Ngày 27/3, Công an huyện U Minh (tỉnh Cà Mau) đã triệu tập ông Kha (40 tuổi, ngụ xã Nguyễn Phích) để làm rõ vụ tai nạn giao thông xảy ra vào chiều tối 26/3. Nạn nhân là chị C. vợ cũ của ông Kha.

Theo khai báo của chị C. với cơ quan công an, trong lúc đi kiểm tra ao nuôi tôm, chị bị ông Kha chạy xe máy tông ngất xỉu. Người thân sau đó đã đưa nạn nhân vào bệnh viện cấp cứu và băng bó vết thương. Hiện sức khỏe chị C. đã ổn định.

Theo Zing, chị C. với ông Kha kết hôn hơn 10 năm trước. Năm 2018, ông Kha được cho là thường xuyên đánh vợ, mê cờ bạc khiến chị C. không chịu nổi và xin ly hôn. Hiện ông Kha đang đi công việc ở An Giang nên công an chưa lấy được lời khai. Vụ việc đang tiếp tục được xác minh làm rõ.