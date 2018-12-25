Dù sắp đến ngày lâm bồn nhưng người mẹ lại nghĩ quẩn, tự kết liễu đời mình tại nhà riêng.
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Thai phụ xấu số trong câu chuyện thương tâm này tên Laxmi Thakur (36 tuổi), sống tại thị trấn Katni, bang Madhya Pradesh (Ấn Độ). Trước đó vào ngày 20/12, chồng của cô Laxmi đã phát hiện vợ mình treo cổ bằng dây thừng nên hốt hoảng gọi cảnh sát tới cứu giúp.
Khi cảnh sát tới hiện trường, thai phụ đã tử vong. Không ai rõ cô Laxmi Thakur sinh con xong mới treo cổ hay sau khi người mẹ tắt thở, thai nhi đã chui tọt ra ngoài và dây rốn vẫn còn nguyên khiến bé trai lủng lẳng dưới chân mẹ.
Do thời tiết ngoài trời khá lạnh mà em bé không được ủ ấm ngay sau khi lọt lòng mẹ nên khi cảnh sát tới nơi, hơi thở em bé đã yếu, tình trạng vô cùng nguy kịch. Lực lượng cứu hộ lập tức cắt dây rốn cho em bé, quấn vào tã đưa tới bệnh viện cấp cứu. May mắn là điều kỳ diệu đã xảy ra, hiện tại sức khỏe bé trai đã ổn định hơn.
"Khi tôi kiểm tra cơ thể của nạn nhân, tôi thấy dưới váy cô ấy có một em bé đang treo lủng lẳng. Chúng tôi lập tức cắt dây rốn, ủ ấm cho cậu bé trong khi chờ đợi xe cấp cứu", sĩ quan cảnh sát Kavita Saini nói với các phương tiện truyền thông.
Hiện cảnh sát đang tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân cái chết của thai phụ xấu số, đồng thời xử lý nghiêm những người có liên quan.