Lạng Sơn: Bị mắng, con trai xả 'mưa dao' sát hại mẹ già

Xã hội 12/04/2019 11:27

Dù chỉ là mẹ nuôi nhưng bà K. xem Tiếp chẳng khác gì con ruột. Thế nhưng Tiếp trả ơn dưỡng dục cho người phụ nữ nuôi mình mấy chục năm bằng vụ sát hại kinh hoàng khiến ai nấy xót xa, phẫn nộ.

Mới đây, TAND tỉnh Lạng Sơn đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Lã Văn Tiếp (SN 1992), trú tại thôn Pàn Pè, xã Hoàng Đồng, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn về tội "Giết người".

Theo cáo trạng của VKS, đêm khuya 29/10/2018, Tiếp đi chơi về đến nhà thì xảy ra mâu thuẫn với mẹ nuôi là bà Mè Thị K. (SN 1957). Nguyên nhân vì Tiếp xin tiền mẹ nhưng bà K. không cho. Trong lúc cãi vã, Tiếp vớ con dao nhọn để trong rổ hoa quả trên bàn uống nước đâm liên tiếp 3 nhát vào người mẹ nuôi khiến nạn nhân ngã gục.

Phát hiện vụ việc mọi người đã lập tức đưa bà K. đi cấp cứu. Tuy nhiên nạn nhân đã tử vong do bị mất máu cấp. 

Gây án xong, đối tượng Tiếp trốn lên rừng thông cạnh nhà. Nhận tin báo, lực lượng chức năng đã nhanh chóng điều tra, tổ chức truy lùng thủ phạm. Đến sáng 30/10, cơ quan công an đã bắt được đối tượng Lã Văn Tiếp khi hắn đang lẩn trốn tại khu vực xã Thạch Đạn, huyện Cao Lộc.

Theo chính quyền địa phương, vợ chồng bà K. nhận nuôi Tiếp từ khi mới 16 ngày tuổi. Vài năm sau chồng bà K. mất, gia đình chỉ còn hai mẹ con. Bà không đi bước nữa mà ở vậy nuôi con khôn lớn. Hàng ngày, bà K. bán rau quả bên lề đường để trang trải cuộc sống.

Tiếp càng lớn càng ham chơi, không chịu học hành hay tu chí làm ăn. Hết cấp 3, Tiếp theo học một trường Cao đẳng tại tỉnh nhà Lạng Sơn. Học xong không xin được việc làm, Tiếp suốt ngày lêu lổng, đàn đúm với nhóm bạn hư hỏng.

Lạng Sơn: Bị mắng, con trai xả 'mưa dao' sát hại mẹ già - Ảnh 1
Bị cáo Lã Văn Tiếp - Ảnh: Internet

Dù chỉ là mẹ nuôi nhưng bà K. xem Tiếp chẳng khác gì con ruột. Khi Tiếp xuống Hà Nội học nghề tạo mẫu tóc, ở nhà bà K. chắt chiu từng đồng từ việc đi bán rau quả gửi cho con chi tiêu, chỉ mong con sớm có công việc ổn định.

Thế nhưng đáp lại điều đó, Tiếp chỉ biết ăn chơi rồi sa vào con đường nghiện ngập. Đỉnh điểm, Tiếp trả ơn dưỡng dục cho người phụ nữ nuôi mình mấy chục năm bằng vụ sát hại kinh hoàng khiến ai nấy xót xa, phẫn nộ.

Tại phiên tòa, bị cáo Tiếp khai nhận hành vi phạm tội. Hội đồng xét xử nhận thấy hành vi của Tiếp là đặc biệt nghiêm trọng, có tính chất côn đồ, dã man, cần phải loại bỏ khỏi xã hội. HĐXX quyết định tuyên bị cáo Lã Văn Tiếp mức án cao nhất là tử hình.

Bình Dương: Con cuộn xác mẹ vào chiếu, vứt ra bãi rác vì sợ tốn tiền làm đám tang

Bình Dương: Con cuộn xác mẹ vào chiếu, vứt ra bãi rác vì sợ tốn tiền làm đám tang

Liên sợ làm đám tang sẽ tốn kém nên bỏ thi thể mẹ nuôi ra đường để xã hội lo mai táng thay cho chị ta.

Xem thêm
Từ khóa:   giết người nghịch tử con giết mẹ

TIN MỚI NHẤT

Tài Lộc vượng phát, 3 con giáp chăm chỉ được trời thương, TIỀN TÀI tìm đến tận cửa, tha hồ gánh BẠC TỶ về nhà trong 1 tháng tới

Tài Lộc vượng phát, 3 con giáp chăm chỉ được trời thương, TIỀN TÀI tìm đến tận cửa, tha hồ gánh BẠC TỶ về nhà trong 1 tháng tới

Tâm linh - Tử vi 48 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng 20h hôm nay, ngày 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 48 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 48 phút trước
Khám phá giá trị dinh dưỡng và lợi ích sức khỏe từ loại sữa hạt bình dân

Khám phá giá trị dinh dưỡng và lợi ích sức khỏe từ loại sữa hạt bình dân

Dinh dưỡng 3 giờ 48 phút trước
Sự thật đằng sau quyết định ly hôn chớp nở của người dâu mới sau khi mẹ chồng bước vào phòng đêm cưới

Sự thật đằng sau quyết định ly hôn chớp nở của người dâu mới sau khi mẹ chồng bước vào phòng đêm cưới

Tâm sự gia đình 4 giờ 48 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 48 phút trước
Màn bình tĩnh bất ngờ của cô dâu mới trước sự phản bội của chồng ngay đêm đầu tiên chung sống

Màn bình tĩnh bất ngờ của cô dâu mới trước sự phản bội của chồng ngay đêm đầu tiên chung sống

Tâm sự gia đình 6 giờ 48 phút trước
Nỗi băn khoăn của người con dâu khi bị em chồng soi mói và tuyệt chiêu khiến đối phương phải rút lui

Nỗi băn khoăn của người con dâu khi bị em chồng soi mói và tuyệt chiêu khiến đối phương phải rút lui

Tâm sự 7 giờ 48 phút trước
Sự thật đằng sau màn va chạm giữa chị dâu - em chồng và bài học đắt giá cho tính thích đọc thấu chuyện người khác

Sự thật đằng sau màn va chạm giữa chị dâu - em chồng và bài học đắt giá cho tính thích đọc thấu chuyện người khác

Tâm sự Eva 8 giờ 48 phút trước
Nỗi xúc động của người con dâu mới khi phát hiện người đứng dưới bếp lúc nửa đêm

Nỗi xúc động của người con dâu mới khi phát hiện người đứng dưới bếp lúc nửa đêm

Tâm sự gia đình 9 giờ 18 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Danh tính và lời khai của người đàn ông chặn đầu xe, véo mũi tài xế ô tô ở Hà Nội

Danh tính và lời khai của người đàn ông chặn đầu xe, véo mũi tài xế ô tô ở Hà Nội

Giá vàng hôm nay, ngày 12/10/2026: Vàng thế giới tăng nhanh, SJC vọt lên mốc cao

Giá vàng hôm nay, ngày 12/10/2026: Vàng thế giới tăng nhanh, SJC vọt lên mốc cao

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Mức sinh thấp: Bài toán không chỉ là sinh đủ hai con

Mức sinh thấp: Bài toán không chỉ là sinh đủ hai con

Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10: “Đẹp Rạng Ngời – Đón Deal Hời” cùng Hoàng Hà Mobile

Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10: “Đẹp Rạng Ngời – Đón Deal Hời” cùng Hoàng Hà Mobile

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản