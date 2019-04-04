Liên quan đến vụ việc thi thể một người phụ nữ lớn tuổi được phát hiện ngoài bãi rác, cơ quan chức năng đã vào cuộc điều tra và tạm giữ con gái nuôi của nạn nhân.

Chiều qua (3/4), Công an thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước đã tạm giữ đối tượng Trần Thị Uyên (28 tuổi, ngụ phường Tân Xuân) để điều tra về việc thi thể bà Lê Thị Liên (71 tuổi, mẹ nuôi của Uyên) được phát hiện ở bãi rác.

Tại cơ quan điều tra, Uyên khai cách đây không lâu mẹ nuôi trượt chân té nên cô tự mình chăm sóc tại nhà. Sau đó vài ngày, vì sức khỏe quá yếu nên bà Liên qua đời.

Khu vực người dân phát hiện thi thể bà Liên vào ngày 2/4 - Ảnh: Internet

Hoảng sợ vì không biết xử lý thế nào, đến tối 1/4, Uyên đã bỏ thi thể mẹ nuôi vào chiếc chiếu cuộn lại rồi chở ra bãi tập kết rác tạm trên đường Nguyễn Huệ, phường Tân Xuân vứt đi.

Sau khi lấy lời khai của Uyên, cơ quan điều tra đã tiến hành khám nhà đối tượng này, thu thập chứng cứ và gửi mẫu vật đi giám định để làm rõ nguyên nhân vụ việc. Hiện cơ quan chức năng vẫn chưa thể xác định có phải Uyên là hung thủ giết bà Liên hay không.

Cơ quan công an đưa Uyên về trụ sở để điều tra sự việc - Ảnh: Internet

Trước đó, vào sáng 2/4, tại bãi tập kết rác thải trên đường Nguyễn Huệ, khu phố Suối Đá, phường Tân Xuân, TP. Đồng Xoài (tỉnh Bình Phước), người dân phát hiện thi thể một người phụ nữ lớn tuổi được bọc trong một chiếc chiếu nên báo cho cơ quan chức năng.

Nhận được tin báo, công an nhanh chóng có mặt khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, lấy lời khai các nhân chứng để điều tra, làm rõ sự việc.

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