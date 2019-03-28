Chị C. đang được điều trị tại bệnh viện - Ảnh: Zing

Ngày 27/3, Công an huyện U Minh (tỉnh Cà Mau) đã triệu tập ông Kha (40 tuổi, ngụ xã Nguyễn Phích) để làm rõ vụ tai nạn giao thông xảy ra vào chiều tối 26/3. Nạn nhân là chị C. vợ cũ của ông Kha.

Theo Zing, chị C. với ông Kha kết hôn hơn 10 năm trước. Năm 2018, ông Kha được cho là thường xuyên đánh vợ, mê cờ bạc khiến chị C. không chịu nổi và xin ly hôn . Hiện ông Kha đang đi công việc ở An Giang nên công an chưa lấy được lời khai. Vụ việc đang tiếp tục được xác minh làm rõ.

Theo khai báo của chị C. với cơ quan công an, trong lúc đi kiểm tra ao nuôi tôm, chị bị ông Kha chạy xe máy tông ngất xỉu. Người thân sau đó đã đưa nạn nhân vào bệnh viện cấp cứu và băng bó vết thương. Hiện sức khỏe chị C. đã ổn định.

Đầu năm nay, tại thị xã Điện Bàn (tỉnh Quảng Nam) cũng xảy ra vụ việc người phụ nữ bị chồng cũ hành hung, đánh đập phải nhập viện cấp cứu.

Khoảng 6 giờ 30 phút sáng 3/1, Nguyễn Văn Một (SN 1969, ngụ xã Hòa Phước, huyện Hòa Vang, TP. Đà Nẵng) đến nhà vợ cũ là chị Nguyễn Thị Như Hoa (SN 1979, ngụ thôn Nhị Dinh 3, xã Điện Phước, thị xã Điện Bàn) chửi bới ầm ĩ.

Lời qua tiếng lại, Một dùng dao cắt nhiều nhát vào tay, cổ của vợ cũ. Nghe tiếng kêu cứu, ông Nguyễn Phú Luận (65 tuổi, bố chị Hoa) ở gần đó chạy đến can ngăn. Nạn nhân lập tức được đưa đến bệnh viện cấp cứu trong tình trạng đa chấn thương.

Những tưởng sẽ được yên ổn sau khi ly hôn người chồng rượu chè, vũ phu, không ngờ chị Hoa vẫn bị anh ta tìm đến tận nhà hành hung - Ảnh: Người Lao Động

Chị Hoa và Một có hai con chung, con trai lớn học lớp 9, con gái nhỏ học lớp 4. Một hành nghề xe ôm, thường xuyên rượu chè, mỗi lần say xỉn là về nhà hành hạ vợ. Không chịu nổi đòn roi của chồng, chị Hoa đành đệ đơn xin ly hôn. Tháng 8/2018, chị Hoa chính thức được tự do, dọn về nhà cha mẹ ruột sống.

Không cam tâm, Một thường xuyên đến nhà vợ cũ gây sự. Tháng 11/2018, chị Hoa đang đi ngoài đường thì bị Một chặn đầu xe rồi dùng dao cắt đứt lỗ tai trái. Do tai bị dập nát nên các bác sĩ không thể nối lại được. Vết thương ở tai vừa lành lại thì chị tiếp tục bị chồng cũ hành hung tàn bạo.

Ngày 4/1/2019, Công an thị xã Điện Bàn (tỉnh Quảng Nam) đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 3 tháng đối với Nguyễn Văn Một.