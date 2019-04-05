Liên sợ làm đám tang sẽ tốn kém nên bỏ thi thể mẹ nuôi ra đường để xã hội lo mai táng thay cho chị ta.

Liên quan đến vụ việc phát hiện thi thể người phụ nữ bị cuốn chiếu vứt bên vệ đường, ngày 5/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Phước vẫn đang tạm giữ đối tượng Trần Thị Uyên (28 tuổi) để điều tra làm rõ vụ việc.

Nạn nhân là bà Lê Thị Liên (71 tuổi, cùng ngụ tỉnh Bình Phước, là mẹ nuôi của Uyên). Tại cơ quan công an, Uyên khai được bà Liên nhận nuôi khi mới 5 tuổi. Gần đây bà Liên bị bệnh nặng nên sức khỏe ngày một suy yếu, không thể tự chăm sóc bản thân.

Khoảng vài ngày trước, Uyên thấy bà Liên trượt chân té nên để mẹ ở nhà tự mình chăm sóc chứ không đưa tới bệnh viện. Đến ngày 1/4 bà Liên kiệt sức nên tử vong.

Thấy mẹ qua đời, Uyên hoảng sợ và lo lắng tốn tiền làm ma chay cho mẹ nên nảy sinh ý định vứt thi thể ra đường để xã hội lo mai táng thay chị ta.

Người phụ nữ khai vứt xác mẹ ra bãi rác vì sợ tốn tiền ma chay - Ảnh: Internet

Đến đêm khuya, Uyên dùng chiếu bó bà Liên lại rồi dùng xe máy chở thi thể đến bỏ ở bãi rác trên đường Nguyễn Huệ, phường Tân Xuân, cách nhà gần 2 km.

Hiện cơ quan công an chưa thể xác định Uyên có ra tay sát hại bà Liên hay không. Tuy nhiên đối tượng đã phạm tội "Xâm phạm thi thể". Nguyên nhân vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ.

Như đã đưa tin, sáng 2/4, một số người dân đi tập thể dục phát hiện một vật thể lạ bị bỏ lại ven đường ngay cạnh khu vực bãi tập kết rác.

Mở ra kiểm tra, mọi người bàng hoàng phát hiện bên trong chiếc chiếu là thi thể một người phụ nữ ngoài 60 tuổi, mặc đồ bộ màu vàng cam, 2 chân được bỏ trong một chiếc bao tải, bên tay trái có một miếng dán y tế nên báo công an.

Sau khi hoàn tất các thủ tục khám nghiệm, đến hơn 10 giờ cùng ngày, thi thể nạn nhân được đưa về nhà xác để phục vụ công tác điều tra.

Bình Phước: Con gái mang xác mẹ nuôi 71 tuổi vứt ngoài bãi rác Liên quan đến vụ việc thi thể một người phụ nữ lớn tuổi được phát hiện ngoài bãi rác, cơ quan chức năng đã vào cuộc điều tra và tạm giữ con gái nuôi của nạn nhân.

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