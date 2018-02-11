Sau ồn ào mặc phản cảm đón U23 Việt Nam, Lại Thanh Hương tiếp tục ‘đốt mắt’ công chúng với bộ ảnh bikini táo bạo

Hậu trường 11/02/2018 13:37

Lại Thanh Hương thu hút sự chú ý của công chúng khi chào đón năm mới bằng bộ ảnh bikini nóng bỏng, khoe 3 vòng nuột nà, cuốn hút.

Sau khi nhận không ít chỉ trích và sự phẫn nộ của công chúng vì ăn mặc phản cảm trên chuyên cơ chào đón các cầu thủ đội tuyển U23 Việt Nam cách đây không lâu, Lại Thanh Hương tiếp tục diện bikini khoe thân hình chuẩn, bốc lửa trong bộ ảnh chào đón xuân 2018.

Trong bộ ảnh này, người mẫu Lại Thanh Hương đã tận dụng được lợi thế chiều cao và hình thể chuẩn nhiều người ao ước của mình để tạo ấn tượng mạnh với khán giả.

Sau ồn ào mặc phản cảm đón U23 Việt Nam, Lại Thanh Hương tiếp tục ‘đốt mắt’ công chúng với bộ ảnh bikini táo bạo - Ảnh 1
Lại Thanh Hương chia sẻ, bộ ảnh này như một lời nhắn nhủ đến bản thân cô và những người tự tin về hình thể...

Được biết, để duy trì phong thái tự tin và vóc dáng chuẩn, top 8 của chương trình Việt Nam Next Top Model mùa All Star - Lại Thanh Hương đã phải cố gắng rất nhiều. Cô duy trì chế độ tập luyện hợp lý cùng thực đơn ăn uống cân đối để giữ vóc dáng hoàn hảo của mình.

Sau ồn ào mặc phản cảm đón U23 Việt Nam, Lại Thanh Hương tiếp tục ‘đốt mắt’ công chúng với bộ ảnh bikini táo bạo - Ảnh 2
... rằng 'hãy luôn yêu quý và trân trọng dù cơ thể mình không được hoàn hảo' - Ảnh: Internet
Sau ồn ào mặc phản cảm đón U23 Việt Nam, Lại Thanh Hương tiếp tục ‘đốt mắt’ công chúng với bộ ảnh bikini táo bạo - Ảnh 3
Bộ ảnh bikini nóng bỏng của chân dài này khiến nhiều người xuýt xoa khen ngợi - Ảnh: Internet
Sau ồn ào mặc phản cảm đón U23 Việt Nam, Lại Thanh Hương tiếp tục ‘đốt mắt’ công chúng với bộ ảnh bikini táo bạo - Ảnh 4
Lại Thanh Hương là một trong những người đẹp tài năng của làng mẫu Việt - Ảnh: Internet
Sau ồn ào mặc phản cảm đón U23 Việt Nam, Lại Thanh Hương tiếp tục ‘đốt mắt’ công chúng với bộ ảnh bikini táo bạo - Ảnh 5
Ngoài công việc chính là trình diễn thời trang, chân dài này còn lấn sân sang DJ, ca hát và đóng phim... - Ảnh: Internet
Lại Thanh Hương: 'Giấy tờ và trang phục bikini do Vietjet cung cấp'

Lại Thanh Hương: 'Giấy tờ và trang phục bikini do Vietjet cung cấp'

"Những bộ kín đáo hơn và phụ kiện có thể dùng để che chắn tôi nhường cho các người mẫu khác để tránh lộ hàng"- Lại Thanh Hương cho biết.

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Từ khóa:   Lại Thanh Hương người mẫu Lại Thanh Hương

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