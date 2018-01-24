Người dân TPHCM nhuộm đỏ đường phố mừng chiến thắng U23 Việt Nam: Chưa bao giờ kẹt xe mà vui đến thế

Xã hội 24/01/2018 04:32

Khắp các tuyến phố khu vực trung tâm TPHCM kẹt cứng bởi biển người đổ về đây quá đông. Hầu hết xe cộ đều phải nhích từng chút một, thậm chí không thể di chuyển nhưng ai nấy khuôn mặt vẫn vô cùng rạng rỡ, cùng hô vang khẩu hiệu "Việt Nam vô địch! Việt Nam chiến thắng!".

Sau chiến thắng lịch sử của đội tuyển U23 Việt Nam để giành tấm vé vàng tiến vào chung kết U23 Châu Á, người dân trên khắp cả nước tràn xuống đường phố ăn mừng trong không khí nô nức, rộn ràng hơn bao giờ hết.

Người dân TPHCM tràn xuống đường phố ăn mừng chiến thắng lịch sử của U23 Việt Nam - Clip: Thu Hà

Khắp các tuyến phố khu vực trung tâm TPHCM kẹt cứng bởi biển người đổ về đây quá đông. Hầu hết xe cộ đều phải nhích từng chút một, thậm chí không thể di chuyển nhưng ai nấy khuôn mặt vẫn vô cùng rạng rỡ, cùng hô vang khẩu hiệu "Việt Nam vô địch! Việt Nam chiến thắng!". Theo ghi nhận của Phụ nữ & Gia đình, dù đã 1 giờ sáng nhưng không khí ăn mừng trên đường phố vẫn không có dấu hiệu hạ nhiệt. 

Anh Bùi Đình Thăng (họa sĩ) cùng bạn bè xuống đường hoà chung không khí với người hâm mộ để chúc mừng chiến thắng của đội tuyển U23 Việt Nam hồ hởi cho biết: "Chưa bao giờ ra đường bị kẹt xe lại vui đến thế. Đêm nay nhìn ai cũng thấy dễ thương. Chỉ cần vô tình bắt gặp ánh mắt của nhau cũng dễ dàng đập tay ăn mừng chiến thắng". 

Người dân TPHCM nhuộm đỏ đường phố mừng chiến thắng U23 Việt Nam: Chưa bao giờ kẹt xe mà vui đến thế - Ảnh 1
Rất đông người dân tụ tập trước một màn chiếu ngoài trời để cổ vũ cho đội tuyển Việt Nam - Ảnh: Internet

Người dân TPHCM nhuộm đỏ đường phố mừng chiến thắng U23 Việt Nam: Chưa bao giờ kẹt xe mà vui đến thế - Ảnh 2

Người dân TPHCM nhuộm đỏ đường phố mừng chiến thắng U23 Việt Nam: Chưa bao giờ kẹt xe mà vui đến thế - Ảnh 3

Đúng 15 giờ trái bóng lăn, khán giả đứng dậy nghiêm trang làm lễ chào cờ - Ảnh: Internet

Người dân TPHCM nhuộm đỏ đường phố mừng chiến thắng U23 Việt Nam: Chưa bao giờ kẹt xe mà vui đến thế - Ảnh 4

Người dân TPHCM nhuộm đỏ đường phố mừng chiến thắng U23 Việt Nam: Chưa bao giờ kẹt xe mà vui đến thế - Ảnh 5
Cơn mưa ngày càng nặng hạt nhưng không giảm ý chí, tinh thần cổ vũ của nhiều bạn trẻ - Ảnh: Internet
Người dân TPHCM nhuộm đỏ đường phố mừng chiến thắng U23 Việt Nam: Chưa bao giờ kẹt xe mà vui đến thế - Ảnh 6
Hình ảnh vô cùng dễ thương của một em học sinh tại vòng xoay Hàng Xanh (TP.HCM) - Ảnh: Internet

Người dân TPHCM nhuộm đỏ đường phố mừng chiến thắng U23 Việt Nam: Chưa bao giờ kẹt xe mà vui đến thế - Ảnh 7

Người dân TPHCM nhuộm đỏ đường phố mừng chiến thắng U23 Việt Nam: Chưa bao giờ kẹt xe mà vui đến thế - Ảnh 8
Khu vực bưu điện thành phố chật kín người. Ai cũng cực kỳ hào hứng, phấn khích - Ảnh: Thu Hà
Người dân TPHCM nhuộm đỏ đường phố mừng chiến thắng U23 Việt Nam: Chưa bao giờ kẹt xe mà vui đến thế - Ảnh 9
Màu cờ sắc áo của dân tộc tràn ngập mọi nẻo đường Sài Gòn - Ảnh: Thu Hà

Bên cạnh những hình ảnh sôi động ngoài đường phố, Facebook ngày hôm nay cũng hoàn toàn thất thủ trước độ phủ sóng của đội tuyển U23 Việt Nam. 

