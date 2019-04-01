Mâu thuẫn tình ái, thanh niên cầm kéo đâm người yêu tử vong rồi tự sát bất thành

Xã hội 01/04/2019 14:30

Sáng nay (1/4), người dân phát hiện một nam thanh niên dùng kéo đâm cô gái trẻ liên tiếp khiến nạn nhân tử vong tại chỗ. Thanh niên này sau đó định tự sát nhưng không chết.

Trưa nay (1/4), Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình cho biết đơn vị đang tích cực điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ án mạng vừa xảy ra trên địa bàn khiến 2 người thương vong. 

Theo thông tin ban đầu, vụ việc xảy ra vào khoảng 9 giờ sáng nay trên đường Tôn Đức Thắng, phường Đông Thành, TP. Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình.

Lúc này, một số người dân đã chứng kiến cảnh đôi nam nữ giằng co, cãi vã trên đường. Sau đó, cô gái trẻ đã mở cửa xe chạy ra đường kêu cứu. Nam thanh niên lập tức đuổi theo quật ngã cô gái, dùng cây kéo đâm liên tiếp khiến nạn nhân tử vong tại chỗ. Sau đó thanh niên cũng dùng kéo tự đâm nhiều nhát vào người với mục đích tự sát nhưng không chết.

Mâu thuẫn tình ái, thanh niên cầm kéo đâm người yêu tử vong rồi tự sát bất thành - Ảnh 1
Nữ nạn nhân bị đâm nhiều nhát vào người tử vong tại chỗ - Ảnh: Facebook
Mâu thuẫn tình ái, thanh niên cầm kéo đâm người yêu tử vong rồi tự sát bất thành - Ảnh 2
Hiện trường vụ án mạng - Ảnh: Facebook
Mâu thuẫn tình ái, thanh niên cầm kéo đâm người yêu tử vong rồi tự sát bất thành - Ảnh 3
Nguyên nhân vụ việc được cho là do mâu thuẫn tình cảm - Ảnh: Facebook

Nhận tin báo từ người dân, Công an TP. Ninh Bình đã phối hợp với Công an tỉnh Ninh Bình nhanh chóng có mặt bảo vệ hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ án mạng.

Theo điều tra ban đầu, nạn nhân là chị Trần Thị T.H. (SN 1994, ngụ huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình). Nghi phạm đâm chết chị H. là Phạm Văn Nghị (SN 1988, cùng ngụ huyện Kim Sơn).

Nguyên nhân được cho là do mâu thuẫn tình cảm. Nam thanh niên bị thương đã được đưa vào bệnh viện cấp cứu. 

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng Ninh Bình tiếp tục điều tra, làm rõ.

Giám đốc bị đâm chết khi chở nữ hiệu phó: Chồng cài định vị xe máy vợ

Giám đốc bị đâm chết khi chở nữ hiệu phó: Chồng cài định vị xe máy vợ

Nghi ngờ vợ ngoại tình, chồng cô hiệu phó gắn định vị vào xe máy của vợ để theo dõi bắt quả tang. Hậu quả, giám đốc một doanh nghiệp bị đâm chết.

Xem thêm
Từ khóa:   giết người yêu cô gái bị đâm chết ở Ninh Bình nữ sinh Ninh Bình

TIN MỚI NHẤT

Tài Lộc vượng phát, 3 con giáp chăm chỉ được trời thương, TIỀN TÀI tìm đến tận cửa, tha hồ gánh BẠC TỶ về nhà trong 1 tháng tới

Tài Lộc vượng phát, 3 con giáp chăm chỉ được trời thương, TIỀN TÀI tìm đến tận cửa, tha hồ gánh BẠC TỶ về nhà trong 1 tháng tới

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 24 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng 20h hôm nay, ngày 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 24 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 24 phút trước
Khám phá giá trị dinh dưỡng và lợi ích sức khỏe từ loại sữa hạt bình dân

Khám phá giá trị dinh dưỡng và lợi ích sức khỏe từ loại sữa hạt bình dân

Dinh dưỡng 4 giờ 24 phút trước
Sự thật đằng sau quyết định ly hôn chớp nở của người dâu mới sau khi mẹ chồng bước vào phòng đêm cưới

Sự thật đằng sau quyết định ly hôn chớp nở của người dâu mới sau khi mẹ chồng bước vào phòng đêm cưới

Tâm sự gia đình 5 giờ 24 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 24 phút trước
Màn bình tĩnh bất ngờ của cô dâu mới trước sự phản bội của chồng ngay đêm đầu tiên chung sống

Màn bình tĩnh bất ngờ của cô dâu mới trước sự phản bội của chồng ngay đêm đầu tiên chung sống

Tâm sự gia đình 7 giờ 24 phút trước
Nỗi băn khoăn của người con dâu khi bị em chồng soi mói và tuyệt chiêu khiến đối phương phải rút lui

Nỗi băn khoăn của người con dâu khi bị em chồng soi mói và tuyệt chiêu khiến đối phương phải rút lui

Tâm sự 8 giờ 24 phút trước
Sự thật đằng sau màn va chạm giữa chị dâu - em chồng và bài học đắt giá cho tính thích đọc thấu chuyện người khác

Sự thật đằng sau màn va chạm giữa chị dâu - em chồng và bài học đắt giá cho tính thích đọc thấu chuyện người khác

Tâm sự Eva 9 giờ 24 phút trước
Nỗi xúc động của người con dâu mới khi phát hiện người đứng dưới bếp lúc nửa đêm

Nỗi xúc động của người con dâu mới khi phát hiện người đứng dưới bếp lúc nửa đêm

Tâm sự gia đình 9 giờ 54 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Danh tính và lời khai của người đàn ông chặn đầu xe, véo mũi tài xế ô tô ở Hà Nội

Danh tính và lời khai của người đàn ông chặn đầu xe, véo mũi tài xế ô tô ở Hà Nội

Giá vàng hôm nay, ngày 12/10/2026: Vàng thế giới tăng nhanh, SJC vọt lên mốc cao

Giá vàng hôm nay, ngày 12/10/2026: Vàng thế giới tăng nhanh, SJC vọt lên mốc cao

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Mức sinh thấp: Bài toán không chỉ là sinh đủ hai con

Mức sinh thấp: Bài toán không chỉ là sinh đủ hai con

Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10: “Đẹp Rạng Ngời – Đón Deal Hời” cùng Hoàng Hà Mobile

Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10: “Đẹp Rạng Ngời – Đón Deal Hời” cùng Hoàng Hà Mobile

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản