Vụ Phó phòng Sở Tài chính treo cổ trong nhà vệ sinh cơ quan: Hé lộ nội dung thư tuyệt mệnh

Xã hội 06/12/2018 20:15

Trong quá trình khám nghiệm hiện trường, cơ quan công an phát hiện trong ngăn kéo bàn làm việc của nạn nhân có bức thư tuyệt mệnh gửi tới người thân.

Chiều nay (06/12), Công an tỉnh Bình Định đã thông báo kết quả khám nghiệm hiện trường về việc ông Nguyễn Quang Dương (SN 1972, Phó Phòng Quản lý hành chính sự nghiệp của Sở Tài Chính Bình Định) được phát hiện tử vong trong tư thế treo cổ tại phòng vệ sinh trong cơ quan.

Trong quá trình khám nghiệm hiện trường, cơ quan công an phát hiện trong ngăn kéo bàn làm việc của nạn nhân có một chiếc ví da. Bên trong ví có một bức thư tuyệt mệnh nạn nhân gửi tới người thân có nội dung: 

"Con rất tự hào vì được làm con của ba mẹ và có một gia đình êm ấm và hạnh phúc nhưng vì bệnh tật đau ốm, nhiều bệnh quá. Thời gian tới, mắt sẽ bị mù, không chữa trị được nên không muốn là gánh nặng cho vợ con và cha mẹ. Con quyết định ra đi để cho cha mẹ và vợ con đỡ khổ. Nếu có kiếp sau, con xin làm con của cha mẹ và gia đình của con".

Theo kết quả khám nghiệm pháp y, nguyên nhân tử vong của ông Dương là do ngạt, tắc đường hô hấp trên.

Vụ Phó phòng Sở Tài chính treo cổ trong nhà vệ sinh cơ quan: Hé lộ nội dung thư tuyệt mệnh - Ảnh 1
Phó trưởng Phòng Quản lý hành chính sự nghiệp của Sở Tài Chính Bình Định treo cổ tại cơ quan - Ảnh minh họa: Internet

Như đã đưa tin, khoảng 14 giờ chiều ngày 26/11, một đồng nghiệp phát hiện ông Nguyễn Quang Dương (46 tuổi, ở TP. Quy Nhơn, Bình Định) tử vong trong tư thế treo cổ trong nhà vệ sinh cơ quan. Sự việc nhanh chóng được báo cáo lên Công an tỉnh Bình Định.

Cái chết của ông Dương khiến nhiều đồng nghiệp bàng hoàng. Theo những người làm việc ở đây, ông Dương là người có năng lực chuyên môn cao, tính tình hiền lành, sống gần gũi với đồng nghiệp.

Chị ngã quỵ phát hiện em trai treo cổ tử vong trong chung cư ở Sài Gòn

Chị ngã quỵ phát hiện em trai treo cổ tử vong trong chung cư ở Sài Gòn

Tìm tới căn hộ ở chung cư Ehome 2 để kiếm người em trai thì người chị ngã quỵ khi phát hiện em mình đã tử vong trong tư thế treo cổ.

Xem thêm
Từ khóa:   tự tử treo cổ tự tử người đàn ông treo cổ tự tử

TIN MỚI NHẤT

Màn đụng độ trớ trêu ngoài hành lang và khoảnh khắc đứng hình khi nhận ra người tình của chị hàng xóm

Màn đụng độ trớ trêu ngoài hành lang và khoảnh khắc đứng hình khi nhận ra người tình của chị hàng xóm

Ngoại tình 44 phút trước
Vượt khó vượt khổ, 3 con giáp CẢI VẬN GIÀU SANG, phúc báo đầy nhà, của nả đầy két, cuộc đời sang trang trong nửa cuối tháng 10 dương lịch

Vượt khó vượt khổ, 3 con giáp CẢI VẬN GIÀU SANG, phúc báo đầy nhà, của nả đầy két, cuộc đời sang trang trong nửa cuối tháng 10 dương lịch

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 14 phút trước
Nỗi lòng người chồng dằn vặt vì sai lầm quá khứ và hành động lay động tâm hồn của vợ sau biến cố

Nỗi lòng người chồng dằn vặt vì sai lầm quá khứ và hành động lay động tâm hồn của vợ sau biến cố

Tâm sự gia đình 1 giờ 44 phút trước
Đúng 21 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia

Đúng 21 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 14 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi nước đại', bội thu tiền tài, trúng số độc đắc giàu sang đổi đời

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi nước đại', bội thu tiền tài, trúng số độc đắc giàu sang đổi đời

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 19 phút trước
Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 21 phút trước
Phá cửa ký túc xá, vào phòng sát hại bạn gái vì ghen

Phá cửa ký túc xá, vào phòng sát hại bạn gái vì ghen

Đời sống 2 giờ 41 phút trước
Vì sao trẻ có tâm lý “cha mẹ càng cấm, con càng làm”?

Vì sao trẻ có tâm lý “cha mẹ càng cấm, con càng làm”?

Bài học làm mẹ 3 giờ 3 phút trước
Sự thật đằng sau tiếng nói qua điện thoại khiến người phụ nữ bật khóc khi đang trên giường bệnh

Sự thật đằng sau tiếng nói qua điện thoại khiến người phụ nữ bật khóc khi đang trên giường bệnh

Tâm sự gia đình 6 giờ 14 phút trước
Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

Dinh dưỡng 6 giờ 44 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Phá cửa ký túc xá, vào phòng sát hại bạn gái vì ghen

Phá cửa ký túc xá, vào phòng sát hại bạn gái vì ghen

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Vì sao nhiều cặp vợ chồng trẻ ly hôn chỉ sau vài năm kết hôn?

Vì sao nhiều cặp vợ chồng trẻ ly hôn chỉ sau vài năm kết hôn?

Mức sinh thấp: Bài toán không chỉ là sinh đủ hai con

Mức sinh thấp: Bài toán không chỉ là sinh đủ hai con

Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10: “Đẹp Rạng Ngời – Đón Deal Hời” cùng Hoàng Hà Mobile

Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10: “Đẹp Rạng Ngời – Đón Deal Hời” cùng Hoàng Hà Mobile

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày