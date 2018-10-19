Bị vợ trẻ đánh ghen trong nhà nghỉ, nhân tình lớn tuổi dùng gối che cơ thể lõa lồ

Xã hội 19/10/2018 12:43

Thấy vợ đánh nhân tình, người chồng ra sức can ngăn nhưng không được liền quay sang quát mắng: ''Bỏ tay ra, tao đùa với mày đấy à. Tao bảo mày thôi cơ mà, mày có thôi đi không''.

Cách đây ít giờ, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip ghi lại cảnh vợ trẻ đánh ghen nhân tình lớn tuổi của chồng gây xôn xao mạng xã hội. Đáng nói, người phụ nữ bị cho là nhân tình cũng đã có chồng con. Theo chủ nhân đoạn clip, sự việc xảy ra ở Thạch Thất, Hà Nội.

Trong clip, cô bồ nhí bị vợ bắt quả tang trong tình trạng không mảnh vải che thân ở nhà nghỉ. Lúc này, cô bồ đang ở trên giường và dùng áo, gối che cơ thể.

Ức chế vì bị phản bội, người vợ lao vào đánh tình địch và liên tục mắng chửi: ''Mày xin tao chưa, mày chửi mẹ tao, chửi bố mẹ gia đình tao à. Mày về nhà tao nói chuyện, mặc quần áo vào về nhà tao nói chuyện. Mày ngủ với chồng tao bao nhiêu lần à, mày tưởng tao không biết nhà mày à?''.

Bị vợ trẻ đánh ghen trong nhà nghỉ, nhân tình lớn tuổi dùng gối che cơ thể lõa lồ - Ảnh 1
Vợ lao vào đánh đập, chửi bới bồ nhí đang co quắp trên giường - Ảnh cắt từ clip

Trong khi đó, người chồng thản nhiên mặc quần áo và lên tiếng bênh vực cô bồ. Không ngăn được vợ, anh chồng liền quát tháo: ''Bỏ tay ra, tao đùa với mày đấy à. Tao bảo mày thôi cơ mà, mày có thôi đi không''.

Quá bức xúc, chị vợ quát: ''Sao mày không nghĩ bênh cho tao đi, thôi cái gì?''.

Cũng theo chủ nhân đoạn clip, người phụ nữ bị cho là bồ nhí năm nay 40 tuổi và có chồng con.

Một số người chứng kiến sự việc đã đề nghị cả 3 người về nhà để giải quyết sự việc. Dù bị đánh đau, nhưng người phụ nữ được cho là nhân tình chỉ bên ngồi im lặng trên giường, cúi gằm mặt chịu đánh chứ không hề phản ứng lại.

Bị vợ trẻ đánh ghen trong nhà nghỉ, nhân tình lớn tuổi dùng gối che cơ thể lõa lồ - Ảnh 2
Bị vợ bắt quả tang ngoại tình, người chồng thản nhiên mặc quần áo và lên tiếng bênh vực bồ nhí - Ảnh cắt từ clip

Ngay sau khi xuất hiện trên mạng xã hội, đoạn clip nhanh chóng nhận được sự chú ý của cộng đồng mạng. Ai nấy đều bức xúc trước thái độ thản nhiên của người chồng bội bạc và cô nhân tình, tuy nhiên cũng khuyên người vợ nên bình tĩnh giải quyết sự việc chứ không nên đánh ghen như vậy.

''Có chồng con rồi mà lại đi phá hoại gia đình người khác à? 40 tuổi rồi chứ có phải non trẻ gì đâu mà không biết suy nghĩ, tội chị vợ quá!'', tài khoản H.Y. bức xúc.

''Đàn ông vốn thích của lạ, dù bồ già hơn vợ nhưng vẫn cứ mê. Tuy nhiên cô vợ không nên đánh ghen như thế, vừa vi phạm pháp luật vừa mất mặt'', tài khoản H.A. bày tỏ.

Hiện đoạn clip vẫn nhận được sự chú ý của cư dân mạng.

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