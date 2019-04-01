Khoảng 9 giờ sáng nay (1/4), trên đường Tôn Đức Thắng, phường Đông Thành, TP. Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình xảy ra vụ án mạng nghiêm trọng khiến 1 người tử vong và 1 người bị thương.

Tại thời điểm trên, chị Trần Thị Thu Huyền (25 tuổi, ở huyện Kim Sơn, Ninh Bình) và Phạm Văn Nghị (31 tuổi, cùng trú huyện Kim Sơn) xảy ra giằng co, cãi vã trên đường.