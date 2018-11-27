Mới kết hôn 1 tuần, cô dâu 18 tuổi xinh đẹp treo cổ tự tử trong phòng trọ

Xã hội 27/11/2018 10:08

Chỉ mới kết hôn được một tuần, cô gái 18 tuổi xinh đẹp được người dân phát hiện treo cổ tự tử trong phòng trọ.

Hôm qua (26/11), trao đổi với báo chí, công an xã Hoàng Ninh (Việt Yên, Bắc Giang) xác nhận tại địa bàn vừa có một người treo cổ tự tử trong nhà trọ. Nạn nhân là nữ công nhân chỉ mới 18 tuổi.

Trước đó, vào tối 24/11, người dân xã Hoàng Ninh phát hiện cô gái xinh đẹp tên N.T.Q.A (sinh năm 2000, cư trú tại huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang), treo cổ tự tử trong phòng trọ nên báo công an.

Mới kết hôn 1 tuần, cô dâu 18 tuổi xinh đẹp treo cổ tự tử trong phòng trọ - Ảnh 1
Q.A được phát hiện treo cổ tự tử trong phòng trọ của hai vợ chồng - Ảnh: Trí thức trẻ

Nhận được tin báo, cơ quan chức năng nhanh chóng có mặt tại hiện trường để điều tra, làm rõ sự việc. Qua quá trình khám nghiệm hiện trường, công an xác nhận đây là một vụ tự tử nên đã làm thủ tục bàn giao thi thể cho gia đình lo hậu sự.

Được biết, Q.A chỉ mới kết hôn với anh N.V.Đ (sinh năm 1991, trú tại huyện Tân Yên, Bắc Giang) được một tuần. Do cả hai đều là công nhân nên đã chuyển đến thôn Mỵ Điền thuê trọ sống để tiện đường đi làm.

Cưới được 4 ngày, cô dâu ăn lá ngón tự tử

Vào tháng 3 vừa qua, tại xã Nậm Càn, huyện Kỳ Sơn (tỉnh Nghệ An) một cô dâu mới 17 tuổi cũng đã tự tử chỉ sau 4 ngày về nhà chồng.

Theo đó, lúc 12 giờ ngày 28/2, X.Y.P (sinh năm 2001, trú tại bản Huồi Khe, xã Mường Ải) cùng chồng là T.B.N (sinh năm 1999, ngụ bản Thăm Hín, xã Nậm Càn, huyện Kỳ Sơn) về thăm nhà mẹ ruột.

Mới kết hôn 1 tuần, cô dâu 18 tuổi xinh đẹp treo cổ tự tử trong phòng trọ - Ảnh 2
Người dân bàng hoàng khi nghe tin P. tự tử khi mới kết hôn được 4 ngày - Ảnh: Internet

Về nhà mẹ chưa được bao lâu, mọi người phát hiện P. ăn lá ngón tự tử. Mặc dù người thân đã nhanh chóng đưa đi cấp cứu nhưng nạn nhân không qua khỏi. Được biết, vợ chồng P. chỉ mới cưới nhau được 4 ngày.

Trong bức thư P. để lại có nói nguyên nhân ăn lá ngón tự tử là do chồng không được như mong muốn.

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