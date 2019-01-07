Người cha đi biển về phát hiện vợ và con nhỏ nằm bất động trên vũng máu, còn con trai lớn đã biến mất nên lập tức báo công an.

Sáng nay (7/1), Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết đã bắt được nghi phạm Nguyễn Võ Ngọc Bảo (sinh năm 2000, ngụ thôn Tân Thành, xã Cam Thành Bắc, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa).

Bảo bị tình nghi sát hại bà Võ Thị Thu Hà (sinh năm 1972, mẹ ruột Bảo) và Nguyễn Võ Trí Toàn (sinh năm 2013, em ruột Bảo) vào hôm 5/1.

Nguyễn Võ Ngọc Bảo thừa nhận sát hại mẹ và em trai, lấy tài sản rồi bỏ trốn - Ảnh: NLĐ

Qua khám nghiệm hiện trường, căn cứ vào lời khai của các nhân chứng, Công an tỉnh Khánh Hòa xác định hung thủ sát hại mẹ con bà Hà không ai khác chính là cậu con trai cả. Chiều 5/1, một số hàng xóm nhìn thấy Bảo chạy ra khỏi nhà trong tình trạng không tỉnh táo, miệng lảm nhảm. Sau đó, mẹ con bà Hà được phát hiện trong tình trạng bị chém nhiều nhát vào vùng đầu cùng vết cắt sâu ở cổ dẫn đến tử vong.

Các trinh sát hình sự nhanh chóng truy tìm tung tích của Bảo, phát hiện đối tượng đang lẩn trốn tại tỉnh Ninh Thuận. Cơ quan công an lập tức tiếp cận, bắt giữ Bảo về quy án.

Bước đầu, Bảo thừa nhận đã ra tay sát hại mẹ và em ruột rồi lấy nhiều trang sức bằng vàng, điện thoại cùng chiếc xe máy của người mẹ. Sau đó đối tượng đã mang chiếc điện thoại di động đi cầm cố, rồi mới chạy vào Ninh Thuận lẩn trốn.

Gia đình lo hậu sự cho các nạn nhân xấu số - Ảnh: NLĐ

Cả xóm làng bàng hoàng trước vụ án mạng - Ảnh: NLĐ

Như đã đưa tin, chiều 5/1, ông Nguyễn Minh Mẫn (SN 1972, chồng bà Hà) sau khi đi biển về phát hiện đồ đạc bị xáo trộn, vợ cùng con trai nằm gục trên sàn nhà, xung quanh có nhiều vết máu. Trên người hai nạn nhân có nhiều vết chém, đã tử vong nên báo công an.

Theo một số người dân địa phương, con trai lớn ông Mẫn nghiện ma tuý đá. Hiện cơ quan công an đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ án.

Chồng đi biển về phát hiện vợ và con nhỏ bất động trên vũng máu, con trai lớn biến mất Người cha đi biển về phát hiện vợ và con nhỏ nằm bất động trên vũng máu, còn con trai lớn đi đâu không rõ.

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