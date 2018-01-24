Người dân TPHCM nhuộm đỏ đường phố mừng chiến thắng U23 Việt Nam: Chưa bao giờ kẹt xe mà vui đến thế

Khắp các tuyến phố khu vực trung tâm TPHCM kẹt cứng bởi biển người đổ về đây quá đông. Hầu hết xe cộ đều phải nhích từng chút một, thậm chí không thể di chuyển nhưng ai nấy khuôn mặt vẫn vô cùng rạng rỡ, cùng hô vang khẩu hiệu "Việt Nam vô địch! Việt Nam chiến thắng!".
Sau chiến thắng lịch sử của đội tuyển U23 Việt Nam để giành tấm vé vàng tiến vào chung kết U23 Châu Á, người dân trên khắp cả nước tràn xuống đường phố ăn mừng trong không khí nô nức, rộn ràng hơn bao giờ hết.
Người dân TPHCM tràn xuống đường phố ăn mừng chiến thắng lịch sử của U23 Việt Nam - Clip: Thu Hà
Khắp các tuyến phố khu vực trung tâm TPHCM kẹt cứng bởi biển người đổ về đây quá đông. Hầu hết xe cộ đều phải nhích từng chút một, thậm chí không thể di chuyển nhưng ai nấy khuôn mặt vẫn vô cùng rạng rỡ, cùng hô vang khẩu hiệu "Việt Nam vô địch! Việt Nam chiến thắng!". Theo ghi nhận của Phụ nữ & Gia đình, dù đã 1 giờ sáng nhưng không khí ăn mừng trên đường phố vẫn không có dấu hiệu hạ nhiệt.
Anh Bùi Đình Thăng (họa sĩ) cùng bạn bè xuống đường hoà chung không khí với người hâm mộ để chúc mừng chiến thắng của đội tuyển U23 Việt Nam hồ hởi cho biết: "Chưa bao giờ ra đường bị kẹt xe lại vui đến thế. Đêm nay nhìn ai cũng thấy dễ thương. Chỉ cần vô tình bắt gặp ánh mắt của nhau cũng dễ dàng đập tay ăn mừng chiến thắng".
Bên cạnh những hình ảnh sôi động ngoài đường phố, Facebook ngày hôm nay cũng hoàn toàn thất thủ trước độ phủ sóng của đội tuyển U23 Việt Nam.