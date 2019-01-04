Ngửi thấy mùi hôi bốc ra từ căn phòng của nam thanh niên 9X là con trai của chủ dãy trọ, người dân nhìn qua khe cửa kiểm tra thì phát hiện anh ta đã tử vong.

Hôm nay (4/1), Công an quận 12 (TPHCM) cho biết, đơn vị đang điều tra làm rõ vụ nam thanh niên tử vong trong tư thế treo cổ được người dân sống xung quanh phát hiện.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 10 giờ 10 cùng ngày, người dân sinh sống ở dãy nhà trọ nằm trên đường HT27, phường Hiệp Thành, quận 12, TPHCM ngửi thấy mùi hôi thối nồng nặc nên kiểm tra.

Sau thời gian truy tìm, mọi người nhận thấy mùi hôi phát ra từ căn phòng đầu tiên trong dãy trọ. Đây là nơi con trai chủ trọ ở, căn phòng này bị khoá trái cửa bên trong. Một số người tìm cách nhìn qua khe cửa thì phát hiện anh này đã tử vong trong tư thế treo cổ nên trình báo công an.

Dãy nhà trọ nơi xảy ra vụ việc - Ảnh: Tổ Quốc

Nhận tin báo, cơ quan chức năng nhanh chóng có mặt phá cửa vào bên trong, phát hiện nam thanh niên đã tử vong từ nhiều ngày trước đó. Công an tiến hành lấy lời khai các bên liên quan, khám nghiệm tử thi, điều tra làm rõ vụ việc.

Nạn nhân được xác định là anh T.A. (SN 1990, ngụ quận 12). Gia đình A. có một dãy trọ cho thuê, anh ta sống ở phòng đầu tiên, còn gia đình sống ngay bên cạnh. Do không hòa hợp nên anh A. chuyển sang phòng trọ để ở. Nam thanh niên có hai đời vợ nhưng không sống chung.

Nam thanh niên treo cổ tử vong trong nhà trọ đã nhiều ngày, người thân sống ngay bên cạnh nhưng không hay biết - Ảnh: Tổ Quốc

Một số người dân cho hay, cách đây 3 ngày có nhìn thấy anh A. mua cà phê về phòng trọ uống. Từ đó tới nay, mọi người không thấy anh này xuất hiện nữa.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ.

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