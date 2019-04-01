Cô gái bị nam thanh niên đâm hàng chục nhát kéo tử vong mới 25 tuổi, là nhân viên ngân hàng

Xã hội 01/04/2019 17:14

Nguyên nhân vụ án mạng được cho là do mâu thuẫn tình cảm. Tuy nhiên động cơ chính xác của nghi phạm vẫn đang được cơ quan chức năng tỉnh Ninh Bình tiếp tục điều tra làm rõ.

Khoảng 9 giờ sáng nay (1/4), trên đường Tôn Đức Thắng, phường Đông Thành, TP. Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình xảy ra vụ án mạng nghiêm trọng khiến 1 người tử vong và 1 người bị thương.

Tại thời điểm trên, chị Trần Thị Thu Huyền (25 tuổi, ở huyện Kim Sơn, Ninh Bình) và Phạm Văn Nghị (31 tuổi, cùng trú huyện Kim Sơn) xảy ra giằng co, cãi vã trên đường.

Mâu thuẫn lên đỉnh điểm, chị Huyền mở cửa xe chạy ra đường kêu cứu. Nghị lập tức đuổi theo quật ngã chị Huyền, dùng cây kéo đâm liên tiếp khiến chị tử vong tại chỗ. Sau đó Nghị cũng dùng kéo tự đâm nhiều nhát vào người với mục đích tự sát nhưng không chết. Hiện nghi phạm đã được đưa vào bệnh viện cấp cứu. 

Cô gái bị nam thanh niên đâm hàng chục nhát kéo tử vong mới 25 tuổi, là nhân viên ngân hàng - Ảnh 1
Cô gái trẻ bị đâm hàng chục nhát kéo tử vong - Ảnh: Facebook
Cô gái bị nam thanh niên đâm hàng chục nhát kéo tử vong mới 25 tuổi, là nhân viên ngân hàng - Ảnh 2
Hình ảnh Nghị ngồi lên người chị Huyền, dùng kéo đâm nhiều nhát khiến nạn nhân tử vong được người dân chụp lại - Ảnh: Facebook
Cô gái bị nam thanh niên đâm hàng chục nhát kéo tử vong mới 25 tuổi, là nhân viên ngân hàng - Ảnh 3
Cơ quan công an phong tỏa hiện trường, đưa nghi phạm đi cấp cứu - Ảnh: Facebook
Cô gái bị nam thanh niên đâm hàng chục nhát kéo tử vong mới 25 tuổi, là nhân viên ngân hàng - Ảnh 4

Sau khi đâm chị Huyền tử vong, Nghị dùng kéo tự đâm vào người nhiều nhát với mục đích tự sát - Ảnh: Facebook

Cô gái bị nam thanh niên đâm hàng chục nhát kéo tử vong mới 25 tuổi, là nhân viên ngân hàng - Ảnh 5

Hiện nghi phạm Phạm Văn Nghị đang được điều trị tại bệnh viện - Ảnh: Facebook

Theo chính quyền địa phương, chị Huyền làm việc tại một ngân hàng có tiếng trên địa bàn xã. Cô gái trẻ và Nghị có quan hệ tình cảm được khoảng 1 năm nay. Nguyên nhân vụ án mạng được cho là do mâu thuẫn tình cảm. Tuy nhiên động cơ chính xác của nghi phạm vẫn đang được cơ quan chức năng tỉnh Ninh Bình tiếp tục điều tra làm rõ.

Mâu thuẫn tình ái, thanh niên cầm kéo đâm người yêu tử vong rồi tự sát bất thành

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Sáng nay (1/4), người dân phát hiện một nam thanh niên dùng kéo đâm cô gái trẻ liên tiếp khiến nạn nhân tử vong tại chỗ. Thanh niên này sau đó định tự sát nhưng không chết.

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