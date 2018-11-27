Vào ngày xảy ra sự việc, anh Đ. còn cùng vợ đi làm. Vợ mệt nên xin về phòng trọ trước, đến chiều anh trở về thì phát hiện sự việc đau lòng.

Mấy ngày gần đây, vụ việc cô gái 18 tuổi mới kết hôn 1 tuần được phát hiện treo cổ tự tử trong phòng trọ khiến cộng đồng mạng không khỏi xót xa. Chia sẻ với Saostar, lãnh đạo Công an xã Hoàng Ninh, huyện Việt Yên (tỉnh Bắc Giang) cho biết khi mọi người đến nơi thì nhìn thấy anh N.V.Đ. (sinh năm 1991) đang ôm thi thể N.T.Q.A (18 tuổi, vợ anh Đ.) ngồi khóc.

Sau một tuần kết hôn, Q.A được phát hiện treo cổ tự tử trong phòng trọ - Ảnh: Internet Vì thấy anh quá đau lòng nên không ai hỏi nguyên nhân vì sao. Vị lãnh đạo này còn cho biết thêm, vào buổi sáng ngày xảy ra sự việc hai vợ chồng vẫn đi làm cùng nhau. Q.A mệt nên đã xin nghỉ, trở về nhà trọ trước. Buổi tối khi anh Đ. đi làm về thấy cửa nhà chốt, lúc mở được thì phát hiện vợ đã treo cổ. Tại địa phương, anh Đ. được nhận xét là người hiền lành, chưa từng có tiền án, tiền sự cũng không có dấu hiệu nghiện ngập. Gia đình có hoàn cảnh bình thường.

Về phía Q.A, vài năm trước cha mẹ cô đã ly hôn. Q.A. theo mẹ về sống với bà ngoại ở xã Hoàng Thanh, huyện Hiệp Hòa. Sau khi mẹ đi Đài Loan xuất khẩu lao động, chỉ còn mình Q.A. ở cùng với bà ngoại. Hai người chỉ mới kết hôn được một tuần. Người dân vẫn chưa hết bàng hoàng vì sự việc xảy ra quá đột ngột - Ảnh: Internet Như thông tin trước đó đã đưa, tối 24/11, người dân xã Hoàng Ninh phát hiện N.T.Q.A (sinh năm 2000, cư trú tại huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang) treo cổ tự tử trong phòng trọ nên báo công an. Ngay khi nhận được thông tin từ người dân, chính quyền địa phương đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để điều tra, làm rõ sự việc. Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy nạn nhân chết là do tự sát, không phải án mạng. Sau đó, cảnh sát đã hoàn thành thủ tục pháp lý, bàn giao thi thể cho người nhà nạn nhân để lo hậu sự. Hiện tại, gia đình đã lo xong hậu sự cho A. tuy nhiên cơ quan chức năng vẫn chưa biết nguyên nhân tại sao A. lại treo cổ tự tử. Nhiều người cho rằng có thể do tâm lý cô gái trẻ không ổn định dẫn đến hành động dại dột.

Mới kết hôn 1 tuần, cô dâu 18 tuổi xinh đẹp treo cổ tự tử trong phòng trọ Chỉ mới kết hôn được một tuần, cô gái 18 tuổi xinh đẹp được người dân phát hiện treo cổ tự tử trong phòng trọ.

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