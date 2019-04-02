Cô gái SN 1996 bị người yêu dùng dao chọc tiết lợn đâm tử vong

Xã hội 02/04/2019 10:35

Sau khi sát hại người yêu bằng dao chọc tiết lợn, Chu Văn Hùng đã uống thuốc diệt cỏ nhằm tự sát.

Hôm nay (2/4), Công an huyện Thủy Nguyên (Hải Phòng) cho biết đơn vị đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ án mạng khiến 1 cô gái trẻ tử vong và 1 nam thanh niên bị thương nặng.

Theo điều tra ban đầu, khoảng 18 giờ 30 ngày 1/4, lực lượng bảo vệ Khu công nghiệp VSIP phát hiện một đôi nam nữ nằm bất động, trên người có nhiều vết dao đâm, bên cạnh có con dao bầu (dao chọc tiết lợn) và lọ thuốc diệt cỏ. Sự việc được báo cho cơ quan chức năng.

Cô gái SN 1996 bị người yêu dùng dao chọc tiết lợn đâm tử vong - Ảnh 1
Nam thanh niên đâm bạn gái nhiều nhát tử vong rồi uống thuốc diệt cỏ tự vẫn - Ảnh: Facebook

Nhận tin báo, Công an huyện Thủy Nguyên nhanh chóng có mặt, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ đưa nam thanh niên bị thương đi cấp cứu tại Bệnh viện hữu nghị Việt Tiệp Hải Phòng trong tình trạng nguy kịch, đồng thời bảo vệ hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Theo kết quả điều tra ban đầu, cô gái trẻ Đinh Thị Hằng (SN 1996, quê xã Thủy Triều, huyện Thủy Nguyên, TP. Hải Phòng) bị người yêu là Chu Văn Hùng (SN 1991, quê xã Lập Lễ, cùng huyện Thủy Nguyên) đâm nhiều nhát bằng dao bầu dẫn đến tử vong tại chỗ.

Cô gái SN 1996 bị người yêu dùng dao chọc tiết lợn đâm tử vong - Ảnh 2
Tại hiện trường công an thu giữ một con dao bầu và một lọ thuốc diệt cỏ - Ảnh: Facebook

Gây án xong, Hùng dùng dao cắt cổ tay và cổ mình, đồng thời uống thuốc diệt cỏ với mục đích tự sát. Nguyên nhân vụ án được cho là do mâu thuẫn tình ái, Hùng ra tay sát hại bạn gái rồi tự tử.

Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục thu thập chứng cứ, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ án mạng.

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Nguyên nhân vụ án mạng được cho là do mâu thuẫn tình cảm. Tuy nhiên động cơ chính xác của nghi phạm vẫn đang được cơ quan chức năng tỉnh Ninh Bình tiếp tục điều tra làm rõ.

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