trái chiều.

"Ít nhất mấy người này cũng 'nói được làm được', chỉ ngán mỗi thành phần nói cho sướng mồm rồi lại đổ cho bị... hack nick", T.H. bình luận.

"Một số bạn trẻ không có lòng tự trọng hay sao mà lại khỏa thân chạy ra đường như thế", N.A. cho biết.

"Việt Nam chiến thắng ai cũng vui mừng cả, việc phấn khích quá độ là điều không tránh khỏi. Tuy nhiên không đến mức phải bỏ qua sĩ diện để ăn mừng chiến thắng như vậy", P.V. bày tỏ.

"Chiến thắng vang dội của Việt Nam khiến quốc tế chú ý rất nhiều. Chính vì vậy trên đường phố có không ít cổ động viên là người nước ngoài. Mọi người nên mừng chiến thắng theo cách văn minh, đừng bôi xấu bản thân và nước nhà thêm nữa", B.Đ. bức xúc.

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