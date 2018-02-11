Sau ồn ào mặc phản cảm đón U23 Việt Nam, Lại Thanh Hương tiếp tục ‘đốt mắt’ công chúng với bộ ảnh bikini táo bạo

Lại Thanh Hương thu hút sự chú ý của công chúng khi chào đón năm mới bằng bộ ảnh bikini nóng bỏng, khoe 3 vòng nuột nà, cuốn hút.
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Sau khi nhận không ít chỉ trích và sự phẫn nộ của công chúng vì ăn mặc phản cảm trên chuyên cơ chào đón các cầu thủ đội tuyển U23 Việt Nam cách đây không lâu, Lại Thanh Hương tiếp tục diện bikini khoe thân hình chuẩn, bốc lửa trong bộ ảnh chào đón xuân 2018.
Trong bộ ảnh này, người mẫu Lại Thanh Hương đã tận dụng được lợi thế chiều cao và hình thể chuẩn nhiều người ao ước của mình để tạo ấn tượng mạnh với khán giả.
Được biết, để duy trì phong thái tự tin và vóc dáng chuẩn, top 8 của chương trình Việt Nam Next Top Model mùa All Star - Lại Thanh Hương đã phải cố gắng rất nhiều. Cô duy trì chế độ tập luyện hợp lý cùng thực đơn ăn uống cân đối để giữ vóc dáng hoàn hảo của mình.