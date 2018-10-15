Hội bạn thân sưu tập ảnh thời 'trẻ trâu' của cô dâu dán lên phong bì mừng cưới khiến dân mạng cười ngất

Xã hội 15/10/2018 20:46

Cô dâu vô cùng bất ngờ khi nhận được xấp phong bì từ hội bạn thân cấp 3. Toàn bộ ảnh chu miệng, phồng má… từ 5 năm trước của cô được bạn bè in ra, dán vào phong bì để gửi tặng.

Thời gian qua, dân mạng nhiều phen cười như nắc nẻ trước những món quà mừng cưới siêu độc như tặng nguyên combo đồ nhôm thời "ông bà anh" cực kỳ thiết thực hay gia đình trao của hồi môn như...nhận thưởng trúng số độc đắc. Mới đây, cộng đồng mạng lại ôm bụng cười không ngớt trước hình ảnh hội bạn thân sưu tập ảnh thời "trẻ trâu" của cô dâu dán lên phong bì mừng cưới. 

Theo tài khoản Facebook Nguyễn Thị Thúy, cô vô cùng bất ngờ khi nhận xấp phong bì mừng cưới của nhóm bạn thân. Chẳng những dán những tấm ảnh to quá khổ lên phong bì, nhóm bạn còn vô cùng "có tâm" khi chọn toàn ảnh Thúy chụp từ 5 năm trước.

Hội bạn thân sưu tập ảnh thời 'trẻ trâu' của cô dâu dán lên phong bì mừng cưới khiến dân mạng cười ngất - Ảnh 1

Phong bì cưới dán toàn ảnh hồi 'trẻ trâu' của cô dâu vô cùng hài hước - Ảnh: Facebook

Vậy là quá khứ "trẻ trâu" của cô dâu đã phơi bày hết cả. Nào là gu thời trang sến sẩm, cách chụp hình trợn mắt, phồng má, chu môi của cô dâu Nguyễn Thị Thúy đã bị đám bạn bóc trần.

"Mình vừa cưới hôm qua, cũng rất bất ngờ và buồn cười khi được lũ bạn cấp 3 bày trò trêu chọc. Chả hiểu chúng nó lấy ảnh hay lưu từ bao giờ mà còn giữ đến tận lúc mình cưới", cô dâu trẻ hài hước tâm sự.

Hội bạn thân sưu tập ảnh thời 'trẻ trâu' của cô dâu dán lên phong bì mừng cưới khiến dân mạng cười ngất - Ảnh 2

Cô dâu không thể nhịn cười trước độ tinh quái của nhóm bạn thân - Ảnh: Facebook

Từ câu chuyện vui của Thúy, rất nhiều bạn trẻ nói rằng sẽ áp dụng chiêu này khi bạn thân đi lấy chồng, âu cũng là để trừng phạt bạn mình tội "theo chồng bỏ cuộc chơi".

"Cách này hay nhé, lúc đầu mình tưởng lũ bạn của bạn dán ảnh thời trẻ trâu của tụi nó, xong nhìn lại cứ thấy sai sai, thì ra là toàn ảnh bạn. Khổ thân ghê", Hoài Thương bình luận.

"Dễ thương quá đi! Đúng là mừng phong bì thì bình thường quá, phải làm theo độc lạ này mới làm bạn mình nhớ mãi", Thu Hồng bày tỏ.

Đây không phải lần đầu tiên hội bạn thân khiến cô dâu chú rể cười ra nước mắt bởi những trò nghịch ngợm tinh quái.

Hội bạn thân sưu tập ảnh thời 'trẻ trâu' của cô dâu dán lên phong bì mừng cưới khiến dân mạng cười ngất - Ảnh 3

Nhóm bạn này không tặng phong bì mà mua sẵn luôn cho cô dâu cái chiếu hoa, phích nước, chậu và ấm nhôm bóng loáng. Chỉ nhìn thôi cũng thấy cả sự chân tình và chăm lo dành cho bạn. Còn cô dâu, khi tận tay nhận món quà cưới từ nhóm bạn thân lại sụt sùi nước mắt. Không biết do quá bất ngờ hay do "tức lộn ruột" lũ bạn lắm chiêu đây? - Ảnh: Facebook

Hội bạn thân sưu tập ảnh thời 'trẻ trâu' của cô dâu dán lên phong bì mừng cưới khiến dân mạng cười ngất - Ảnh 4

Nhóm bạn thân tặng cô dâu chú rể quà cưới vô cùng thiết thực. Đó chính là nồi niêu, xoong chảo, phích nước và thậm chí cả chày cối. Đây đều là những đồ vật cần thiết trong cuộc sống hàng ngày của cặp vợ chồng son. Chỉ nhìn thôi cũng thấy cả tấm chân tình và sự chăm lo siêu chu đáo từ hội bạn thân - Ảnh: Facebook

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Nghe cha dặn dò, cô dâu trẻ không kìm được xúc động, vừa nắm chặt tay chú rể vừa lau vội đi giọt nước mắt nơi khóe mi.

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