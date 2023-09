Hiện trường vụ án mạng - Ảnh: Facebook

Xác minh ban đầu cho biết cô gái tên Nguyễn Thị N. (SN 2000, quê ở Sóc Sơn, Hà Nội), hiện đang theo học Khoa Ngoại Ngữ Đại học Thái Nguyên. Nam thanh niên tên Phạm Văn Nhi (SN 1995, trú xã Tân Lập, Đầm Hà, Quảng Ninh), là sinh viên Học viện Phòng không không quân đang đi thực tập tại Sóc Sơn.

Bước đầu, cơ quan công an xác định nguyên nhân vụ án mạng là do mâu thuẫn tình cảm, Nhi đã ra tay sát hại N. rồi tự tử. Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy nạn nhân bị đâm hàng chục nhát dao ở lưng và ngực dẫn đến tử vong vì mất máu cấp. Còn Nhi thì chết trong tư thế thắt cổ bằng dây điện. Ngoài ra, công an còn phát hiện thêm trong phòng trọ của N. có bình gas được để ở tư thế mở, cửa phòng đã khóa trong.