Hé lộ gia cảnh bất hạnh của cô dâu 18 tuổi xinh đẹp treo cổ tự tử chỉ sau 1 tuần kết hôn

Xã hội 28/11/2018 15:28

Trước khi về nhà chồng, Q.A có cuộc sống không mấy hạnh phúc. Chỉ sau hai tháng được người thân giới thiệu, Q.A và anh Đ. đã tiến tới hôn nhân.

Đã nhiều ngày trôi qua nhưng người dân trong xóm trọ ở thôn My Điền, xã Hoàng Ninh, huyện Việt Yên (tỉnh Bắc Giang) vẫn chưa hết bàng hoàng trước vụ việc cô dâu trẻ N.T.Q.A (sinh năm 2000) treo cổ tự tử trong phòng trọ.

Hé lộ gia cảnh bất hạnh của cô dâu 18 tuổi xinh đẹp treo cổ tự tử chỉ sau 1 tuần kết hôn - Ảnh 1
Q.A là người xinh xắn, dễ thương - Ảnh: Internet

Trên Trí thức trẻ, bà Lân (sinh năm 1937, bà ngoại Q.A) cho biết Q.A sống với ông bà ngoại từ nhỏ. Vì gia đình làm ăn khó khăn nên Q.A phải nghỉ học từ sớm. Sau đó ba mẹ lại ly hôn, mỗi người đều có gia đình riêng. Nhà nghèo nên từ sớm cô bé phải đi làm thêm kiếm tiền.

Theo đó, Q.A và anh N.V.Đ (sinh năm 1991, ngụ huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang) quen nhau nhờ người thân mai mối. Sau hai tháng tìm hiểu, cả hai tiến tới hôn nhân. Mặc dù được mai mối nhưng cô gái trẻ cũng thuận lòng, gia đình chồng cũng yêu thương Q.A.

Bà Lân còn chia sẻ thêm, vào tháng 8 âm lịch, con gái bà đồng ý cho gia đình nhà trai qua dạm ngõ, đợi Q.A đủ 18 tuổi thì cưới. Thấy cháu còn nhỏ, vợ chồng bà Lân muốn để sang năm cưới nhưng vì không ngăn được nên thôi.

Người thân của Q.A còn cho biết thêm, trong thời gian tìm hiểu, anh Đ. cũng hay sang thăm gia đình. Mọi người cũng thấy Đ. là người hiền lành, không hút thuốc, không uống rượu cũng không mê cờ bạc.

Hé lộ gia cảnh bất hạnh của cô dâu 18 tuổi xinh đẹp treo cổ tự tử chỉ sau 1 tuần kết hôn - Ảnh 2
Người nhà Q.A vẫn chưa hết đau đớn trước sự ra đi bất ngờ của cô gái trẻ - Ảnh: Trí thức trẻ

Liên quan đến sự việc, chủ xóm trọ thừa nhận tối hôm trước nhiều người nghe thấy tiếng hai vợ chồng to tiếng với nhau. Cũng theo nguồn tin trên, ông N.V.D - ba của anh Đ., xác nhận vào ngày xảy ra sự việc, con trai ông phát hiện tin nhắn của Q.A với người yêu cũ. Có thể đây chính là nguyên nhân khiến hai vợ chồng cãi nhau.

Như thông tin trước đó đã đưa, vào ngày 24/11, người dân xã Hoàng Ninh (huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang) phát hiện cô gái xinh đẹp N.T.Q.A treo cổ chết trong tư thế treo cổ nên báo với cơ quan chức năng.

Ngay khi nhận được thông tin, công an địa phương nhanh chóng có mặt tại hiện trường để điều tra, làm rõ sự việc. Nhận thấy đây là vụ tự tử nên công an đã bàn giao thi thể cho người thân đưa về lo hậu sự.

