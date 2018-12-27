Vụ đánh ghen chồng và hai gái trẻ trong nhà nghỉ: Người trong cuộc lên tiếng

Xã hội 27/12/2018 18:09

Sau khi đoạn clip ghi lại cảnh đánh ghen ầm ĩ trong khách sạn lan truyền trên mạng xã hội, cô gái trẻ được cho là người vợ đã lên tiếng.

Ngày 26/12, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip ghi lại cảnh vợ kéo người đánh ghen chồng và nhân tình khiến nhiều người xôn xao bàn tán. Đáng nói, cô vợ bắt được không chỉ một mà tận...hai cô gái trẻ đang "vui vẻ" ở trong khách sạn với chồng. Người vợ dùng giày đánh liên tiếp vào đầu và mặt tình địch dù hai cô gái trẻ liên tục xin tha.

Vụ đánh ghen chồng và hai gái trẻ trong nhà nghỉ: Người trong cuộc lên tiếng - Ảnh 1

Cô gái trẻ tung liên hoàn cước vào đầu và mặt hai 'tình địch' - Ảnh cắt từ clip

Mới đây, cô gái trẻ được cho là người vợ trong đoạn clip đã lên tiếng đính chính một số thông tin xoay quanh sự việc để mọi người có thể hiểu rõ hơn.

Cụ thể, Q.M. (23 tuổi) cho biết vụ đánh ghen trên xảy ra từ 17/11 chứ không phải mới đây. Người mà cô bắt quả tang lăng nhăng là bạn trai chứ không phải chồng. Người đàn ông che chắn cho cô gái nằm trong chăn là bạn trai của cô này. Còn người yêu của Q.M. thì đứng ngoài chứng kiến chứ không can thiệp.

Clip đánh ghen gây xôn xao cư dân mạng

Theo lời cô gái trẻ, dù quen nhau đã ngót nghét một năm nhưng anh này vẫn có nhiều mối quan hệ ngoài luồng. Sở hữu vẻ ngoài bắt mắt nên bạn trai Q.M. vẫn có hàng tá cô gái theo đuổi. Hôm 17/11, Q.M. gọi điện cho bạn trai nhưng không được nên quyết tâm đi tìm. Khi biết người yêu ở trong khách sạn, Q.M. đã chờ từ 5 giờ đến 7 giờ sáng mới vào được phòng. Chứng kiến người yêu đang ở cùng với hai cô gái, Q.M. xông tới đánh cả hai "tình địch".

Vụ đánh ghen chồng và hai gái trẻ trong nhà nghỉ: Người trong cuộc lên tiếng - Ảnh 2

Cô gái trẻ bức xúc vì người yêu nhiều lần thiếu chung thủy nên đăng clip 'bóc phốt' lên mạng xã hội - Ảnh: FBNV

Q.M. chia sẻ, dù biết hành động đánh ghen này chẳng hay ho gì nhưng do bực tức tích tụ lâu ngày, cộng thêm nhiều lần bạn trai thiếu chung thủy nên cô không kiềm nén được. Đáng nói, dù biết người yêu trăng hoa nhưng Q.M. vẫn chấp nhận tha thứ nhiều lần, kể cả sau khi biết người yêu đi khách sạn với hai cô gái khác.

Thế nhưng thời gian gần đây, cô gái 23 tuổi đã quyết định chấm dứt với bạn trai. Nguyên nhân vì anh chàng này chẳng những lăng nhăng mà còn khó tính và gia trưởng. Sau khi chia tay, bạn trai của Q.M. đã có nhiều lời lẽ không hay về cô trên mạng xã hội, vậy nên cô gái trẻ đã quyết định đăng clip "bóc phốt" người cũ. Tuy nhiên vì nhận về nhiều phản ứng trái chiều từ dân mạng nên cô đã quyết định xóa đi. Hiện sự việc vẫn đang được nhiều người chia sẻ và bàn tán không ngừng.

Sôi máu vì chồng 'vui vẻ' với hai gái trẻ trong khách sạn, vợ cầm giày phang liên tiếp vào mặt

Sôi máu vì chồng 'vui vẻ' với hai gái trẻ trong khách sạn, vợ cầm giày phang liên tiếp vào mặt

Bắt quả tang chồng 'vui vẻ' với hai gái trẻ trong khách sạn, vợ xông vào chửi bới, tay cầm giày đánh tới tấp vào mặt bồ nhí mặc chồng ra sức van xin dừng tay.

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