Người dân TPHCM nhuộm đỏ đường phố mừng chiến thắng U23 Việt Nam: Chưa bao giờ kẹt xe mà vui đến thế

Khắp các tuyến phố khu vực trung tâm TPHCM kẹt cứng bởi biển người đổ về đây quá đông. Hầu hết xe cộ đều phải nhích từng chút một, thậm chí không thể di chuyển nhưng ai nấy khuôn mặt vẫn vô cùng rạng rỡ, cùng hô vang khẩu hiệu "Việt Nam vô địch! Việt Nam chiến thắng!".

Sau chiến thắng lịch sử của đội tuyển U23 Việt Nam để giành tấm vé vàng tiến vào chung kết U23 Châu Á, người dân trên khắp cả nước tràn xuống đường phố ăn mừng trong không khí nô nức, rộn ràng hơn bao giờ hết.

Người dân TPHCM tràn xuống đường phố ăn mừng chiến thắng lịch sử của U23 Việt Nam - Clip: Thu Hà Khắp các tuyến phố khu vực trung tâm TPHCM kẹt cứng bởi biển người đổ về đây quá đông. Hầu hết xe cộ đều phải nhích từng chút một, thậm chí không thể di chuyển nhưng ai nấy khuôn mặt vẫn vô cùng rạng rỡ, cùng hô vang khẩu hiệu "Việt Nam vô địch! Việt Nam chiến thắng!". Theo ghi nhận của Phụ nữ & Gia đình, dù đã 1 giờ sáng nhưng không khí ăn mừng trên đường phố vẫn không có dấu hiệu hạ nhiệt.

Anh Bùi Đình Thăng (họa sĩ) cùng bạn bè xuống đường hoà chung không khí với người hâm mộ để chúc mừng chiến thắng của đội tuyển U23 Việt Nam hồ hởi cho biết: "Chưa bao giờ ra đường bị kẹt xe lại vui đến thế. Đêm nay nhìn ai cũng thấy dễ thương. Chỉ cần vô tình bắt gặp ánh mắt của nhau cũng dễ dàng đập tay ăn mừng chiến thắng". Rất đông người dân tụ tập trước một màn chiếu ngoài trời để cổ vũ cho đội tuyển Việt Nam - Ảnh: Internet Đúng 15 giờ trái bóng lăn, khán giả đứng dậy nghiêm trang làm lễ chào cờ - Ảnh: Internet Cơn mưa ngày càng nặng hạt nhưng không giảm ý chí, tinh thần cổ vũ của nhiều bạn trẻ - Ảnh: Internet Hình ảnh vô cùng dễ thương của một em học sinh tại vòng xoay Hàng Xanh (TP.HCM) - Ảnh: Internet Khu vực bưu điện thành phố chật kín người. Ai cũng cực kỳ hào hứng, phấn khích - Ảnh: Thu Hà Màu cờ sắc áo của dân tộc tràn ngập mọi nẻo đường Sài Gòn - Ảnh: Thu Hà Bên cạnh những hình ảnh sôi động ngoài đường phố, Facebook ngày hôm nay cũng hoàn toàn thất thủ trước độ phủ sóng của đội tuyển U23 Việt Nam. Người hâm mộ vỡ òa trong cảm xúc chiến thắng - Ảnh: Facebook Tạm gác công việc sang một bên để chung vui dấu mốc lịch sử của bóng đá nước nhà - Ảnh: Facebook Chốn công sở 'sốt xình xịch' với những đường bóng gay cấn - Ảnh: Facebook Dường như 90 triệu trái tim dân Việt đều hướng về những chàng cầu thủ quả cảm - Ảnh: Facebook Chỉ trong 1 ngày, các cầu thủ U23 Việt Nam bỗng nhiên có vô số 'bà vợ' trải đều ở khắp mọi nơi - Ảnh: Facebook Một giáo viên quyết định thưởng cho học trò vì quá vui mừng trước chiến thắng của đội tuyển - Ảnh: Facebook Không khí vui như Tết tràn về trên khắp mọi nẻo đường của Sài Gòn - Ảnh: Facebook

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/nguoi-dan-tphcm-nhuom-do-duong-pho-mung-chien-thang-u23-viet-nam-chua-bao-gio-ket-xe-ma-vui-den-the-268910.html