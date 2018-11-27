Cô dâu 18 tuổi treo cổ sau một tuần kết hôn: Sáng còn đi làm chung, chiều về chồng ôm thi thể vợ khóc ngất

Xã hội 27/11/2018 18:58

Vào ngày xảy ra sự việc, anh Đ. còn cùng vợ đi làm. Vợ mệt nên xin về phòng trọ trước, đến chiều anh trở về thì phát hiện sự việc đau lòng.

Mấy ngày gần đây, vụ việc cô gái 18 tuổi mới kết hôn 1 tuần được phát hiện treo cổ tự tử trong phòng trọ khiến cộng đồng mạng không khỏi xót xa.

Chia sẻ với Saostar, lãnh đạo Công an xã Hoàng Ninh, huyện Việt Yên (tỉnh Bắc Giang) cho biết khi mọi người đến nơi thì nhìn thấy anh N.V.Đ. (sinh năm 1991) đang ôm thi thể N.T.Q.A (18 tuổi, vợ anh Đ.) ngồi khóc.

Cô dâu 18 tuổi treo cổ sau một tuần kết hôn: Sáng còn đi làm chung, chiều về chồng ôm thi thể vợ khóc ngất - Ảnh 1
Sau một tuần kết hôn, Q.A được phát hiện treo cổ tự tử trong phòng trọ - Ảnh: Internet

Vì thấy anh quá đau lòng nên không ai hỏi nguyên nhân vì sao. Vị lãnh đạo này còn cho biết thêm, vào buổi sáng ngày xảy ra sự việc hai vợ chồng vẫn đi làm cùng nhau. Q.A mệt nên đã xin nghỉ, trở về nhà trọ trước. Buổi tối khi anh Đ. đi làm về thấy cửa nhà chốt, lúc mở được thì phát hiện vợ đã treo cổ.

Tại địa phương, anh Đ. được nhận xét là người hiền lành, chưa từng có tiền án, tiền sự cũng không có dấu hiệu nghiện ngập. Gia đình có hoàn cảnh bình thường.

Về phía Q.A, vài năm trước cha mẹ cô đã ly hôn. Q.A. theo mẹ về sống với bà ngoại ở xã Hoàng Thanh, huyện Hiệp Hòa. Sau khi mẹ đi Đài Loan xuất khẩu lao động, chỉ còn mình Q.A. ở cùng với bà ngoại. Hai người chỉ mới kết hôn được một tuần.

Cô dâu 18 tuổi treo cổ sau một tuần kết hôn: Sáng còn đi làm chung, chiều về chồng ôm thi thể vợ khóc ngất - Ảnh 2
Người dân vẫn chưa hết bàng hoàng vì sự việc xảy ra quá đột ngột - Ảnh: Internet

Như thông tin trước đó đã đưa, tối 24/11, người dân xã Hoàng Ninh phát hiện N.T.Q.A (sinh năm 2000, cư trú tại huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang) treo cổ tự tử trong phòng trọ nên báo công an.

Ngay khi nhận được thông tin từ người dân, chính quyền địa phương đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để điều tra, làm rõ sự việc. Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy nạn nhân chết là do tự sát, không phải án mạng. Sau đó, cảnh sát đã hoàn thành thủ tục pháp lý, bàn giao thi thể cho người nhà nạn nhân để lo hậu sự.

Hiện tại, gia đình đã lo xong hậu sự cho A. tuy nhiên cơ quan chức năng vẫn chưa biết nguyên nhân tại sao A. lại treo cổ tự tử. Nhiều người cho rằng có thể do tâm lý cô gái trẻ không ổn định dẫn đến hành động dại dột.

Mới kết hôn 1 tuần, cô dâu 18 tuổi xinh đẹp treo cổ tự tử trong phòng trọ

Mới kết hôn 1 tuần, cô dâu 18 tuổi xinh đẹp treo cổ tự tử trong phòng trọ

Chỉ mới kết hôn được một tuần, cô gái 18 tuổi xinh đẹp được người dân phát hiện treo cổ tự tử trong phòng trọ.

Xem thêm
Từ khóa:   treo cổ tự tử cô dâu treo cổ tự tự tự tử

TIN MỚI NHẤT

Từ ngày 5/9 đến 15/9 âm lịch, 3 con giáp phúc vận đầy mình, tiền vàng rủng rỉnh, cuộc sống an nhàn mặc kệ thị phi, làm gì cũng thắng lợi

Từ ngày 5/9 đến 15/9 âm lịch, 3 con giáp phúc vận đầy mình, tiền vàng rủng rỉnh, cuộc sống an nhàn mặc kệ thị phi, làm gì cũng thắng lợi

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 3 phút trước
Màn đụng độ trớ trêu ngoài hành lang và khoảnh khắc đứng hình khi nhận ra người tình của chị hàng xóm

Màn đụng độ trớ trêu ngoài hành lang và khoảnh khắc đứng hình khi nhận ra người tình của chị hàng xóm

Ngoại tình 1 giờ 33 phút trước
Vượt khó vượt khổ, 3 con giáp CẢI VẬN GIÀU SANG, phúc báo đầy nhà, của nả đầy két, cuộc đời sang trang trong nửa cuối tháng 10 dương lịch

Vượt khó vượt khổ, 3 con giáp CẢI VẬN GIÀU SANG, phúc báo đầy nhà, của nả đầy két, cuộc đời sang trang trong nửa cuối tháng 10 dương lịch

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 3 phút trước
Nỗi lòng người chồng dằn vặt vì sai lầm quá khứ và hành động lay động tâm hồn của vợ sau biến cố

Nỗi lòng người chồng dằn vặt vì sai lầm quá khứ và hành động lay động tâm hồn của vợ sau biến cố

Tâm sự gia đình 2 giờ 33 phút trước
Đúng 21 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia

Đúng 21 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 3 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi nước đại', bội thu tiền tài, trúng số độc đắc giàu sang đổi đời

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi nước đại', bội thu tiền tài, trúng số độc đắc giàu sang đổi đời

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 8 phút trước
Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 10 phút trước
Phá cửa ký túc xá, vào phòng sát hại bạn gái vì ghen

Phá cửa ký túc xá, vào phòng sát hại bạn gái vì ghen

Đời sống 3 giờ 30 phút trước
Vì sao trẻ có tâm lý “cha mẹ càng cấm, con càng làm”?

Vì sao trẻ có tâm lý “cha mẹ càng cấm, con càng làm”?

Bài học làm mẹ 3 giờ 52 phút trước
Sự thật đằng sau tiếng nói qua điện thoại khiến người phụ nữ bật khóc khi đang trên giường bệnh

Sự thật đằng sau tiếng nói qua điện thoại khiến người phụ nữ bật khóc khi đang trên giường bệnh

Tâm sự gia đình 7 giờ 3 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Phá cửa ký túc xá, vào phòng sát hại bạn gái vì ghen

Phá cửa ký túc xá, vào phòng sát hại bạn gái vì ghen

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Vì sao nhiều cặp vợ chồng trẻ ly hôn chỉ sau vài năm kết hôn?

Vì sao nhiều cặp vợ chồng trẻ ly hôn chỉ sau vài năm kết hôn?

Mức sinh thấp: Bài toán không chỉ là sinh đủ hai con

Mức sinh thấp: Bài toán không chỉ là sinh đủ hai con

Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10: “Đẹp Rạng Ngời – Đón Deal Hời” cùng Hoàng Hà Mobile

Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10: “Đẹp Rạng Ngời – Đón Deal Hời” cùng Hoàng Hà Mobile

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày