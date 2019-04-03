Đòi chia tay, nữ sinh viên 19 tuổi bị người yêu siết cổ rồi dùng dao đâm tử vong

Xã hội 03/04/2019 09:03

Sau khi xảy ra cãi vã trong phòng trọ, nam thanh niên đã lấy dây thừng siết cổ và dùng dao đâm bạn gái tử vong. Gây án xong, thanh niên tiếp tục lấy dây thừng treo cổ tự tử.

Khoảng 19 giờ tối 2/4, tại một nhà trọ trên địa bàn Tổ 4, phường Tân Thịnh, TP. Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên xảy ra vụ án mạng nghiêm trọng khiến một đôi nam nữ tử vong.

Theo thông tin ban đầu, hai nạn nhân có quan hệ tình cảm yêu đương đã xảy ra cãi vã trong phòng trọ. Trong lúc không kiềm chế được mình, nam thanh niên đã lấy dây thừng siết cổ và dùng dao đâm bạn gái tử vong. Gây án xong, thanh niên tiếp tục lấy dây thừng treo cổ tự tử.

Đòi chia tay, nữ sinh viên 19 tuổi bị người yêu siết cổ rồi dùng dao đâm tử vong - Ảnh 1
Sau khi cãi vã, thanh niên siết cổ, đâm bạn gái tử vong rồi treo cổ tự sát - Ảnh: Facebook
Đòi chia tay, nữ sinh viên 19 tuổi bị người yêu siết cổ rồi dùng dao đâm tử vong - Ảnh 2
Cơ quan công an điều tra làm rõ nguyên nhân vụ án mạng - Ảnh: Facebook

Sự việc được người dân xung quanh phát hiện và báo cho cơ quan chức năng. Nhận tin báo, Công an TP. Thái Nguyên và Công an tỉnh Thái Nguyên nhanh chóng có mặt bảo vệ hiện trường, lấy lời khai các bên liên quan, điều tra làm rõ vụ việc.

Xác minh ban đầu cho biết cô gái sinh năm 2000, quê ở Sóc Sơn (Hà Nội), hiện đang theo học Khoa Ngoại Ngữ Đại học Thái Nguyên. Hai nạn nhân đều đang thuê trọ trên địa bàn phường Tân Thịnh. Người dân xung quanh cho biết trong lúc cãi vã, cô gái trẻ đã lớn tiếng đòi chia tay. Đây có thể là lý do khiến thanh niên ra tay sát hại người yêu rồi tự vẫn. Tuy nhiên nguyên nhân thực sự của vụ việc vẫn đang được cơ quan công an tích cực điều tra làm rõ.

Chỉ trong vài ngày đã xảy ra liên tiếp 3 vụ án sát hại người yêu vì mâu thuẫn tình cảm khiến dư luận bàng hoàng.

Trước đó vào khoảng 9 giờ sáng (1/4), chị Trần Thị Thu Huyền (25 tuổi, nhân viên ngân hàng ở huyện Kim Sơn, Ninh Bình) và Phạm Văn Nghị (31 tuổi, tài xế taxi) ngồi trong ô tô của Nghị nói chuyện.

Đòi chia tay, nữ sinh viên 19 tuổi bị người yêu siết cổ rồi dùng dao đâm tử vong - Ảnh 3
Cô gái trẻ bị đâm hàng chục nhát kéo tử vong - Ảnh: Facebook

Sau đó chị Huyền mở cửa xe chạy ra đường kêu cứu. Nghị lập tức đuổi theo quật ngã chị Huyền, dùng cây kéo đâm liên tiếp khiến chị tử vong tại chỗ. Tiếp đó Nghị cũng dùng kéo tự đâm nhiều nhát vào người với mục đích tự sát nhưng không chết. Hiện nghi phạm đã được đưa vào bệnh viện cấp cứu. 

Theo người nhà, Nghị và chị Huyền từng yêu nhau và đã chia tay. Mới đây, chị Huyền yêu một thanh niên khác khiến Nghị ghen tức và ra tay hết sức tàn độc.

Đòi chia tay, nữ sinh viên 19 tuổi bị người yêu siết cổ rồi dùng dao đâm tử vong - Ảnh 4
Nam thanh niên đâm bạn gái nhiều nhát tử vong rồi uống thuốc diệt cỏ tự vẫn - Ảnh: Facebook

Đến tối 1/4, ở huyện Thủy Nguyên (Hải Phòng) lại xảy ra vụ việc tương tự. Khoảng 18 giờ 30, cô gái trẻ tên Đinh Thị Hằng (SN 1996, quê xã Thủy Triều, huyện Thủy Nguyên, TP. Hải Phòng) bị người yêu là Chu Văn Hùng (SN 1991, quê xã Lập Lễ, cùng huyện Thủy Nguyên) đâm nhiều nhát bằng dao bầu dẫn đến tử vong tại chỗ.

Gây án xong, Hùng dùng dao cắt cổ tay và cổ mình, đồng thời uống thuốc diệt cỏ với mục đích tự sát. Nguyên nhân vụ án được cho là do mâu thuẫn tình ái.

Cô gái SN 1996 bị người yêu dùng dao chọc tiết lợn đâm tử vong

Cô gái SN 1996 bị người yêu dùng dao chọc tiết lợn đâm tử vong

Sau khi sát hại người yêu bằng dao chọc tiết lợn, Chu Văn Hùng đã uống thuốc diệt cỏ nhằm tự sát.

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