Sáng nay (1/4), người dân phát hiện một nam thanh niên dùng kéo đâm cô gái trẻ liên tiếp khiến nạn nhân tử vong tại chỗ. Thanh niên này sau đó định tự sát nhưng không chết.

Trưa nay (1/4), Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình cho biết đơn vị đang tích cực điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ án mạng vừa xảy ra trên địa bàn khiến 2 người thương vong.

Theo thông tin ban đầu, vụ việc xảy ra vào khoảng 9 giờ sáng nay trên đường Tôn Đức Thắng, phường Đông Thành, TP. Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình.

Lúc này, một số người dân đã chứng kiến cảnh đôi nam nữ giằng co, cãi vã trên đường. Sau đó, cô gái trẻ đã mở cửa xe chạy ra đường kêu cứu. Nam thanh niên lập tức đuổi theo quật ngã cô gái, dùng cây kéo đâm liên tiếp khiến nạn nhân tử vong tại chỗ. Sau đó thanh niên cũng dùng kéo tự đâm nhiều nhát vào người với mục đích tự sát nhưng không chết.

Nữ nạn nhân bị đâm nhiều nhát vào người tử vong tại chỗ - Ảnh: Facebook

Hiện trường vụ án mạng - Ảnh: Facebook

Nguyên nhân vụ việc được cho là do mâu thuẫn tình cảm - Ảnh: Facebook

Nhận tin báo từ người dân, Công an TP. Ninh Bình đã phối hợp với Công an tỉnh Ninh Bình nhanh chóng có mặt bảo vệ hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ án mạng.

Theo điều tra ban đầu, nạn nhân là chị Trần Thị T.H. (SN 1994, ngụ huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình). Nghi phạm đâm chết chị H. là Phạm Văn Nghị (SN 1988, cùng ngụ huyện Kim Sơn).

Nguyên nhân được cho là do mâu thuẫn tình cảm. Nam thanh niên bị thương đã được đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng Ninh Bình tiếp tục điều tra, làm rõ.

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