Xôn xao hình ảnh thiếu nữ nghi bị đánh ghen giữa đường, đổ mắm tôm bê bết lên đầu

Xã hội 18/10/2018 11:46

Cô gái trẻ được cho là cặp kè với đàn ông có vợ nên bị đánh ghen giữa đường, đổ mắm tôm bê bết lên đầu.

Mới đây, cộng đồng mạng chuyền tay nhau loạt ảnh ghi lại cảnh cô gái trẻ bị tạt mắm tôm bê bết khắp người. Theo một số thông tin, cô gái được cho là cặp kè với đàn ông đã có gia đình nên bị vợ người này đến tận nơi "dằn mặt".

Xôn xao hình ảnh thiếu nữ nghi bị đánh ghen giữa đường, đổ mắm tôm bê bết lên đầu - Ảnh 1
Cô gái trẻ bị tạt mắm tôm khắp người - Ảnh: Facebook

Sự việc được cho là xảy ra vào tối qua 17/10, tại huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh.

Sau khi đăng tải lên mạng xã hội, loạt ảnh nhanh chóng thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng và nhận về hàng ngàn bình luận trái chiều.

"Sao không về đánh chồng mình ý chứ đánh bồ nhí thì được lợi lộc gì? Nếu người đàn ông đã có máu lăng nhăng thì không cặp với cô này cũng sẽ đi với cô khác, vợ có đi đánh ghen suốt được không?", tài khoản Minh Nhật bình luận.

Xôn xao hình ảnh thiếu nữ nghi bị đánh ghen giữa đường, đổ mắm tôm bê bết lên đầu - Ảnh 2
Vụ việc được cho là do mâu thuẫn tình cảm - Ảnh: Facebook

"Dù người chồng có lỗi lớn nhất nhưng kẻ thứ ba cũng chẳng vô tội được đâu nhé. Ai ở trong hoàn cảnh cô vợ sẽ biết bị kẻ khác chen chân vào gia đình mình cay đắng cỡ nào", tài khoản Huệ Trần bảy tỏ quan điểm.

"Không chừng cô vợ sẽ gặp rắc rối với pháp luật vì hành động này. Đúng là đàn ông không chung thủy làm khổ cả hai người phụ nữ", tài khoản Hồng Thanh cho biết.

Trước đây đã xảy ra khá nhiều vụ việc đánh ghen bằng mắm tôm thu hút sự quan tâm của dư luận xã hội.

Chiều 12/7, trên mạng xã hội xuất hiện hình ảnh một cô gái bị đánh ghen dã man, quần áo rách tả tơi và bị đổ mắm tôm bê bết lên người tại xã Phùng Xá, huyện Thạch Thất, TP. Hà Nội. Theo một số nhân chứng, nhóm người đánh cô gái hai phụ nữ trung niên bịt kín mặt mũi.

Xôn xao hình ảnh thiếu nữ nghi bị đánh ghen giữa đường, đổ mắm tôm bê bết lên đầu - Ảnh 3
Cô gái trẻ bị hai người phụ nữ lột đồ, cắt tóc và đổ mắm tôm lên người - Ảnh: Facebook

Hai người này đã đứng đợi sẵn tại hiện trường. Ngay khi phát hiện cô gái, hai người phụ nữ lao tới chửi bới, đánh đập, cắt quần áo rồi đổ mắm tôm lên nạn nhân. Đáng nói, nạn nhân không hề phản kháng hay kêu cứu, chỉ nhẫn nhịn chịu đựng.

"Từ trước đến nay ở xã tôi chưa xảy ra sự việc nào như thế. Lúc mọi người nhìn thấy những hình ảnh ở hiện trường ai cũng thấy khiếp sợ", nhân chứng kể lại.

Xôn xao hình ảnh thiếu nữ nghi bị đánh ghen giữa đường, đổ mắm tôm bê bết lên đầu - Ảnh 4
Một nhóm phụ nữ hành hung cô gái ngay trên đường - Ảnh: Facebook

Khoảng 20 giờ 30 ngày 12/6, trên phố Cao Thắng (TP Thanh Hóa) cũng xảy ra vụ xô xát ầm ĩ khiến người dân bàn tán không ngớt. Theo nhân chứng ở hiện trường, nhóm phụ nữ lột đồ cô gái trẻ, lôi ra giữa đường mắng chửi, túm tóc, đổ nước mắm lên người, thậm chí xát ớt bột vào chỗ hiểm. Theo dõi sự việc lúc đó có khá đông người đi đường, ai nấy không khỏi rùng mình, sợ hãi bởi cách hành xử của những người trong cuộc.

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