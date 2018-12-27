Phát hiện bồ nhí đang 'õng ẹo' với chồng trên xe, vợ sôi máu đánh ghen kịch tính như phim hành động

Xã hội 27/12/2018 11:59

Bắt quả tang chồng chở nhân tình trên xe, vợ đuổi theo định chặn đầu xe, kết quả gây ra cảnh tượng hãi hùng như phim hành động.

Mới đây, cộng đồng mạng chuyền tay nhau đoạn clip ghi lại cảnh chiếc SUV Volvo XC40 màu trắng đang nằm chồng lên chiếc BMW 320i, cảnh tượng vô cùng nguy hiểm như diễn xiếc. Thoạt nhìn ai cũng nghĩ hiện trường của một vụ tai nạn nào đó, hóa ra đây là kết quả của vụ đánh ghen kịch tính trên đường phố.

Phát hiện bồ nhí đang 'õng ẹo' với chồng trên xe, vợ sôi máu đánh ghen kịch tính như phim hành động - Ảnh 1
Hai chiếc xe có đuôi biển số đẹp giống hệt nhau - Ảnh: China Times 

Theo Taiwannews, anh chồng đang chở bồ nhí bằng chiếc BMW màu đen vi vu trên đường thì bị vợ bắt quả tang. Người phụ nữ lập tức lái chiếc SUV Volvo màu trắng ráo riết đuổi theo để chặn đầu chiếc xe của chồng. Vụ rượt đuổi chấm dứt tại ngã tư đường Jincheng và đường Heping ở Tucheng (Đài Bắc, Đài Loan). Khi cố tình đến gần để chặn đầu xe chồng, chiếc SUV của người vợ đã bị mất lái và leo lên nóc xe BMW.

Khi cảnh sát đến hiện trường, họ ngạc nhiên vì cả hai chiếc ô tô đều mang biển số may mắn giống hệt nhau là 9555, chủ hai xe còn là vợ chồng. Cô vợ khai rằng muốn chặn đầu xe chồng để dạy cho tiểu tam kia một bài học, còn anh chồng thì cố tăng tốc xe để trốn thoát, hậu quả đã gây ra vụ tai nạn trên.

Phát hiện bồ nhí đang 'õng ẹo' với chồng trên xe, vợ sôi máu đánh ghen kịch tính như phim hành động - Ảnh 2

Anh chồng khẳng định mọi chuyện chỉ là hiểu lầm - Ảnh: China Times 

Nhân chứng hiện trường cho biết, sau khi đâm vào xe chồng, người vợ đã nhảy ra khỏi chiếc SUV Volvo, chạy đến chiếc xe BMW và bắt đầu túm tóc, đánh cô bồ nhí đang ngồi bên cạnh chồng, khiến kẻ thứ ba phải chạy trốn vào ga tàu điện ngầm. Sau đó, người vợ xảy ra tranh cãi với chồng, trên mặt anh ta vẫn còn vài vết trầy xước do va chạm xe.

China Times đưa tin, người chồng khẳng định người phụ nữ đi cùng anh không phải là nhân tình mà chỉ là nhân viên cùng công ty, vợ anh đã hiểu lầm dẫn đến hành động nông nổi trên. Mặc dù không có ai bị thương nặng trong vụ tai nạn nhưng cảnh sát địa phương vẫn buộc tội người vợ vì lái xe nguy hiểm, làm ảnh hưởng an ninh công cộng.

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