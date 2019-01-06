Chồng đi biển về phát hiện vợ và con nhỏ bất động trên vũng máu, con trai lớn biến mất

Tin nóng 06/01/2019 15:41

Người cha đi biển về phát hiện vợ và con nhỏ nằm bất động trên vũng máu, còn con trai lớn đi đâu không rõ.

Sáng nay (6/1), tại thôn Tân Thành, xã Cam Thành Bắc, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa xảy ra vụ án mạng khiến hai mẹ con tử vong thương tâm. Bước đầu xác định nạn nhân là bà Võ Thị Kim Hà (SN 1972) và con trai là Nguyễn Võ Trí Toàn (SN 2013). Cả hai bị chém nhiều nhát dẫn đến tử vong.

Chồng đi biển về phát hiện vợ và con nhỏ bất động trên vũng máu, con trai lớn biến mất - Ảnh 1
Gia đình lo hậu sự cho các nạn nhân xấu số - Ảnh: NLĐ

Theo Người Lao Động, vụ việc xảy ra vào trưa 5/1 nhưng mãi đến chiều tối, chồng bà Hà đi biển về mới phát hiện thi thể vợ con.

Qua lời khai của người đàn ông cộng thêm một số nhân chứng sống gần hiện trường, nghi phạm của vụ án chính là Nguyễn Võ Ngọc Bảo (SN 2000), con trai lớn của vợ chồng bà Hà. 

Hiện Bảo đã đi khỏi địa phương. Cơ quan công an nhận định Bảo đã sử dụng ma túy đá trước khi gây án.

Chồng đi biển về phát hiện vợ và con nhỏ bất động trên vũng máu, con trai lớn biến mất - Ảnh 2

Vụ án mạng khiến dư luận địa phương rúng động - Ảnh: NLĐ

Ông Nguyễn Minh Mẫn (SN 1972, chồng bà Hà) cho biết khi vừa bước vào nhà đã thấy đồ đạc bị xáo trộn, vợ cùng con trai nằm gục trên sàn nhà, xung quanh có nhiều vết máu. Trên người hai nạn nhân có nhiều nhát chém vào vùng đầu cùng vết cắt sâu ở cổ dẫn đến tử vong.

Theo một số người dân địa phương, con trai lớn ông Mẫn nghiện ma tuý đá. Chiều qua, mọi người thấy Bảo chạy ra khỏi nhà trong tình trạng không tỉnh táo, miệng lảm nhảm, đến nay vẫn chưa xác định được tung tích.

Công an xã Cam Thanh Bắc đã báo cáo vụ việc lên Công an huyện Cam Lâm và Công an tỉnh Khánh Hòa. Hiện cơ quan điều tra đang tích cực truy tìm đối tượng Nguyễn Võ Ngọc Bảo, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ án mạng.

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Nhìn qua cửa sổ phòng trọ, người dân phát hiện đôi vợ chồng nằm bất động trên nền nhà nên lập tức báo công an.

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