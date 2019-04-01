Nguyên nhân vụ án mạng được cho là do mâu thuẫn tình cảm. Tuy nhiên động cơ chính xác của nghi phạm vẫn đang được cơ quan chức năng tỉnh Ninh Bình tiếp tục điều tra làm rõ.
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Khoảng 9 giờ sáng nay (1/4), trên đường Tôn Đức Thắng, phường Đông Thành, TP. Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình xảy ra vụ án mạng nghiêm trọng khiến 1 người tử vong và 1 người bị thương.
Tại thời điểm trên, chị Trần Thị Thu Huyền (25 tuổi, ở huyện Kim Sơn, Ninh Bình) và Phạm Văn Nghị (31 tuổi, cùng trú huyện Kim Sơn) xảy ra giằng co, cãi vã trên đường.
Mâu thuẫn lên đỉnh điểm, chị Huyền mở cửa xe chạy ra đường kêu cứu. Nghị lập tức đuổi theo quật ngã chị Huyền, dùng cây kéo đâm liên tiếp khiến chị tử vong tại chỗ. Sau đó Nghị cũng dùng kéo tự đâm nhiều nhát vào người với mục đích tự sát nhưng không chết. Hiện nghi phạm đã được đưa vào bệnh viện cấp cứu.
Theo chính quyền địa phương, chị Huyền làm việc tại một ngân hàng có tiếng trên địa bàn xã. Cô gái trẻ và Nghị có quan hệ tình cảm được khoảng 1 năm nay. Nguyên nhân vụ án mạng được cho là do mâu thuẫn tình cảm. Tuy nhiên động cơ chính xác của nghi phạm vẫn đang được cơ quan chức năng tỉnh Ninh Bình tiếp tục điều tra làm rõ.