Người dân xung quanh cho biết trong lúc cãi vã, cô gái trẻ đã lớn tiếng đòi chia tay. Đây có thể là lý do khiến thanh niên ra tay sát hại người yêu rồi tự vẫn.
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Tối 2/4, tại một nhà trọ trên địa bàn Tổ 4, phường Tân Thịnh, TP. Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên xảy ra vụ án mạng nghiêm trọng khiến một đôi nam nữ tử vong.
Theo thông tin ban đầu, hai nạn nhân có quan hệ tình cảm yêu đương đã xảy ra cãi vã trong phòng trọ. Trong lúc không kiềm chế được mình, nam thanh niên đã lấy dây thừng siết cổ và dùng dao đâm bạn gái tử vong. Gây án xong, thanh niên tiếp tục lấy dây thừng treo cổ tự tử.
Sự việc được chủ nhà trọ phát hiện và báo cho cơ quan chức năng. Nhận tin báo, Công an TP. Thái Nguyên và Công an tỉnh Thái Nguyên nhanh chóng có mặt bảo vệ hiện trường, lấy lời khai các bên liên quan, điều tra làm rõ vụ việc.
Xác minh ban đầu cho biết cô gái tên N.T.N. sinh năm 2000, quê ở Sóc Sơn (Hà Nội), hiện đang theo học Khoa Ngoại Ngữ Đại học Thái Nguyên. Nam thanh niên tên Phạm Văn Nhi, sinh năm 1995, trú xã Tân Lập, Đầm Hà, Quảng Ninh. Nhi là sinh viên Học viện Phòng không không quân đang đi thực tập tại Sóc Sơn.
Người dân xung quanh cho biết trong lúc cãi vã, cô gái trẻ đã lớn tiếng đòi chia tay. Đây có thể là lý do khiến thanh niên ra tay sát hại người yêu rồi tự vẫn.
Theo Kiến Thức, kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy nạn nhân bị đâm hàng chục nhát dao ở lưng và ngực dẫn đến tử vong vì mất máu cấp. Còn Nhi thì chết trong tư thế thắt cổ bằng dây điện. Ngoài ra, công an còn phát hiện thêm trong phòng trọ của N. có bình gas được để ở tư thế mở, cửa phòng đã khóa trong.
Hiện nguyên nhân vụ án mạng đang được cơ quan chức năng tỉnh Thái Nguyên điều tra, làm rõ.