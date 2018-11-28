Trước khi về nhà chồng, Q.A có cuộc sống không mấy hạnh phúc. Chỉ sau hai tháng được người thân giới thiệu, Q.A và anh Đ. đã tiến tới hôn nhân.

Đã nhiều ngày trôi qua nhưng người dân trong xóm trọ ở thôn My Điền, xã Hoàng Ninh, huyện Việt Yên (tỉnh Bắc Giang) vẫn chưa hết bàng hoàng trước vụ việc cô dâu trẻ N.T.Q.A (sinh năm 2000) treo cổ tự tử trong phòng trọ. Q.A là người xinh xắn, dễ thương - Ảnh: Internet Trên Trí thức trẻ, bà Lân (sinh năm 1937, bà ngoại Q.A) cho biết Q.A sống với ông bà ngoại từ nhỏ. Vì gia đình làm ăn khó khăn nên Q.A phải nghỉ học từ sớm. Sau đó ba mẹ lại ly hôn, mỗi người đều có gia đình riêng. Nhà nghèo nên từ sớm cô bé phải đi làm thêm kiếm tiền.

Theo đó, Q.A và anh N.V.Đ (sinh năm 1991, ngụ huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang) quen nhau nhờ người thân mai mối. Sau hai tháng tìm hiểu, cả hai tiến tới hôn nhân. Mặc dù được mai mối nhưng cô gái trẻ cũng thuận lòng, gia đình chồng cũng yêu thương Q.A. Bà Lân còn chia sẻ thêm, vào tháng 8 âm lịch, con gái bà đồng ý cho gia đình nhà trai qua dạm ngõ, đợi Q.A đủ 18 tuổi thì cưới. Thấy cháu còn nhỏ, vợ chồng bà Lân muốn để sang năm cưới nhưng vì không ngăn được nên thôi.

Người thân của Q.A còn cho biết thêm, trong thời gian tìm hiểu, anh Đ. cũng hay sang thăm gia đình. Mọi người cũng thấy Đ. là người hiền lành, không hút thuốc, không uống rượu cũng không mê cờ bạc. Người nhà Q.A vẫn chưa hết đau đớn trước sự ra đi bất ngờ của cô gái trẻ - Ảnh: Trí thức trẻ Liên quan đến sự việc, chủ xóm trọ thừa nhận tối hôm trước nhiều người nghe thấy tiếng hai vợ chồng to tiếng với nhau. Cũng theo nguồn tin trên, ông N.V.D - ba của anh Đ., xác nhận vào ngày xảy ra sự việc, con trai ông phát hiện tin nhắn của Q.A với người yêu cũ. Có thể đây chính là nguyên nhân khiến hai vợ chồng cãi nhau. Như thông tin trước đó đã đưa, vào ngày 24/11, người dân xã Hoàng Ninh (huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang) phát hiện cô gái xinh đẹp N.T.Q.A treo cổ chết trong tư thế treo cổ nên báo với cơ quan chức năng. Ngay khi nhận được thông tin, công an địa phương nhanh chóng có mặt tại hiện trường để điều tra, làm rõ sự việc. Nhận thấy đây là vụ tự tử nên công an đã bàn giao thi thể cho người thân đưa về lo hậu sự.

Cô dâu 18 tuổi treo cổ sau một tuần kết hôn: Sáng còn đi làm chung, chiều về chồng ôm thi thể vợ khóc ngất Vào ngày xảy ra sự việc, anh Đ. còn cùng vợ đi làm. Vợ mệt nên xin về phòng trọ trước, đến chiều anh trở về thì phát hiện sự việc đau lòng.

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