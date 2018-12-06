Trong quá trình khám nghiệm hiện trường, cơ quan công an phát hiện trong ngăn kéo bàn làm việc của nạn nhân có bức thư tuyệt mệnh gửi tới người thân.

Chiều nay (06/12), Công an tỉnh Bình Định đã thông báo kết quả khám nghiệm hiện trường về việc ông Nguyễn Quang Dương (SN 1972, Phó Phòng Quản lý hành chính sự nghiệp của Sở Tài Chính Bình Định) được phát hiện tử vong trong tư thế treo cổ tại phòng vệ sinh trong cơ quan.

Trong quá trình khám nghiệm hiện trường, cơ quan công an phát hiện trong ngăn kéo bàn làm việc của nạn nhân có một chiếc ví da. Bên trong ví có một bức thư tuyệt mệnh nạn nhân gửi tới người thân có nội dung:

"Con rất tự hào vì được làm con của ba mẹ và có một gia đình êm ấm và hạnh phúc nhưng vì bệnh tật đau ốm, nhiều bệnh quá. Thời gian tới, mắt sẽ bị mù, không chữa trị được nên không muốn là gánh nặng cho vợ con và cha mẹ. Con quyết định ra đi để cho cha mẹ và vợ con đỡ khổ. Nếu có kiếp sau, con xin làm con của cha mẹ và gia đình của con".

Theo kết quả khám nghiệm pháp y, nguyên nhân tử vong của ông Dương là do ngạt, tắc đường hô hấp trên.

Phó trưởng Phòng Quản lý hành chính sự nghiệp của Sở Tài Chính Bình Định treo cổ tại cơ quan - Ảnh minh họa: Internet

Như đã đưa tin, khoảng 14 giờ chiều ngày 26/11, một đồng nghiệp phát hiện ông Nguyễn Quang Dương (46 tuổi, ở TP. Quy Nhơn, Bình Định) tử vong trong tư thế treo cổ trong nhà vệ sinh cơ quan. Sự việc nhanh chóng được báo cáo lên Công an tỉnh Bình Định.

Cái chết của ông Dương khiến nhiều đồng nghiệp bàng hoàng. Theo những người làm việc ở đây, ông Dương là người có năng lực chuyên môn cao, tính tình hiền lành, sống gần gũi với đồng nghiệp.

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