Người dân TPHCM nhuộm đỏ đường phố mừng chiến thắng U23 Việt Nam: Chưa bao giờ kẹt xe mà vui đến thế - Ảnh 10
Người hâm mộ vỡ òa trong cảm xúc chiến thắng - Ảnh: Facebook
Người dân TPHCM nhuộm đỏ đường phố mừng chiến thắng U23 Việt Nam: Chưa bao giờ kẹt xe mà vui đến thế - Ảnh 11
Tạm gác công việc sang một bên để chung vui dấu mốc lịch sử của bóng đá nước nhà - Ảnh: Facebook
Người dân TPHCM nhuộm đỏ đường phố mừng chiến thắng U23 Việt Nam: Chưa bao giờ kẹt xe mà vui đến thế - Ảnh 12
Chốn công sở 'sốt xình xịch' với những đường bóng gay cấn - Ảnh: Facebook
Người dân TPHCM nhuộm đỏ đường phố mừng chiến thắng U23 Việt Nam: Chưa bao giờ kẹt xe mà vui đến thế - Ảnh 13
Dường như 90 triệu trái tim dân Việt đều hướng về những chàng cầu thủ quả cảm - Ảnh: Facebook

Người dân TPHCM nhuộm đỏ đường phố mừng chiến thắng U23 Việt Nam: Chưa bao giờ kẹt xe mà vui đến thế - Ảnh 14

Người dân TPHCM nhuộm đỏ đường phố mừng chiến thắng U23 Việt Nam: Chưa bao giờ kẹt xe mà vui đến thế - Ảnh 15
Chỉ trong 1 ngày, các cầu thủ U23 Việt Nam bỗng nhiên có vô số 'bà vợ' trải đều ở khắp mọi nơi - Ảnh: Facebook
Người dân TPHCM nhuộm đỏ đường phố mừng chiến thắng U23 Việt Nam: Chưa bao giờ kẹt xe mà vui đến thế - Ảnh 16
Một giáo viên quyết định thưởng cho học trò vì quá vui mừng trước chiến thắng của đội tuyển - Ảnh: Facebook

Người dân TPHCM nhuộm đỏ đường phố mừng chiến thắng U23 Việt Nam: Chưa bao giờ kẹt xe mà vui đến thế - Ảnh 17Người dân TPHCM nhuộm đỏ đường phố mừng chiến thắng U23 Việt Nam: Chưa bao giờ kẹt xe mà vui đến thế - Ảnh 18

Người dân TPHCM nhuộm đỏ đường phố mừng chiến thắng U23 Việt Nam: Chưa bao giờ kẹt xe mà vui đến thế - Ảnh 19
Không khí vui như Tết tràn về trên khắp mọi nẻo đường của Sài Gòn - Ảnh: Facebook
Mỹ Tâm, Mr Đàm hào hứng chui nóc ô tô, 'đi bão' chúc mừng tuyển U23 Việt Nam

Mỹ Tâm, Mr Đàm hào hứng chui nóc ô tô, 'đi bão' chúc mừng tuyển U23 Việt Nam

Hai nghệ sĩ có một buổi tối 'quẩy' cuồng nhiệt cùng người hâm mộ bóng đá trên phố.

Xem thêm
Từ khóa:   U23 chiến thắng U23 Việt Nam giành chiến thắng chiến thắng lịch sử của U23 Việt Nam

TIN MỚI NHẤT

Từ hot girl mạng đến nữ chính đình đám, Triệu Lộ Tư và Bạch Lộc có gì giống nhau?

Từ hot girl mạng đến nữ chính đình đám, Triệu Lộ Tư và Bạch Lộc có gì giống nhau?

Sao quốc tế 23 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, Thần Tài xông đất, 3 con giáp 'rước được núi vàng', sự nghiệp bay cao, thoát khỏi đói nghèo, tiền về đầy két

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, Thần Tài xông đất, 3 con giáp 'rước được núi vàng', sự nghiệp bay cao, thoát khỏi đói nghèo, tiền về đầy két

Tâm linh - Tử vi 29 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Kể từ ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 37 phút trước
Màn can thiệp của người chồng trước những lời cay nghiệt của mẹ và bí mật đằng sau đó

Màn can thiệp của người chồng trước những lời cay nghiệt của mẹ và bí mật đằng sau đó

Tâm sự 51 phút trước
Các bình luận viên thể thao hoảng loạn bỏ chạy do một trận động đất lớn xảy

Các bình luận viên thể thao hoảng loạn bỏ chạy do một trận động đất lớn xảy

Video 1 giờ 21 phút trước
Sự thật đằng sau nhúm lông mèo lạ và chuyến theo dõi chồng của người vợ

Sự thật đằng sau nhúm lông mèo lạ và chuyến theo dõi chồng của người vợ

Ngoại tình 1 giờ 51 phút trước
Đang chơi dù lượn, nam thanh niên rơi xuống đất tử vong thương tâm

Đang chơi dù lượn, nam thanh niên rơi xuống đất tử vong thương tâm

Video 2 giờ 21 phút trước
Trương Nghệ Mưu lập đội ngũ AI làm phim, điện ảnh bước vào kỷ nguyên mới?

Trương Nghệ Mưu lập đội ngũ AI làm phim, điện ảnh bước vào kỷ nguyên mới?

Sao quốc tế 2 giờ 21 phút trước
Sự thật đằng sau âm thanh bất thường qua điện thoại và hình ảnh phía sau lưng bố chồng

Sự thật đằng sau âm thanh bất thường qua điện thoại và hình ảnh phía sau lưng bố chồng

Tâm sự 2 giờ 51 phút trước
Lưu Diệc Phi đối mặt tin đồn mất 4 hợp đồng quảng cáo, sự thật ra sao?

Lưu Diệc Phi đối mặt tin đồn mất 4 hợp đồng quảng cáo, sự thật ra sao?

Sao quốc tế 3 giờ 16 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Vì sao nhiều cặp vợ chồng trẻ ly hôn chỉ sau vài năm kết hôn?

Vì sao nhiều cặp vợ chồng trẻ ly hôn chỉ sau vài năm kết hôn?

Mức sinh thấp: Bài toán không chỉ là sinh đủ hai con

Mức sinh thấp: Bài toán không chỉ là sinh đủ hai con

Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10: “Đẹp Rạng Ngời – Đón Deal Hời” cùng Hoàng Hà Mobile

Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10: “Đẹp Rạng Ngời – Đón Deal Hời” cùng Hoàng Hà Mobile

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày