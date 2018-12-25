Vợ chi 135 triệu thuê thám tử theo dõi, bắt tại trận chồng và em gái nuôi đi nhà nghỉ

Mới đây, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip ghi lại cảnh vợ bắt quả tang chồng đi nhà nghỉ với bồ nhí thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng. Sự việc được cho là xảy ra tại Lục Ngạn (Bắc Giang). Đáng nói, cô gái bị nghi lăng nhăng với anh chồng chính là em gái nuôi của chị vợ.

Hình ảnh trong clip cho thấy chị vợ vừa quay video vừa mắng cặp tình nhân xối xả. "Mày có biết là trong đầu tao lúc nào cũng coi mày như em gái ruột của tao. Mày ốm mày đau tao rơi nước mắt mà tại sao chúng mày lại dám đi làm trò này với tao?", chị vợ đay nghiến.

Clip vợ bắt quả tang chồng đi nhà nghỉ với em gái nuôi

Cũng theo chị vợ, trước đây cô từng coi nhân tình của chồng như người thân, hết lòng dìu dắt, dạy dỗ. Chính vì thế khi biết chồng đi nhà nghỉ với người mình hết mực tin tưởng, chị vợ càng thêm phẫn nộ.

Chẳng nhưng thuê thám tử hết 135 triệu, cô vợ còn gài máy ghi âm theo dõi chồng và nhân tình nhiều tháng nay. Mọi hành động của cặp đôi này đều không thể qua khỏi tầm mắt chị vợ.

Có lẽ do quá tức giận và thất vọng, người vợ liên tục chỉ vào mặt bồ nhí của chồng chửi bới, thậm chí đòi lấy kéo cắt trụi tóc cô ta. Bị bắt tại trận, cả anh chồng lẫn cô em nuôi đều cúi gằm mặt, không giải thích được gì.

Người chồng lẫn cô em gái nuôi ngồi im chịu trận khi bị chị vợ nhiếc móc - Ảnh cắt từ clip

Chỉ sau ít giờ đăng tải lên mạng xã hội, đoạn clip đã nhận về hàng ngàn bình luận trái chiều từ cộng đồng mạng. Hầu hết đều thông cảm cho hoàn cảnh của cô vợ khi chứng kiến chồng lăng nhăng với người mà mình hết lòng tin tưởng.

"Tiền thuê thám tử để dành làm đẹp hay thẩm mỹ còn hơn. Tốn tiền vì người chồng không chung thủy cùng cô em thiếu tự trọng này chẳng đáng chút nào", tài khoản Minh Hằng bình luận.

"Đúng là phải 'bắt tận tay day tận mặt' mới hết đường chối cãi. Chị vợ đã dám bỏ cả trăm triệu chỉ để bắt quả tang thì tiền bạc không phải vấn đề", tài khoản Long Nguyễn bày tỏ quan điểm.

"Bắt quả tang chồng có bồ đau một, biết kẻ thứ ba là người mình từng nâng đỡ, yêu quý còn đau gấp mười. Thương chị quá!", tài khoản Thu Hà viết.

Hiện đoạn clip vẫn đang được dân mạng chia sẻ nhiệt tình.