Trên đường đi đưa thiệp cưới, nam thanh niên bất ngờ tông trực diện vào xe công nông dẫn đến tử vong tại chỗ.

Chiều 28/3, Công an xã Quế Trung (huyện Nông Sơn, tỉnh Quảng Nam) cho biết trên địa bàn vừa xảy ra vụ tai nạn thương tâm khiến một thanh niên tử vong. Theo điều tra ban đầu, vào khoảng 14 giờ cùng ngày, anh Hồ Văn L. (28 tuổi, trú xã Duy Tân, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam) điều khiển xe máy BS: 92F1-295.36 lưu thông trên đường theo hướng từ xã Quế Lâm về xã Quế Trung.

Khi đến đoạn qua thôn Trung Hạ (xã Quế Trung), xe máy của anh L. bất ngờ đâm trực diện vào xe công nông đang chạy theo hướng ngược lại. Hậu quả, anh L. tử vong tại chỗ, xe máy biến dạng, hư hỏng nặng. Tại thời điểm gặp nạn anh L. đang trên đường về nhà sau khi đi đưa thiệp mời đám cưới giúp em trai. Nguyên nhân vụ tai nạn hiện đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.

Đi phát thiệp cưới giúp em trai, nam thanh niên bị tai nạn tử vong - Ảnh: CATPHCM Xe máy bị biến dạng và hư hỏng nặng - Ảnh: CATPHCM Cách đây không lâu, tại TP. Đồng Xoài (Bình Phước) cũng xảy ra vụ tai nạn thương tâm khiến một nữ sinh cấp 3 tử vong tại hiện trường. Sáng 15/3, em L.N.T.T (16 tuổi, học sinh trường THPT Hùng Vương, Đồng Xoài) điều khiển xe đạp điện lưu thông trên đường ĐT 741 theo hướng TP.HCM đi TP. Đồng Xoài. Sau khi dừng đèn đỏ, T. đi vào khu vực vòng xuyến thì xảy ra va chạm với xe tải mang biển số 48C – 031.10 di chuyển theo hướng từ TP. Đồng Xoài đi Đắk Nông. Hiện trường vụ tai nạn thương tâm khiến nữ sinh tử vong trên đường đi học - Ảnh: Internet Bị ngã ra đường, nạn nhân bị bánh xe cán qua người tử vong tại chỗ. Nhận được tin con gái gặp nạn, người mẹ nhanh chóng đến hiện trường. Chứng kiến cảnh chị khóc ngất bên thi thể đứa con gái tội nghiệp, ai nấy đều vô cùng xót xa. Nhận được thông tin từ người dân, cơ quan chức năng lập tức có mặt tại hiện trường làm rõ nguyên nhân vụ việc, điều tiết giao thông.

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