Lồ lộ vòng 3 sau lớp quần tất khi đi lễ chùa Hương, người phụ nữ nhận về mưa 'gạch đá'

Người nói chiếc quần tất quá phản cảm, nhìn mặc cũng như không. Kẻ lại cho rằng đám đông đang quá soi mói vì đó là quần tất 3D, không hề lộ "hàng" hay có gì quá đáng.
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Tháng giêng là dịp cao điểm người Việt đi lễ chùa để cầu tài lộc, bình an cho cả năm. Riêng việc ăn mặc thế nào cho phù hợp khi đi lễ cũng khiến cư dân mạng chia phe tranh cãi không ngớt
Mới đây, tài khoản Facebook Đ.T.T. đã đăng tải clip ngắn ghi lại cảnh một phụ nữ mặc quần tất đi lễ chùa Hương (xã Hương Sơn, huyện Mỹ Đức, TP. Hà Nội) thu hút sự quan tâm lớn của cộng đồng mạng. Người nói chiếc quần tất quá phản cảm, nhìn mặc cũng như không. Kẻ lại cho rằng đám đông đang quá soi mói vì đó là quần tất 3D, không hề lộ "hàng" hay có gì phản cảm.
Theo một số cư dân mạng, quần tất 3D là loại tất dày, giúp giữ nhiệt nên mặc rất ấm. Tuy nhiên chúng có thể đánh lừa thị giác vì có 2 lớp, lớp trong bằng vải nỉ màu da rất dày, lớp ngoài bằng vải voan mỏng màu đen, khi mặc vào chân sẽ nhìn giống đang đi tất mỏng. Chính vì thế nếu không mặc váy hoặc áo dài trùm qua mông, người khác nhìn vào sẽ có cảm giác vòng 3 của người mặc đang lồ lộ dưới lớp quần tất mỏng dính.
Sau khi đăng tải lên một nhóm cộng đồng trên Facebook, đoạn clip nhận được vô số bình luận trái chiều từ cư dân mạng.
"Đây là quần tất 3D, thật sự thì cũng không lộ hàng hay gì đâu. Tuy nhiên nhìn chúng rất phản cảm, nhất là lại ở chốn chùa chiền nữa", K.D. bình luận.
"Đi lễ mà chẳng thành tâm gì cả, mặc đồ xong cũng nên nhìn vào gương xem có lịch sự hay không đã chứ. Ý thức một số người ở nơi tôn nghiêm thật chán quá", M.L. bày tỏ.
"Dù sao cũng không phải váy hay quần ngắn, mọi người không nên quá soi mói rồi chỉ trích người ta", H.A. cho biết.