Cô dâu 18 tuổi treo cổ sau một tuần kết hôn: Sáng còn đi làm chung, chiều về chồng ôm thi thể vợ khóc ngất

Cô dâu 18 tuổi treo cổ sau một tuần kết hôn: Sáng còn đi làm chung, chiều về chồng ôm thi thể vợ khóc ngất

Vào ngày xảy ra sự việc, anh Đ. còn cùng vợ đi làm. Vợ mệt nên xin về phòng trọ trước, đến chiều anh trở về thì phát hiện sự việc đau lòng.

Xem thêm
Từ khóa:   treo cổ tự tử cô dâu treo cổ tự tự hoàn cảnh thương tâm cô gái treo cổ tự tử bắc giang

TIN MỚI NHẤT

Từ ngày 5/9 đến 15/9 âm lịch, 3 con giáp phúc vận đầy mình, tiền vàng rủng rỉnh, cuộc sống an nhàn mặc kệ thị phi, làm gì cũng thắng lợi

Từ ngày 5/9 đến 15/9 âm lịch, 3 con giáp phúc vận đầy mình, tiền vàng rủng rỉnh, cuộc sống an nhàn mặc kệ thị phi, làm gì cũng thắng lợi

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 4 phút trước
Màn đụng độ trớ trêu ngoài hành lang và khoảnh khắc đứng hình khi nhận ra người tình của chị hàng xóm

Màn đụng độ trớ trêu ngoài hành lang và khoảnh khắc đứng hình khi nhận ra người tình của chị hàng xóm

Ngoại tình 1 giờ 34 phút trước
Vượt khó vượt khổ, 3 con giáp CẢI VẬN GIÀU SANG, phúc báo đầy nhà, của nả đầy két, cuộc đời sang trang trong nửa cuối tháng 10 dương lịch

Vượt khó vượt khổ, 3 con giáp CẢI VẬN GIÀU SANG, phúc báo đầy nhà, của nả đầy két, cuộc đời sang trang trong nửa cuối tháng 10 dương lịch

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 4 phút trước
Nỗi lòng người chồng dằn vặt vì sai lầm quá khứ và hành động lay động tâm hồn của vợ sau biến cố

Nỗi lòng người chồng dằn vặt vì sai lầm quá khứ và hành động lay động tâm hồn của vợ sau biến cố

Tâm sự gia đình 2 giờ 34 phút trước
Đúng 21 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia

Đúng 21 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 4 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi nước đại', bội thu tiền tài, trúng số độc đắc giàu sang đổi đời

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi nước đại', bội thu tiền tài, trúng số độc đắc giàu sang đổi đời

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 8 phút trước
Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 10 phút trước
Phá cửa ký túc xá, vào phòng sát hại bạn gái vì ghen

Phá cửa ký túc xá, vào phòng sát hại bạn gái vì ghen

Đời sống 3 giờ 31 phút trước
Vì sao trẻ có tâm lý “cha mẹ càng cấm, con càng làm”?

Vì sao trẻ có tâm lý “cha mẹ càng cấm, con càng làm”?

Bài học làm mẹ 3 giờ 52 phút trước
Sự thật đằng sau tiếng nói qua điện thoại khiến người phụ nữ bật khóc khi đang trên giường bệnh

Sự thật đằng sau tiếng nói qua điện thoại khiến người phụ nữ bật khóc khi đang trên giường bệnh

Tâm sự gia đình 7 giờ 4 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Phá cửa ký túc xá, vào phòng sát hại bạn gái vì ghen

Phá cửa ký túc xá, vào phòng sát hại bạn gái vì ghen

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Vì sao nhiều cặp vợ chồng trẻ ly hôn chỉ sau vài năm kết hôn?

Vì sao nhiều cặp vợ chồng trẻ ly hôn chỉ sau vài năm kết hôn?

Mức sinh thấp: Bài toán không chỉ là sinh đủ hai con

Mức sinh thấp: Bài toán không chỉ là sinh đủ hai con

Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10: “Đẹp Rạng Ngời – Đón Deal Hời” cùng Hoàng Hà Mobile

Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10: “Đẹp Rạng Ngời – Đón Deal Hời” cùng Hoàng Hà Mobile

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày