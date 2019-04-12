Theo cáo trạng của VKS, đêm khuya 29/10/2018, Tiếp đi chơi về đến nhà thì xảy ra mâu thuẫn với mẹ nuôi là bà Mè Thị K. (SN 1957). Nguyên nhân vì Tiếp xin tiền mẹ nhưng bà K. không cho. Trong lúc cãi vã, Tiếp vớ con dao nhọn để trong rổ hoa quả trên bàn uống nước đâm liên tiếp 3 nhát vào người mẹ nuôi khiến nạn nhân ngã gục.

Mới đây, TAND tỉnh Lạng Sơn đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Lã Văn Tiếp (SN 1992), trú tại thôn Pàn Pè, xã Hoàng Đồng, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn về tội "Giết người".

Gây án xong, đối tượng Tiếp trốn lên rừng thông cạnh nhà. Nhận tin báo, lực lượng chức năng đã nhanh chóng điều tra, tổ chức truy lùng thủ phạm. Đến sáng 30/10, cơ quan công an đã bắt được đối tượng Lã Văn Tiếp khi hắn đang lẩn trốn tại khu vực xã Thạch Đạn, huyện Cao Lộc.

Phát hiện vụ việc mọi người đã lập tức đưa bà K. đi cấp cứu. Tuy nhiên nạn nhân đã tử vong do bị mất máu cấp.

Theo chính quyền địa phương, vợ chồng bà K. nhận nuôi Tiếp từ khi mới 16 ngày tuổi. Vài năm sau chồng bà K. mất, gia đình chỉ còn hai mẹ con. Bà không đi bước nữa mà ở vậy nuôi con khôn lớn. Hàng ngày, bà K. bán rau quả bên lề đường để trang trải cuộc sống.

Tiếp càng lớn càng ham chơi, không chịu học hành hay tu chí làm ăn. Hết cấp 3, Tiếp theo học một trường Cao đẳng tại tỉnh nhà Lạng Sơn. Học xong không xin được việc làm, Tiếp suốt ngày lêu lổng, đàn đúm với nhóm bạn hư hỏng.

Bị cáo Lã Văn Tiếp - Ảnh: Internet

Dù chỉ là mẹ nuôi nhưng bà K. xem Tiếp chẳng khác gì con ruột. Khi Tiếp xuống Hà Nội học nghề tạo mẫu tóc, ở nhà bà K. chắt chiu từng đồng từ việc đi bán rau quả gửi cho con chi tiêu, chỉ mong con sớm có công việc ổn định.

Thế nhưng đáp lại điều đó, Tiếp chỉ biết ăn chơi rồi sa vào con đường nghiện ngập. Đỉnh điểm, Tiếp trả ơn dưỡng dục cho người phụ nữ nuôi mình mấy chục năm bằng vụ sát hại kinh hoàng khiến ai nấy xót xa, phẫn nộ.

Tại phiên tòa, bị cáo Tiếp khai nhận hành vi phạm tội. Hội đồng xét xử nhận thấy hành vi của Tiếp là đặc biệt nghiêm trọng, có tính chất côn đồ, dã man, cần phải loại bỏ khỏi xã hội. HĐXX quyết định tuyên bị cáo Lã Văn Tiếp mức án cao nhất là tử hình.