Thai phụ xấu số trong câu chuyện thương tâm này tên Laxmi Thakur (36 tuổi), sống tại thị trấn Katni, bang Madhya Pradesh (Ấn Độ). Trước đó vào ngày 20/12, chồng của cô Laxmi đã phát hiện vợ mình treo cổ bằng dây thừng nên hốt hoảng gọi cảnh sát tới cứu giúp.

Khi cảnh sát tới hiện trường, thai phụ đã tử vong. Không ai rõ cô Laxmi Thakur sinh con xong mới treo cổ hay sau khi người mẹ tắt thở, thai nhi đã chui tọt ra ngoài và dây rốn vẫn còn nguyên khiến bé trai lủng lẳng dưới chân mẹ.