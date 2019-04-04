Theo thông tin ban đầu, hai nạn nhân xảy ra cãi vã trong phòng trọ vì mâu thuẫn tình cảm. Trong lúc không kiềm chế được mình, nam thanh niên đã dùng dao đâm bạn gái tử vong. Gây án xong, thanh niên tiếp tục lấy dây điện treo cổ tự tử.

Tối 2/4, tại một nhà trọ trên địa bàn Tổ 4, phường Tân Thịnh, TP. Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên xảy ra vụ án mạng nghiêm trọng khiến một đôi nam nữ tử vong.

Bước đầu, cơ quan công an xác định nguyên nhân vụ án mạng là do mâu thuẫn tình cảm, Nhi đã ra tay sát hại N. rồi tự tử. Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy nạn nhân bị đâm hàng chục nhát dao ở lưng và ngực dẫn đến tử vong vì mất máu cấp. Còn Nhi thì chết trong tư thế thắt cổ bằng dây điện. Ngoài ra, công an còn phát hiện thêm trong phòng trọ của N. có bình gas được để ở tư thế mở, cửa phòng đã khóa trong.

Xác minh ban đầu cho biết cô gái tên Nguyễn Thị N. (SN 2000, quê ở Sóc Sơn, Hà Nội), hiện đang theo học Khoa Ngoại Ngữ Đại học Thái Nguyên. Nam thanh niên tên Phạm Văn Nhi (SN 1995, trú xã Tân Lập, Đầm Hà, Quảng Ninh), là sinh viên Học viện Phòng không không quân đang đi thực tập tại Sóc Sơn.

Ngày 3/4, gia đình N. đã làm đám tang cho con gái. N. là con út trong một gia đình có 4 chị em gái. Do hoàn cảnh khó khăn nên mọi người đều mong N. có thể ăn học thành tài, có công việc ổn định không phải vất vả "bán mặt cho đất bán lưng cho trời".

Trong mắt mọi người N. rất ngoan ngoãn, không đua đòi tiêu tiền hoang phí hay yêu đương linh tinh làm ảnh hưởng đến học tập. Em thường xuyên nhận được giấy khen và là niềm tự hào của gia đình.

Mẹ nữ sinh đau đớn trước cái chết của con gái - Ảnh: Internet

Hôm xảy ra vụ việc, gia đình có linh cảm không lành nên gọi nhiều cuộc điện thoại hỏi thăm, tuy nhiên N. không trả lời cuộc gọi. Đến 8 giờ tối thì gia đình nhận được tin dữ, cha mẹ N. gần như ngã quỵ và không dám tin những điều cơ quan công an thông báo là sự thật.

Nói về việc con gái mình bị người yêu giết, mẹ nữ sinh khẳng định Phạm Văn Nhi không phải bạn trai của N. Tuần trước khi đưa con gái ra xe về Thái Nguyên, N. nói với mẹ rằng khi đến nơi sẽ có một người bạn đón. Mẹ gặng hỏi thì N. trả lời không phải người yêu mà chỉ là cậu bạn tốt tính, chu đáo quê Quảng Ninh.

Bạn bè N. cũng kể rằng Phạm Văn Nhi tán tỉnh nữ sinh nhiều lần nhưng N. không có tình cảm gì, chỉ coi Nhi là bạn.

Hiện Công an tỉnh Thái Nguyên đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc.